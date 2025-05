La mise à jour majeure gratuite TIEBREAK+ est également disponible sur toutes les plateformes

NACON et Big Ant Studios sont heureux d’annoncer que TIEBREAK+: Official game of the ATP and WTA est désormais disponible sur Nintendo Switch™. Pour célébrer l’arrivée de cette version, Big Ant Studios propose également une mise à jour majeure gratuite pour tous les joueurs et pour toutes les plateformes. Elle inclut l’ensemble des améliorations et contenus déployés depuis la sortie en août 2024, ainsi qu’un mode inédit, Rivalry, permettant de revivre les plus grands matchs de Roger Federer contre son rival de toujours, Rafael Nadal.

TIEBREAK+ comprend le plus grand roster de stars du tennis à ce jour avec plus de 140 joueurs professionnels jouables du circuit officiel et fidèlement recréés. TIEBREAK+ offre une expérience de jeu de tennis authentique avec un gameplay réaliste et technique, basé sur de données réelles précises.

Les joueurs peuvent créer leur propre joueur ou en choisir un dans le roster disponible, puis partir à la conquête des classements PIF ATP et WTA dans le mode Carrière, qui comprend plus de 90 tournois officiels (dont les ATP Masters 1000, WTA 1000, ATP et les WTA 500, ATP 500 , WTA 250, la United Cup, ainsi que les tournois prestigieux tels que le Nitto ATP Finals et le WTA Finals). Leur carrière ne se limite pas au court : ils participeront à des conférences de presse, forgeront des rivalités intenses et géreront leur réputation pour asseoir leur statut de véritable star du tennis.

À travers un mode de jeu unique, le Novak Djokovic Slam Challenge, les joueurs peuvent revivre les plus grands moments de la légende du tennis Novak Djokovic en rejouant les matchs les plus mémorables de sa carrière. Dans ce mode, les joueurs sont guidés par les précieux conseils de Novak Djokovic pour tenter de recréer, voire de réécrire l’histoire.

La version Nintendo Switch™ de TIEBREAK+ profite des mêmes fonctionnalités que les versions PlayStation®, Xbox et PC, dont le cross-plateformes en ligne.

Caractéristiques de TIEBREAK+ :