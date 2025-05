Un nouveau mode Collectionneur inspiré de Sonic, des autocollants de véhicules et bien plus attendent les fanas de vitesse.

Gameloft, leader dans la création et l’édition de jeux multiplateformes, a annoncé aujourd’hui qu’Asphalt Legends Unite passe à la vitesse supérieure avec un événement spécial à durée limitée qui inclura deux nouveaux modes de jeu, des pistes musicales*, des effets visuels et des autocollants mettant en vedette Sonic the Hedgehog™ et plusieurs autres personnages de la franchise emblématique de SEGA.

Les joueurs, qui s’élanceront dès le 29 mai et courront jusqu’au 26 juin, pourront participer à un nouveau mode Collectionneur et faire le tour du circuit afin de récupérer les célèbres anneaux dorés de Sonic the Hedgehog, accompagnés du son distinctif qui a enthousiasmé des générations de joueurs. Pendant leurs confrontations, les joueurs pourront aussi entendre plusieurs morceaux* et effets sonores célèbres de la franchise, y compris le légendaire jingle de fin de niveau. Les joueurs qui ramasseront assez d’anneaux dorés pourront aussi les utiliser pour se procurer un certain nombre d’autocollants de véhicules à durée limitée aux couleurs de Sonic et de ses amis.

Voici la liste complète des autocollants de véhicules :

Sonic the Hedgehog – SSC Ultimate Aero TT

Tails – Porsche 911 GT2 RS Clubsport

Knuckles – Apex AP-0

Shadow – Nissan GTR Neon

Amy – Lamborghini Revuelto

Dr. Eggman – Donkervoort D8 GTO Individual Series

Chao – DS e-Tense

Les joueurs pourront également s’affronter dans le tout nouveau mode Boss. Chaque semaine durant l’événement à durée limitée, une des voitures inspirées de l’univers de Sonic indiquées plus haut mettra les joueurs au défi dans un face-à-face, chaque course devenant plus difficile que la précédente.

Préparez-vous à accélérer et à passer à l’action !