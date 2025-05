Ce mercredi 28 mai s’est tenue l’AG French Direct, la conférence du jeu vidéo français et francophone à l’initiative du média ActuGaming, présentée par Salomé Lagresle. Avec plus de 45 jeux présents, les annonces se sont succédées entre nouveaux trailers, dates de sortie, séquences de gameplay inédits et prises de paroles des développeuses et développeurs.

Plus d’une dizaine de jeux ont été dévoilés en exclusivité, notamment le prochain titre de Hibernian Workshop, Fallen Fates, ou encore celui de Dear Villagers, Hellslave 2: Judgment of the Archon. Le RPG narratif dans un monde ouvert fantastique Follow my Steps de Midnight Games a marqué les esprits avec sa touche poétique. Des éditeurs français majeurs ont également pu présenter certains de leurs nouveaux projets développés avec des studios locaux avec notamment la présence de Focus et NACON. Ce dernier, en particulier, a levé le voile pour la toute première fois en exclusivité mondiale sur Dead in Antares, le nouveau RPG mêlant des éléments de gestion-survie des vétérans d’Ishtar Games. Impossible de manquer la dernière bande-annonce du très attendu ENDLESS Legend 2 des experts du 4X d’Amplitude Studios.

Au total ce sont plus de 25 démos jouables qui sont disponibles dès la fin de la conférence, un chiffre record pour un événement français. Retrouvez les ainsi que les autres titres présentés sur la page Steam dédiée à l’AG French Direct. Dans les jours qui suivent, plusieurs dizaines de créateurs et créatrices de contenus partiront également à la découverte des ces premières versions jouables en direct sur leur chaîne respective.

Fallen Fates (Switch 1 et 2)

La conférence a commencé par l’annonce de Fallen Fates en exclusivité mondiale, le nouveau jeu du studio Hibernian Workshop (Astral Ascent). Découvrez le premier trailer de cet action RPG en vue dessus dans un vaste monde à explorer avec un pixel art entièrement dessiné à la main.

Cosmic Holidays (Switch)

Aidez Cibo à traverser une planète inconnue grâce à sa faculté étonnante lui permettant de gonfler sa tête. Avec elle, planez, franchissez des obstacles ou protégez-vous afin que les secrets du monde de Cosmic Holidays s’ouvrent à vous.

DeathTower (Switch)

Le tactical-RPG roguelike DeathTower, développé par Headbang Club (Double Kick Heroes) présente un nouveau personnage jouable, Herk le Boucher, avec une vidéo de gameplay inédite.

Paper Sky (Switch 1 et 2)

Paper Sky s’envole à nouveau dans un trailer de gameplay inédit où l’avion de papier atteint de nouveaux sommets. Une version Nintendo Switch 2 a aussi été officialisée, aux côtés des versions PC et Switch déjà connues.

ChaseTag (Switch)

Replongez en enfance avec ChaseTag, autrement dit le jeu du chat, révélé en exclusivité dans l’AG French Direct avec un trailer de gameplay. Poursuivez vos adversaires dans des arènes colorées, accompagnés de surprenants objets bonus aux pouvoirs décisifs.

MIO: Memories in Orbit (?)

Traversez les environnements aussi superbes que dangereux de l’Arche, gigantesque et mystérieux aéronef au cœur du metroidvania MIO: Memories in Orbit. Sortie cette année sur PC et consoles.

Tenjutsu (?)

La bagarre est au programme de Tenjutsu, édité par Devolver Digital, dans lequel il faudra aller castagner tous les syndicats du crime d’une ville mal famée. Sébastien Benard, fondateur de Deepnight Games, nous en dit plus à propos de ce roguelike.

Kosmocean – The Endless Sea (Switch 2)

Soyez prêt à embarquer dans votre bathyscaphe et à explorer les sept mers de Kosmocean – The Endless Sea. De nombreux secrets et obstacles vous attendent dans les profondeurs de ce titre dont la démo est à présent disponible.

Otherskin (?)

Aidez Alex à se frayer un chemin sur la planète exotique et mystérieuse de Vandermire grâce à sa faculté lui permettant d’aborber les compétences de ses ennemis. Une expérience dépaysante de third person shooter vous attend dans Otherskin.

Tako no Himitsu: Ocean of Secrets (Switch)

Rendant hommage aux RPG de l’époque de la Game Boy Advance, Tako no Himitsu: Ocean of Secrets dévoile une nouvelle vidéo de gameplay présentant les différentes facettes du jeu.

Pardon My French Toast (Switch)

Beurrez-vous la tartine dans Pardon my French Toast, un platformer gourmand rempli de friandises à collecter où les sucreries vous renforcent.

Le goûter commencera en fin d’année sur PC et Switch.

How 2 Escape: Lost Submarine (Switch)

Dans How 2 Escape: Lost Submarine de Breakfast Games, la coopération sera la clé pour résoudre toutes les énigmes qui peuvent empêcher le début d’une guerre. Solène Rinn, conceptrice du jeu, nous en dit plus à son sujet dans une nouvelle présentation.

La sortie est prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch cette année.

BARDA (Switch 1 et 2)

Découvrez en exclusivité les premières images de BARDA, un « Solarpunk Survival Roguelike Bagbuilder » où vous incarnez un jeune aventurier qui cherche à atteindre le sommet d’une montagne pour disperser les cendres de son grand-père.

Un jeu développé par les créateurs de Pilo and the Holobook, qui sortira fin 2025 en accès anticipé et plus tard sur Switch et Switch 2.

Maseylia: Echoes of the Past (Switch 2)

Partez sur les traces d’une civilisation perdue dans le metroidvania en 3D Maseylia: Echoes of the Past. Combattez d’étranges créatures, résolvez des mystères et dégottez des améliorations capables de bouleverser votre exploration.

Sortie prévue pour début 2026 sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Switch 2.

Ytash – A Nocturnal Poem (Switch 1)

Ytash – A Nocturnal Poem est un metroidvania qui se déroule dans l’univers de Nocturnal, où vous incarnez Ardeshir, un maître de la Flamme Endurante, déterminé à explorer et réveiller la ville d’Ytash et ses mécanismes endormis. Le jeu a dévoilé sa toute première annonce de gameplay.

Sortie prévue fin 2025 sur PC et Nintendo Switch.

Follow My Steps (?)

Incarnez Sova et protégez Lou, son louveteau, dans un RPG narratif en monde ouvert où vos choix impacteront l’histoire.

Infiltration, combat, exploration et émotion sont au programme de Follow My Steps, dont la sortie se fera en 2026 sur PC et consoles.