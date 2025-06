La sortie très attendue de Pokémon Legends: Z-A approche à grands pas, prévue pour le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Et bonne nouvelle pour les fans : les précommandes sont désormais ouvertes, avec des éditions spéciales et des bonus exclusifs à la clé.

En commandant le jeu sur le Pokémon Center, les dresseurs recevront un bonus aussi mignon qu’irrésistible : une peluche Sitting Cuties aléatoire de Chikorita, Totodile ou Tepig, trois Pokémon de départ emblématiques. Un seul sera inclus par commande, mais chacun d’eux pourrait bien devenir votre premier compagnon pour cette nouvelle aventure dans la réinventée Illumis.

Attention toutefois : ce cadeau est proposé uniquement dans la limite des stocks disponibles. Si vous voulez mettre la main dessus, mieux vaut ne pas tarder à valider votre précommande.

À noter également : Walmart propose aussi une édition spéciale de Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition, avec une mention intrigante d’un “cadeau exclusif” dans l’URL du produit. Aucun détail n’a encore été dévoilé à ce sujet, mais une annonce officielle ne devrait pas tarder. Nous vous tiendrons bien sûr informés dès que ce bonus mystère sera révélé.

Dans Pokémon Legends: Z-A, les joueurs exploreront une Illumis transformée, mêlant harmonieusement nature et haute technologie, sous l’égide du projet de réaménagement urbain lancé par la société Quasartico Inc. Vous choisirez l’un des trois Pokémon de départ pour partir à l’aventure à travers les rues vivantes et les zones sauvages de la ville, où de nombreux Pokémon attendent d’être capturés. Vous croiserez aussi des personnages marquants, comme le mystérieux AZ, propriétaire de l’énigmatique Hôtel Z.