La Nintendo Switch 2 continue de marquer l’histoire du jeu vidéo au Japon. Moins de deux semaines après son lancement, la console franchit déjà le cap impressionnant du million d’unités écoulées. Avec 1 101 136 exemplaires vendus à ce jour (sans même compter les ventes réalisées via le My Nintendo Store), la Switch 2 devient la console la plus rapide à atteindre ce seuil symbolique sur le territoire japonais.

Le succès colossal de Mario Kart World se confirme, le titre ayant déjà franchi les 900 000 exemplaires en moins de deux semaines. Bien qu’en baisse de 83 % par rapport à sa première semaine, il reste largement en tête du classement. Les éditions Switch 2 de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom continuent également de séduire, tandis que les valeurs sûres comme Minecraft, Mario Kart 8 Deluxe ou Animal Crossing: New Horizons montrent une belle longévité malgré les années.

Top 10 des ventes physiques de jeux au Japon (9 au 15 juin 2025)

01./01. [NS2] Mario Kart World # <RCE> (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) – 134.900 / 917.466 (-83%)

02./03. [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time <RPG> (Level 5) {2025.05.22} (¥6.980) – 11.217 / 123.121 (-35%)

03./02. [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma <SLG> (Marvelous) {2025.06.05} (¥6.980) – 9.724 / 55.427 (-79%)

04./14. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 6.460 / 6.347.853 (+15%)

05./12. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.916 / 3.913.098 (-2%)

06./10. [NSW] Super Mario Party: Jamboree <ETC> (Nintendo) {2024.10.17} (¥6.480) – 5.215 / 1.322.389 (-23%)

07./05. [PS5] Elden Ring: Nightreign # <RPG> (From Software) {2025.05.30} (¥5.200) – 5.126 / 59.948 (-58%)

08./08. [NS2] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition <ADV> (Nintendo) {2025.06.05} (¥7.889) – 4.409 / 11.938 (-41%)

09./07. [NS2] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition <ADV> (Nintendo) {2025.06.05} (¥8.091) – 4.408 / 12.400 (-45%)

10./13. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 4.209 / 8.145.825 (-28%)

Ventes de consoles de la semaine

La Switch 2 domine très largement le marché avec plus de dix fois les ventes de sa plus proche concurrente, la PS5, cette semaine. La PS5 Pro résiste timidement avec un peu plus de 3 000 unités, tandis que la Switch « classique » reste présente, portée par ses modèles OLED et Lite. Avec ce démarrage fulgurant, Nintendo confirme sa mainmise sur le marché japonais et démontre que la relève de la Switch est assurée. Reste à voir si la dynamique se maintiendra lors des prochaines semaines, alors que de nouveaux titres phares sont attendus cet été.

Système Cette semaine Semaine dernière Année dernière Année en cours Année dernière YTD Total à vie NS2 153 205 947 931 – 1 101 136 – 1 101 136 PS5 # 14 129 20 782 22 882 477 934 741 162 6 896 940 NSW # 13 319 16 611 38 515 869 580 1 305 923 35 765 339 XBS # 261 333 1 372 21 726 57 788 679 427 PS4 # 22 24 179 586 11 414 9 505 373 TOTAL 180 936 985 681 62 948 2 470 962 2 116 449 53 948 215