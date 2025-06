Un nouveau bruit de couloir agite la communauté des fans de Crash Bandicoot : selon une rumeur accompagnée de quelques captures d’écran granuleuses, Microsoft et Activision prépareraient une importante mise à jour de Crash Team Racing pour les consoles actuelles. Ce projet s’intitulerait Crash Team Racing Nitro-Fuelled Grand Prix Edition et proposerait du contenu inédit.

Le timing intrigue, car Microsoft et Activision ont récemment partagé, sans raison apparente, de nouveaux chiffres de ventes pour Crash Team Racing, relançant les spéculations autour de la série.

Un internaute affirmant travailler pour un petit studio sous la bannière d’Activision et Microsoft a publié anonymement des détails sur Reddit, affirmant que son équipe planche sur ce projet depuis plusieurs mois. Selon ce témoignage :

Crash Team Racing Nitro-Fuelled Grand Prix Edition arriverait sur PC début 2026, avec une disponibilité garantie sur Xbox Game Pass pour les joueurs PC, même si la présence sur Steam reste incertaine. Quelques nouveaux personnages seraient ajoutés en guise de remerciement aux fans.

Le développement n’impliquerait pas l’équipe originale de Beenox, qui s’est contentée de transmettre ses notes et son expertise. Le gameplay resterait inchangé, à l’exception d’un ajout : un réserve meter.

Côté contenu, un nouveau circuit serait intégré, accompagné d’un Grand Prix permettant de débloquer les nouveaux personnages, dans l’esprit des événements du jeu d’origine. À ce stade, il n’y aurait pas d’information sur d’autres Grand Prix à venir.

La nouvelle édition de CTR serait proposée à 40 dollars sur PS5, Xbox Series X et Switch 2, sous la forme d’une véritable version adaptée aux consoles récentes, et non d’un simple portage. Le jeu serait aussi jouable en cross-platform, mais uniquement entre les consoles actuelles ; les joueurs PS4, Xbox One et Switch de première génération devraient racheter le jeu sur les nouvelles plateformes pour en profiter.