Ashes of Elrant emmène les joueurs dans une nouvelle contrée, loin de Valandis. Il se déroule juste avant le combat final de Chained Echoes, afin que vous puissiez retrouver vos héros bien-aimés. Le Clan des Ailes Pourpres doit répondre à un appel à l’aide en provenance du pays d’Elrant. Une terre où rien n’est ce qu’il semble être.

Chained Echoes: Ashes of Elrant sortira au deuxième trimestre 2025 sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, étendant le monde créé par Matthias Linda et offrant une toute nouvelle aventure. Ajoutez le DLC en wishlist dès maintenant sur Steam !