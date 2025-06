Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer la sortie de Tamagotchi Plaza sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. La série Tamagotchi Connection: Corner Shop s’enrichit d’un nouvel épisode qui propose aux joueurs de jouer à des mini-jeux dans des boutiques décalées au service d’adorables tamagotchis.

Les joueurs devront ouvrir et améliorer des boutiques pour servir plus de 100 tamagotchis et aider le prince Tamahiko à préparer Tamahiko-ville en vue du grand festival ! Salle de gym, pâtisserie, opticien, salon de goû’thé et de nombreuses autres boutiques bien connues des fans de la franchise côtoient de nouveaux commerces pleins de charme. De plus, Tamagotchi Plaza sur Nintendo Switch 2 leur donne accès à trois boutiques supplémentaires qui tirent parti des commandes à la souris de la nouvelle console.

S’ils possèdent déjà la Nintendo Switch 2 et la version originale de Tamagotchi Plaza sur Switch, les joueurs peuvent accéder à du contenu exclusif en achetant le pack de mise à niveau Tamagotchi Plaza pour Nintendo Switch 2. Les deux versions du jeu sont compatibles avec l’appareil Tamagotchi Uni* et il est possible d’obtenir des objets exclusifs en connectant le jeu et le jouet.

Tamagotchi Plaza est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

*Le Tamagotchi Uni est vendu séparément.