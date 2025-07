Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en juillet 2025, sur Nintendo Switch et (enfin) sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Donkey Kong Bananza (17 juillet – Switch 2)

Donkey Kong Bananza, qui fera son arrivée le 17 juillet sur Nintendo Switch 2, est un jeu de plateforme en 3D inédit qui voit DK se lancer dans une grande aventure à travers un monde souterrain et frapper, lancer, courir, grimper et faire usage de sa force colossale pour se frayer un chemin.

Donkey Kong Bananza commence sur l’île Lingot, où la découverte du siècle a été faite dans les profondeurs souterraines : des bananes dorées. C’est une excellente nouvelle pour le plus grand fan de bananes, Donkey Kong, qui se trouve également sur le site de cette incroyable découverte. Cependant, alors qu’il s’apprête à mettre la patte sur ces merveilles, une tempête l’envoie soudain dans les profondeurs souterraines. Donkey Kong fait alors équipe avec une drôle de pierre, qui s’avère être en réalité une jeune chanteuse de talent nommée Pauline. Ensemble, le duo part explorer un vaste monde souterrain en enchaînant les acrobaties, en chantant… et en démolissant tout sur son passage ! Une aventure dynamisante à savourer en solo ou en duo vous attend dans Donkey Kong Bananza.

De nouvelles façons de casser la baraque : grâce aux puissantes capacités de Donkey Kong, vous pouvez fracasser les obstacles et les ennemis qui se dressent sur votre route, mais aussi le terrain pour y dénicher des trouvailles. Plongez dans le sol à la force de vos poings, roulez à travers les obstacles et tapez dans vos mains pour détecter les secrets à proximité. Il est aussi possible d’arracher des blocs du décor pour les lancer sur vos ennemis, ou encore pour surfer dessus. Ces capacités peuvent être combinées pour dynamiter encore plus l’action.

Transformations Bananza : Pauline peut utiliser la puissance de sa voix pour transformer temporairement Donkey Kong et lui donner accès à de nouveaux pouvoirs aussi uniques que destructeurs. Ces transformations ont une durée limitée et consomment de la bananergie, que vous pouvez récupérer en ramassant de l’or. Parmi ces transformations, on peut noter la Bananza Kong qui rend DK encore plus puissant, la Bananza zèbre qui lui permet de courir plus vite et même de foncer sur de courtes distances, et la Bananza autruche avec laquelle il peut voler et lâcher des œufs explosifs sur ses ennemis.

Coop locale : partagez les Joy-Con 2 et jouez à deux en coop locale en incarnant Donkey Kong et Pauline. Avec Pauline, lancez des attaques vocales en utilisant un Joy-Con 2 en mode souris. Vous pouvez aussi partager le jeu avec une autre console et jouer à deux avec un seul exemplaire du jeu via GameShare, ou encore inviter d’autres personnes à vous rejoindre pour une session de chat vocal ou vidéo en ligne via GameChat.

Destination, le cœur de la planète : une légende dit qu’un vœu est accordé à qui atteint le cœur de la planète. Pauline espère que ce vœu lui permettra de retourner à la surface, alors que Donkey Kong, lui, a bien l’intention de demander encore et toujours plus de bananes. Ce duo improbable tente désormais d’atteindre le cœur de la planète avant la Void Company, qui le convoite pour d’obscures raisons. Entreprise minière crapuleuse qui s’est implantée dans chacune des strates de la planète, la VoidCo est non seulement responsable du désastre qui a précipité Donkey Kong dans le monde souterrain, mais c’est aussi elle qui a transformé Pauline en drôle de pierre. Donkey Kong et Pauline doivent tout faire pour atteindre le cœur de la planète avant la Void Company

Trouvailles : lors de votre exploration, creusez, fracassez et détruisez le décor pour dénicher toutes sortes d’objets qui pourront s’avérer utiles au cours de vos aventures. Collectez les bananes dorées, appelées cristaux de banandium, qui se trouvent un peu partout dans les parois ou dans le sol, mais aussi tout simplement à l’air libre. En collectant des cristaux de banandium, vous gagnez des points de compétence qui permettent d’améliorer les statistiques de DK et d’ajouter de nouvelles compétences à son répertoire. Vous pouvez aussi obtenir ces cristaux de banandium en accomplissant des défis, comme des batailles en temps limité, des stages à défilement horizontal ou des courses d’obstacles. Vous découvrirez également des rondelles de banandium qui vous permettent d’obtenir des cristaux de banandium au troc de rondelles, ainsi que de l’or que vous pouvez échanger contre des objets utiles à la quincaillerie. Sans oublier les fossiles ! Si vous dénichez des fossiles au cours de vos excavations, vous pouvez les échanger contre des articles de mode chez le styliste afin de perfectionner les tenues de Donkey Kong et Pauline, voire changer la couleur du pelage de DK. La plupart des accessoires octroient également des bonus quand ils sont équipés.

Nouvelles têtes et visages familiers : Donkey Kong et Pauline vont faire la rencontre de nombreux habitants du monde souterrain au cours de leurs aventures pour découvrir ce que manigance la Void Company. En plus de faire la connaissance des immenses doyens, ils retrouvent des visages familiers comme Cranky Kong et Rambi. Ils auront également affaire à Grumpy Kong et Poppy Kong ainsi qu’à d’autres employés au service de Void Kong, le dirigeant de la VoidCo.

Refuges et Ascenguilles : offrez-vous un instant de détente en creusant un refuge, et profitez d’une sieste dans un lit pour vous aider à refaire le plein d’énergie. Vous pouvez aussi y écouter de la musique sur votre platine. Et si vous souhaitez retourner dans des zones que vous avez déjà visitées, les Ascenguilles vous transporteront en un tour de nageoire d’une strate à une autre.

Modes de jeu créatifs : préparez-vous à découvrir de nouveaux modes de jeu et différentes façons de vous amuser avec Donkey Kong Bananza. Dans le mode photo, il est possible d’ajuster l’angle de la caméra ainsi que d’autres paramètres pour prendre des clichés captivants. Et dans DK Artist, vous pouvez utiliser les commandes à la souris pour sculpter la roche et laisser parler votre côté créatif. Vous pouvez aussi changer l’éclairage et ajouter des effets qui donnent la banane en touche finale de votre chef-d’œuvre.

amiibo : Donkey Kong Bananza est compatible avec les amiibo. Un amiibo Donkey Kong & Pauline sera disponible au lancement du jeu le 17 juillet, et permettra de débloquer la robe de diva de Pauline plus tôt dans le jeu ainsi qu’obtenir des lettres KONG explosives. Les lettres KONG peuvent aussi être obtenues en scannant d’autres amiibo de la série Donkey Kong. Tous les autres amiibo disponibles sont également compatibles et peuvent être scannés afin d’obtenir des sphères géantes de différentes matières qui pourront s’avérer utiles.

WILD HEARTS S (25 juillet – Switch 2)

Dans WILD HEARTS S, les joueurs doivent masteriser une technologie ancestrale appellée « Karakuri » (automates) afin de traquer des bêtes géantes dans un monde de fantasy inspiré du Japon féodal. Le gameplay a été amélioré sur Nintendo Switch™ 2 afin de permettre aux joueurs de vivre une expérience plus intense en chassant en meute jusqu’à quatre joueurs. En mode multijoueur, aussi bien en ligne qu’en local, les joueurs pourront fabriquer et combiner une grande variété de « Karakuri » pour les aider dans leur chasse de bêtes géantes, imprégnées de la nature.

La maitrise des « Karakuri » permettra aux joueurs de fabriquer divers items, tels que des boites ou une voile (hélicoïde). Ces éléments peuvent ensuite être combinés pour créer des « Karakuri » bien plus puissants, tels que des lames perce-bêtes, des boucliers ou des pièges. Les joueurs pourront également transformer le terrain de chasse en fabriquant des « Karakuri » spéciaux qui resteront en place, offrant une expérience unique à chaque joueur.

En plus des « Karakuri » utilisés pour la chasse, les joueurs pourront créer et utiliser une variété d’équipement, chacun possédant ses propres caractéristiques. Allant d’armes communes, telles que le « Nodachi » et l’arc, à des armes plus uniques, telles que le « Karakuri Katana » et le « Bladed Wagasa », les joueurs auront un vaste arsenal à leur disposition afin de traquer et abattre les bêtes rôdant sur les terres d’Azuma. Maniant lave en fusion, blizzard ou miasme, ces bêtes géantes imprégnées de la nature poseront de redoutables défis aux joueurs qui devront utiliser les matériaux récoltés lors de leurs chasses pour fabriquer de nouvelles armes plus puissantes s’ils veulent avoir une chance de survivre.

Les joueurs peuvent précommander les versions physique et numérique de WILD HEARTS S sur Nintendo Switch™ 2 avant sa sortie prévue le 25 juillet 2025. Le jeu proposera des voix en japonais, anglais, français, italien, allemand et espagnol avec des textes en anglais, français, italien, allemand, espagnol et polonais.

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (24 juillet – Switch 2)

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV enrichit le fun de Super Mario Party Jamboree en y ajoutant des fonctionnalités et modes de jeu inédits, ainsi que des mécaniques exclusives à la Nintendo Switch 2, avec notamment :

Mode Mario Party : C’est le moment de faire vos débuts devant la caméra avec CameraPlay. Vous et jusqu’à trois amis pouvez apparaître dans le jeu à l’aide d’une caméra compatible comme la caméra Nintendo Switch 2. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de visualiser vos amis lorsque vous jouez à Mario Party. Vous pouvez ainsi voir toute l’excitation de la victoire et le désespoir de la défaite sur leur visage en temps réel*1. Par ailleurs, ce mode comporte désormais deux nouveaux ensembles de règles pour plus de fun : Mode Duo : Choisissez votre partenaire ! Avec le Mode Duo, les joueurs travaillent en équipes de deux pour collecter des pièces et des étoiles. Lancez le nouveau dé cohésion, uniquement disponible dans ce mode de jeu, et votre équipier vous rejoindra là où vous vous trouvez pour doubler le résultat de votre jet de dé, et potentiellement doubler le nombre d’étoiles que vous pouvez collecter. Mode Illico presto : Vous voulez pimenter les débats ? Avec le mode Illico presto, vous commencez avec 50 pièces, un dé double et une étoile. Le gagnant est celui ou celle qui collecte le plus d’étoiles en cinq tours seulement ! Vous pouvez même provoquer les autres joueurs en duel dès le début. Cette option rapide et bourrée d’action est idéale pour ceux qui n’ont pas le temps de jouer 10 à 30 tours complets.

Bowser Show : Vous rêvez de briller sous les feux des projecteurs ? Avec le Bowser Show, les joueurs peuvent utiliser une caméra compatible, comme la caméra Nintendo Switch 2, pour apparaître sur scène dans le jeu et participer à une série de mini-jeux et de défis. Mais attention, car c’est Bowser en personne qui anime l’émission, et il ne laissera pas les joueurs s’en tirer à si bon compte. Si vous jouez sans la caméra Nintendo Switch 2, vous aurez tout de même la possibilité de jouer aux mini-jeux qui utilisent le microphone intégré de la console. Aurez-vous droit aux félicitations ou au châtiment du roi des Koopas ?

Jamboree Express : Ce nouveau mode palpitant propose cinq attractions à sensations fortes pour mettre à l’épreuve votre habileté et votre sens du travail d’équipe ! Grâce aux vibrations HD 2, vous ressentirez tous les mouvements et les grondements des montagnes russes. À l’aide du mode souris, vous pourrez éliminer les ennemis dès leur apparition et participer à des mini-jeux inédits. Cinq attractions sont disponibles, dotées chacune de son propre niveau de difficulté : Jamboree Express, Express Ardent, Express hanté, Express céleste et Express périlleux.

Dans une fête, le plaisir se partage, et Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV ne déroge pas à la règle. Le jeu prend en charge la fonctionnalité GameShare de la Nintendo Switch, ce qui signifie que si un participant à la fête possède le jeu, il peut partager localement un contenu spécifique limité avec jusqu’à trois autres joueurs, même si ces derniers n’ont pas le jeu. Et si un joueur de votre groupe possède une Nintendo Switch, vous pouvez également partager avec lui le contenu du jeu Super Mario Party Jamboree original.

N’oubliez pas que si vous avez déjà Super Mario Party Jamboree pour les consoles de la gamme Nintendo Switch, une mise à niveau est disponible à l’achat. En achetant la mise à niveau sur Nintendo Switch.

Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 3 + 4 (11 juillet – Switch et Switch 2)

Prépare-toi au retour d’une franchise légendaire avec Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 3 + 4. Tout ce que tu as aimé revient dans une version améliorée proposant des skateurs supplémentaires, de nouveaux parks, des tricks encore plus dingues, de la musique de malade, et bien plus encore !

– Réunis ton équipe avec le Multijoueur en ligne multiplateforme* qui peut accueillir jusqu’à 8 skateurs dans des modes de jeu classiques ou inédits.

– Découvre de nouveaux parks ou mets le feu aux parks légendaires de Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 3 et Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 4. Les sites sont fidèlement reproduits dans une résolution HD époustouflante avec des objectifs simplifiés et le format épique des 2 minutes.

– Laisse parler ta créativité dans les nouveaux modes Créer un skateur et Créer un park, qui, pour la toute première fois, te donnent la possibilité de créer des objectifs personnalisés à partager avec des amis.

– Donne tout ce que tu as pour accomplir des objectifs plus difficiles et te lancer dans un mode Nouvelle partie+ amélioré.

– Que tu sois un amateur enthousiaste ou un véritable pro, tu retrouveras toute la maniabilité et la simplicité des commandes de Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 1 + 2, ce qui te permettra de skater comme une vraie star.

– La version Nintendo Switch™ 2 du jeu offre une meilleure résolution, une fréquence plus élevée et prend en charge le HDR.

NINJA GAIDEN: Ragebound (31 juillet – Nintendo Switch)

La vague d’ennemis maléfiques déclenchée par la bande-annonce qui dévoile la date de sortie de NINJA GAIDEN: Ragebound exige une précision à toute épreuve, en plus d’une capacité à esquiver hors norme. Restez statique et c’est la mort assurée. Seuls les meilleurs ninjas parviendront à survivre à cet assaut démoniaque incessant où les lames, les griffes et les apparitions spectrales s’entremêlent dans un maelstrom d’action aussi éreintant que jouissif. Les deux personnages jouables, Kenji et Kumori, sont à la baguette de cette démonstration de puissance digne des précédents épisodes de NINJA GAIDEN, par KOEI TECMO GAMES.

Cette annonce confirme le retour de compositeurs et compositrices invités tels que Keiji Yamagishi, Ryuichi Niita et Kaori Nakabai, à qui l’on doit la musique des trois premiers NINJA GAIDEN sur NES. Ces artistes de talent ont contribué à la bande originale de NINJA GAIDEN: Ragebound aux côtés de Sergio de Prado, reconnu pour son travail fascinant sur la série de jeux Blasphemous.

NINJA GAIDEN: Ragebound débute immédiatement après les premiers instants du NINJA GAIDEN originel de la NES. Le voile entre le royaume des humains et celui des démons est rompu, liant irrémédiablement notre monde aux ténèbres. Lorsque Ryu Hayabusa quitte le Village Hayabusa pour venger la mort de son père, c’est le jeune ninja du clan Hayabusa Kenji Mozu qui sort de l’ombre pour défier les forces du mal.

Les destinées de Kenji et Kumori, une redoutable kunoichi du clan Black Spider — que les fans de NINJA GAIDEN connaissent bien — sont intimement liées. Le duo va devoir passer outre le conflit séculaire qui divise leurs clans respectifs pour apprivoiser des techniques interdites : ce n’est qu’en fusionnant leurs pouvoirs qu’ils pourront survivre aux affrontements tendus qui s’annoncent.

La quête de Kenji et Kumori les mènera à enchaîner les affrontements dantesques contre des adversaires titanesques incroyablement puissants. Des pouvoirs à améliorer, objets cachés, missions secrètes à débloquer et défis optionnels sont heureusement présents pour les aider dans leur tâche : NINJA GAIDEN: Ragebound est une modernisation passionnante des combats dynamiques et tendus qui ont fait la réputation de la série, en plus d’une expérience exigeante de plateforme qui requiert un maximum de précision et de sang froid.

Avec ses panoramas à couper le souffle et ses ennemis superbement animés, NINJA GAIDEN: Ragebound offre un pixel art exquis qui évoque les classiques du genre, entre sens du détail remarquable et compositions complexes des décors et des personnages. L’action furieuse de cette exploration moderniste d’un mythe du passé est par ailleurs transcendée par une bande originale au diapason, pour laquelle contribuent de nombreux compositeurs de renom. L’expérience s’annonce tout simplement inoubliable.

Into The Emberlands (2 juillet – Nintendo Switch)

En tant que porteur de lumière, vous possédez une lanterne alimentée par des escarbilles lumineuses. Vous pouvez ainsi traverser le Miasme !

Retrouvez les Knacks perdus et obtenez des ressources pour reconstruire le village !

Mais attention, si la lanterne s’éteint, vous vous perdrez dans le Miasma jusqu’à ce que le prochain porteur de lumière vous retrouve…

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings (29 juillet – Nintendo Switch)

Créez votre propre Hobbit en commençant à Bywater. Bien que ce village ne soit pas encore officiellement reconnu dans Hobbiton, vous jouerez un rôle important pour aider cette charmante bourgade à prospérer. Accueillez le confort à votre porte en décorant votre propre trou de Hobbit, en entretenant votre jardin, en pêchant dans les étangs cristallins, en récoltant des fruits et des herbes sauvages, ou en échangeant avec les habitants. Préparez des repas maison à partager avec d’autres Hobbits et renforcez vos relations. Avec tant à découvrir et encore plus à déguster, profitez de jours de splendeur dans les forêts pittoresques, les lacs et les pâturages. Détendez-vous dans un endroit où les petites choses sont celles qui comptent le plus. Aidez à rassembler la communauté pour obtenir le statut de village officiel à Bywater. Vivez des moments de bonheur dans Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game. Bienvenue chez vous, Hobbit – Jouez en tant que Hobbit, directement sorti des livres bien-aimés de J.R.R Tolkien ! Personnalisez votre apparence et arborez vos plus belles tenues de Hobbit avec une multitude d’options de personnalisation. Décorez votre propre maison de Hobbit et transformez cet espace confortable en plaçant librement des meubles et des objets de décoration selon vos goûts. Découvrez les merveilles que chaque nouveau jour apporte à Bywater alors que vous vous installez dans votre foyer serein pour un repos bien mérité. La nourriture, c’est l’amour – Aucun jour de Hobbit n’est complet sans nourriture. Pêchez, jardinez et cueillez pour remplir votre garde-manger avec les fruits de votre labeur. Récoltez des cultures et des fleurs saisonnières à mesure que le temps passe dans votre foyer. Profitez de la chaleur de la cuisine et montrez vos talents culinaires avec des recettes pour les repas. Prenez un deuxième petit déjeuner ou organisez un dîner avec d’autres Hobbits. Partagez des repas avec des invités pour créer de nouvelles relations. Explorez Bywater – Découvrez des clairières secrètes et des trésors perdus de la Comté. Vivez un climat changeant qui influence les routines quotidiennes et offre des surprises saisonnières en fonction du moment de l’année. Obtenez des récompenses à travers votre progression dans l’histoire. Rencontrez des personnages emblématiques et des familles de Hobbits bien connues pour échanger des améliorations d’habiletés, de vêtements, de maison et bien plus encore. Participez à des missions de club pour accomplir des activités quotidiennes et aider à obtenir le statut de village officiel à Bywater.

ISLANDERS: New Shores (10 juillet – Nintendo Switch)

Dans ISLANDERS: New Shores, les joueurs sont invités à bâtir des villages colorés et harmonieux sur une multitude d’îles aux environnements variés. Chaque partie commence avec une sélection de bâtiments à placer intelligemment, afin de maximiser son score. Le concept repose sur une boucle de jeu simple mais cérébrale, qui évite la complexité des simulateurs urbains traditionnels au profit d’une approche plus intuitive et contemplative.

Parmi les nouveautés majeures introduites dans New Shores, les « boons » font office de mécanisme central. Il s’agit de bonus uniques que l’on débloque en accumulant des points pendant une partie. Ces pouvoirs spéciaux permettent par exemple de dupliquer un bâtiment ou de remplacer une construction déjà placée, apportant ainsi une nouvelle dimension stratégique au gameplay. Chaque boon ajoute une surprise, et les maîtriser devient vite crucial dans les niveaux les plus exigeants.

Le jeu propose également un mode Bac à sable pour construire librement, de nouveaux types de bâtiments, un système de score avancé et des propriétés d’îles uniques qui modifient les règles de chaque partie. Les joueurs peuvent également utiliser un mode Photo complet avec filtres et caméra rotative pour capturer les plus belles vues de leurs créations. Et pour les streamers, l’intégration Twitch permet aux spectateurs de voter en direct pour les prochaines actions à entreprendre, ajoutant une touche communautaire à l’expérience.

Côté contenu, ISLANDERS: New Shores ne s’arrêtera pas là. Coatsink promet des mises à jour gratuites régulières jusqu’à la fin de l’année 2025. Ces ajouts incluront des défis mensuels, un nouveau biome, des événements saisonniers, de nouveaux boons et des récompenses inédites. Toutes les informations détaillées seront communiquées sur la page Steam du jeu.

Avec ses 44 types de bâtiments, ses 50 générateurs d’îles dynamiques, sa musique originale immersive de 75 minutes, ses deux modes de jeu séparés (Score et Sandbox) et sa direction artistique toujours aussi apaisante, ISLANDERS: New Shores s’annonce comme une évolution bienvenue pour les amateurs de construction légère, poétique et stratégique.

PATAPON 1+2 REPLAY (11 juillet – Nintendo Switch)

Il existe quatre types de tambours dans le jeu, PATA, PON, DON et CHAKA, et les combiner différemment crée des actions telles que « Protéger », « Attaquer », « Avancer » et plus encore. Le mode Fièvre peut également être activé en enchaînant des combos qui boosteront les attaques des Patapons et donneront la possibilité de jouer le « Juju Rhythm » pour tirer parti de la météo. Les joueurs devront constituer leur équipe parfaite en choisissant parmi les différentes classes de Patapons et en les améliorant en combinant les objets acquis. Il y a plus de 400 types d’équipement disponibles dans les niveaux et des mini-jeux pour construire l’unité la plus forte et mener la tribu à la victoire.

PATAPON 1+2 REPLAY est également doté de nouvelles fonctions d’assistance qui conservent l’attrait des jeux originaux, tout en améliorant visuellement le gameplay et en le rendant plus accessible. Désormais, les joueurs pourront profiter de la commande de batterie toujours affichée sur l’écran, d’une fonction de saut pour certains scénarios, d’un réglage du délai d’entrée, ainsi que la possibilité de choisir parmi trois niveaux de difficulté.

Bendy and the Dark Revival (11 juillet – Nintendo Switch)

Bendy and the Dark Revival® est un jeu d’horreur et de survie en vue subjective. C’est la suite très attendue de Bendy and the Ink Machine®. Incarnez Audrey et explorez les profondeurs d’un studio d’animation curieusement effrayant qui a complètement sombré dans la folie. Affrontez des ennemis entachés d’encre, élucidez des énigmes et évitez le Démon d’encre qui vous poursuit tout en cherchant un moyen de revenir au monde réel. Chaque recoin de ce royaume dilapidé d’ombres et d’encre est une menace, qui sait sur qui ou sur quoi vous tomberez. Découvrez la vérité. Échappez-vous du studio. Mais surtout, redoutez le Démon d’encre… et survivez.

Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy (29 juillet – Nintendo Switch)

Mado Monogatari: Fia and the Wondrous Academy renoue avec l’ADN de la série Mado Monogatari, lancée à l’origine dans les années 80/90 sur MSX et PC-98 par Compile. Connue pour avoir donné naissance à la saga Puyo Puyo, cette franchise propose ici un nouvel épisode inédit, axé sur la vie scolaire et l’exploration de donjons aléatoires.

Dans ce nouveau chapitre, on suit Fia, une jeune fille déterminée à devenir une Grande Mage en intégrant l’Académie de Magie Ancienne. Entre examens magiques, camaraderie et phénomènes étranges, Fia devra prouver sa valeur en explorant des donjons remplis de créatures comme les célèbres Puyo ou les terrifiants Skeleton T.

Le jeu mélange exploration de donjons générés aléatoirement, combats tactiques en temps réel avec pause active, et une progression via le Grimoire, un arbre de compétences magique permettant de débloquer de nouveaux “Magic Artes”. Fia pourra également synthétiser de l’équipement, préparer des plats de curry pour se renforcer, participer à des mini-jeux ou même jardiner dans l’enceinte de l’école.

Un nouveau trailer du système de jeu est disponible dès maintenant, présentant les mécaniques principales et la direction artistique colorée qui ravira les fans de JRPG à l’ancienne comme les nouveaux venus.

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition (15 juillet – Nintendo Switch)

Déjà annoncé pour PC, Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition débarque pour la première fois sur consoles modernes, dont la Switch. Aspyr ne se contente pas d’un simple portage : cette édition définitive propose une prise en main complète à la manette, des améliorations de gameplay, des textures rehaussées, ainsi que le support du Steam Workshop (sur PC) pour les mods créés par la communauté.

Sur Nintendo Switch, les joueurs profiteront de cette richesse en version portable ou sur grand écran, avec une interface repensée pour le confort de jeu sur console.

Trois extensions majeures incluses

Cette édition Enhanced embarque l’intégralité des contenus sortis à l’époque, dont les trois extensions majeures qui ont marqué les joueurs :

Mask of the Betrayer : une aventure mature et introspective, saluée pour la qualité de son écriture et la profondeur de ses mécaniques spirituelles.

: une aventure mature et introspective, saluée pour la qualité de son écriture et la profondeur de ses mécaniques spirituelles. Storm of Zehir : un hommage aux grands classiques du jeu de rôle avec sa carte du monde librement explorée et ses choix stratégiques.

: un hommage aux grands classiques du jeu de rôle avec sa carte du monde librement explorée et ses choix stratégiques. Mysteries of Westgate : une aventure urbaine dense et intrigante, mettant l’accent sur les ramifications narratives et les dilemmes moraux.

Un RPG tactique et narratif culte

Initialement sorti en 2006, Neverwinter Nights 2 est un RPG tactique en temps réel avec pause active, basé sur les règles de Donjons & Dragons 3.5. Il propose une personnalisation poussée des personnages, des dialogues riches à embranchements multiples, et des combats profonds où la stratégie prime.

Le jeu se déroule dans les Royaumes Oubliés, l’un des univers les plus emblématiques de D&D, où le joueur incarne un héros pris malgré lui dans une lutte mystique entre forces anciennes, conspirations politiques et affrontements épiques.

The Wandering Village (17 juillet – Nintendo Switch)

Dans un monde où des plantes mystérieuses se répandent sur toute la planète, émettant des spores toxiques à mesure qu’elles poussent, un petit groupe de survivants cherche refuge sur le dos d’une gigantesque créature errante qu’ils appellent « Onbu ». Devenez leur chef, construisez une colonie et formez une relation symbiotique avec Onbu pour survivre ensemble dans un monde post-apocalyptique aussi magnifique qu’hostile.

Construisez votre village

Un village fonctionnel est essentiel à votre survie. Construisez votre colonie et agrandissez-la sur le dos d’Onbu. Organisez les chaînes de production et optimisez-les pour utiliser l’espace limité avec efficacité. Créez une société capable de relever tous les défis.

Vivez sur le dos de la créature

Vivre sur le dos d’un autre organisme présente ses propres défis. Développerez-vous une symbiose ainsi qu’une confiance mutuelle avec la créature pour survivre ? Ou bien deviendrez-vous un parasite, visant seulement à assurer une vie meilleure à vos villageois ? Le choix vous appartient.

Découvrez différents biomes

Voyagez à travers une multitude de biomes différents et adaptez votre village aux opportunités et aux menaces qui leur sont propres. Envoyez des éclaireurs pour explorer ces environnements et des explorateurs pour récolter des ressources rares et des artefacts anciens.

Recherchez de nouvelles technologies

Les vestiges de l’ancien monde recèlent de connaissances depuis longtemps oubliées, mais vos villageois peuvent les déterrer. Mettez à jour ces technologies, mais utilisez-les avec sagesse, car le progrès peut être une arme à double tranchant.

Survivez aux terres désolées

Assurez la survie de vos villageois et de votre Onbu malgré les spores toxiques, les conditions météorologiques impitoyables, les parasites assoiffés de sang et bien d’autres épreuves qui peuvent parfois sembler insurmontables.

HUNTER×HUNTER NEN×IMPACT (17 juillet – Nintendo Switch)

HUNTERxHUNTER: NENxIMPACT est un jeu de combat 3 contre 3 basé sur la série animée et manga réputée HUNTERxHUNTER, écrite et illustrée par Yoshihiro Togashi. Dans ce jeu, les joueurs créent une équipe de 3 personnages et affrontent l’équipe adverse grâce à un système de tag : ils appellent leurs alliés pour une attaque d’assistance ou pour échanger leurs personnages à la volée ! Les joueurs peuvent librement créer leur propre équipe de rêve. Coéquipiers mythiques ou alliances inattendues, les joueurs affronteront les équipes de leurs proches dans de palpitantes batailles de maîtrise du Nen !

Monument Valley 3 (22 juillet – Nintendo Switch)

Dans ce nouvel épisode de la célèbre série de puzzles visuels, les joueurs suivront Noor, une apprentie gardienne de la lumière, embarquée dans une aventure pour sauver son village menacé par la montée des eaux et la disparition progressive de la lumière. Le jeu conserve l’ADN de ses prédécesseurs en proposant des environnements où l’architecture impossible, les illusions d’optique et les perspectives déformées forment le cœur du gameplay.

Il faudra faire pivoter les structures, manipuler les décors et résoudre une série d’énigmes ingénieuses pour progresser à travers des temples, des ruines et d’autres lieux inspirés par l’art et l’architecture du monde entier. À bord d’un petit bateau, Noor explorera des terres mystérieuses et découvrira les secrets du monde et de la lumière sacrée.

Monument Valley 3 inclura l’histoire complète dès le lancement, avec des mises à jour gratuites prévues après la sortie pour enrichir l’expérience avec de nouveaux puzzles et chapitres. Le jeu sera également disponible sur d’autres plateformes, notamment via l’abonnement Netflix, aux côtés des deux premiers épisodes.

Misc. A Tiny Tale (22 juillet – Nintendo Switch)

Dans cette aventure haute en couleur, on suit les traces de deux petits robots attachants, Buddy et Bagboy, dont la mission est simple en apparence : répandre la joie autour d’eux. Mais suite à une étrange explosion qui fait tomber du ciel des rouages dorés et des déchets, nos deux héros devront s’unir pour restaurer les villages alentours, venir en aide aux habitants, et découvrir le mystère derrière cet incident aussi soudain qu’intrigant.

Si Misc. A Tiny Tale attire d’abord l’œil par sa direction artistique mignonne et son univers miniature, il cache aussi une profondeur narrative inattendue. Au fil de leur périple, Buddy et Bagboy rencontrent une galerie de personnages robotiques aussi étranges que touchants : des amants secrets, des ovnis, des héros improbables ou encore des instruments de musique dansants. Chaque rencontre est l’occasion de découvrir de nouveaux récits, parfois drôles, souvent sincères, qui donnent au jeu une dimension émotionnelle bien réelle.

Le gameplay mise sur l’exploration, la collecte et la bienveillance. Il faudra nettoyer des zones, récupérer des déchets, chercher des trésors cachés et aider chaque robot dans ses petits tracas quotidiens. Le tout se déroule dans un monde post-humain où les arrière-cours, aires de jeux et recoins oubliés deviennent des environnements gigantesques vus depuis le regard de nos minuscules héros.

Anomaly Collapse (17 juillet – Nintendo Switch)

Anomaly Collapse vous propulse sur un champ de bataille à cases en 1D ; un concept innovant où les mouvements sont minimes mais la stratégie maximale. Prévoyez vos mouvements et déjouez les plans de vos ennemis en maîtrisant l’art de l’assaut flanqué, du coup en traître et de l’accul dos au mur dans des confrontations palpitantes !

Des centaines d’anomalies puissantes

Équipez vos guerriers à fourrure d’anomalies, ces artefacts aux effets passifs ou actifs. Explorez la vaste collection d’augmentations dispersées tout au long de la partie, chacune disposant de capacités uniques. Tirez profit de ces anomalies aux moments critiques pour renverser le cours de la bataille et combinez-les pour concevoir votre stratégie de combat ultime !

Un Bataillon de Guerriers à Fourrure Astucieux

Montez une équipe de guerriers à fourrure aussi adorables que formidables, chacun disposant de traits puissants dans une classe spécifique. Avec seulement trois emplacements disponibles, vos choix stratégiques détermineront si ça passe ou ça casse. Innovez pour coordonner leurs compétences et élaborer des combinaisons stratégiques, tout en dévoilant leur passé captivant.

Attendez-vous à l’inattendu

Dans Anomaly Collapse, le champ de bataille est en constante évolution. L’anormal est la nouvelle norme, alors préparez-vous à vivre des événements étranges, stimulants, voire comiques, qui vont remodeler la dynamique du champ de bataille en un éclair. La flexibilité et la rapidité de vos décisions deviendront vos plus grandes alliées.

Shadow Labyrinth (18 juillet – Nintendo Switch 1 et Switch 2)

Shadow Labyrinth est jeu de plates-formes en 2D qui revisite l’emblématique PAC-MAN sous un angle original.

Sur une planète mystérieuse jonchée des reliques de guerres passées, vous incarnez l’Épéiste n° 8, éveillé par PUCK, un orbe jaune flottant, qui vous a choisi afin que vous deveniez l’instrument de sa volonté.

Pour survivre, vous devrez percer de nombreux secrets, dévorer vos ennemis, et devenir le prédateur ultime en acceptant votre véritable objectif.

Explorez un monde pétri de secrets

Exhumez les vestiges d’un conflit intergalactique ayant éclaté bien avant votre arrivée, et ce faisant découvrez des pouvoirs et capacités inédits. Utilisez-les pour traverser un monde étrange, tout en affrontant des créatures féroces et les monstruosités qui y ont évolué.

Devenez le prédateur ultime

Maîtrisez l’art du combat et combinez de puissantes compétences pour élaborer un style de jeu qui vous est propre. Utilisez différentes capacités pour prendre l’avantage sur vos ennemis, que vous dévorerez afin d’évoluer jusqu’au stade de prédateur ultime.

Acceptez votre véritable objectif

Faites équipe avec PUCK, et enfoncez-vous au plus profond d’un mystérieux monde labyrinthique. Faites toute la lumière sur votre présence en ce lieu, sur l’objectif de PUCK, et sur la raison pour laquelle vous avez été choisi.

No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES (18 juillet – Nintendo Switch 1 et Switch 2)

Iris, l’idole d’Internet, a été enlevée par des extraterrestres ?!

Forcée de jouer à un escape game étrange à bord d’un mystérieux OVNI, Iris sait qu’il y a une personne sur qui elle peut toujours compter : Le Psyncer Kaname Date ! Incarnez Date, menez l’enquête, résolvez des énigmes d’escape game et préparez-vous à utiliser Psync pour entrer dans les rêves des suspects potentiels et aider Iris à s’échapper tout en résolvant le mystère de The Third Eye Game !