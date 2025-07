Comme chaque mois, Nintendo publie les classements des meilleures ventes de jeux sur l’eShop japonais pour les consoles Nintendo Switch et Switch 2. Pour ce mois de juin 2025, on observe une nette domination des nouveautés Switch 2, marquée par un démarrage impressionnant de Mario Kart World et une avalanche de titres fraîchement sortis.

Les données concernent uniquement les téléchargements payants via le Nintendo eShop et le My Nintendo Store au Japon, en excluant les jeux free-to-play. Le classement repose sur le chiffre d’affaires généré, ce qui explique la présence de plusieurs éditions différentes d’un même jeu.

Top 10 Nintendo Switch 2 – Juin 2025 (Japon)

Mario Kart World (Nintendo) – Sorti le 5 juin Tamagotchi Plaza Nintendo Switch 2 Edition (Bandai Namco) – Sorti le 26 juin Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Nintendo) – Sorti le 5 juin Street Fighter 6: Year 1-2 Fighters Edition (Capcom) – Sorti le 5 juin Rune Factory: Guardians of Azuma – Switch 2 Edition (Marvelous) – Sorti le 5 juin Fantasy Life i – Switch 2 Edition (Level-5) – Sorti le 5 juin Shine Post: Be Your Idol! (Konami) – Sorti le 5 juin Deltarune (8-4) – Sorti le 5 juin Shine Post: Be Your Idol! Digital Deluxe Edition (Konami) – Sorti le 5 juin Yakuza 0: Director’s Cut (SEGA) – Sorti le 5 juin

Top 20 Nintendo Switch – Juin 2025 (Japon)