Revoilà notre sélection après deux semaines d’absence ! Ce n’était pas un abandon de poste ou de la flemme, mais nous avons considéré qu’il n’y avait pas assez de promotions intéressantes pour vous faire une sélection digne de ce nom. Fort heureusement, les belles offres sont de retour et voici notre vingt-septième sélection des promotions de l’eShop !

Valkyria Chronicles 4

7,99€ au lieu de 39,99€

Voici une grosse réduction pour commencer la sélection ! Le TRPG Valkyria Chronicles 4 est disponible sur l’eShop au prix de 7,99€ au lieu de 39,99€ jusqu’au 9 juillet !

Valkyria Chronicles 4 est un must have dans son genre et propose un gameplay complet, addictif et très plaisant dans l’univers de la guerre. Avec un scénario réussi, renforcé par un doublage (anglais ou japonais) de qualité, nous avons là un jeu du très haut du panier à tout petit prix. Notre testeur lui avait mis la note exceptionnelle de 9,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Railway Empire

13,99€ au lieu de 39,99€

Nous changeons de style avec Railway Empire, actuellement sur l’eShop à 13,99€ au lieu de 39,99€. Cette offre se termine le 27 juillet.

Railway Empire est un jeu de gestion ferroviaire dans lequel vous devrez réussir à la fois à relier les villes entre elles mais aussi à alimenter ces dernières en ressources ! C’est un jeu de gestion complet qui nécessite de gérer astucieusement ses trains, ses voies ferrées, mais aussi ses finances. Notre testeur, lui, avait mis à sa sortie la note de 7,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Nexomon

1,99€ au lieu de 9,99€

Deux euros pour ce Pokemon-like ! Nexomon est disponible sur l’eShop à 1,99€ au lieu de 9,99€ jusqu’au 9 juillet.

Nexomon est le premier opus de ce Pokemon-like qui a réussi à se faire un nom face à Game Freak. Pour deux euros, nous avons un opus qui propose 300 créatures à découvrir, avec une belle durée de vie et une expérience très sympathique ! Par ailleurs, le deuxième opus Nexomon: Extinction, plus complet, est lui aussi en promotion. Pour cet épisode, notre testeuse avait mis la note de 8,4 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

LUNARK

6,99€ au lieu de 19,99€

Déjà en promotion en mars, LUNARK est de retour à 6,99€ au lieu de 19,99€. L’offre disponible sur l’eShop dure jusqu’au 9 juillet.

LUNARK permet aux joueurs les plus anciens de retrouver quelques sensations d’antan avec un action-platformer qui nous ramène à des jeux comme Flashback (1992). C’est une expérience intéressante pour tous les amateurs de jeux rétro. Notre testeur lui avait mis la note de 7,1 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

River City Girls 2

19,99€ au lieu de 39,99€

Nous terminons avec ce jeu certes encore cher, mais qui voit son prix diminuer de moitié ! Sur l’eShop, River City Girls 2 passe de 19,99€ à 39,99€ jusqu’au 9 juillet (aussi).

La suite de ce beat them all est réussi. River City Girls 2 nous emmène dans une histoire loufoque tout en proposant un gameplay simple d’accès… mais qui est loin d’être simple à maîtriser ! C’est vraiment un très bel opus que nous recommandons chaudement pour les amateurs. Notre testeur lui avait mis la note de 8,3 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.