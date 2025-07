Dans la grande famille des jeux de plateformes 3D, un nouveau venu prépare son arrivée remarquée sur Nintendo Switch 1 et 2 : Big Hops. Développé par Luckshot Games, ce titre indépendant vient de conclure avec succès sa campagne Kickstarter, récoltant plus de 50 000 dollars. Et tout laisse penser que cette aventure amphibienne a les atouts pour devenir une belle surprise vidéoludique.

Vous y incarnerez Hop, une jeune grenouille arrachée à son foyer par un esprit farceur nommé Diss. Bien que sa mission semble mystérieuse et capitale, votre objectif premier est simple : rentrer chez vous. Pour y parvenir, il faudra retrouver des pièces d’aéronef disséminées dans quatre grands mondes : une forêt dense, un désert brûlant, un océan industriel et une montagne fracturée. Chaque monde dispose de sa propre histoire, de ses personnages et de ses enjeux, que Hop devra comprendre… et parfois résoudre, par intérêt personnel ou pur altruisme.

La grande force de Big Hops réside dans la richesse de son gameplay. Inspiré par les classiques du genre comme Mario 64, A Hat in Time ou Sonic Adventure, le jeu mise sur un système de contrôle poussé et fluide. Rouler, plonger, courir sur les murs, grimper librement, glisser, marcher sur des cordes, sauter de barres en barres, grinder sur des rails ou encore nager : la panoplie de mouvements impressionne par sa variété.

Mais ce qui rend Big Hops unique, c’est sa langue. Littéralement. La langue de Hop permet d’interagir avec le monde de façon créative : grappin pour s’accrocher aux murs, balancier pour atteindre des zones éloignées, outil pour activer des leviers ou tirer des objets. Cette mécanique donne naissance à des situations variées et pleines de surprises.

Autre originalité : la culture de légumes, appelés ici Veggies. Chaque variété a un effet différent sur l’environnement : champignons rebondissants, glands faisant pousser des lianes, pommes créant des points de balancement, cactus lançant des cordes tendues… En combinant ces effets et en gérant votre sac à dos (qui permet de ralentir le temps pour choisir vos Veggies en temps réel), vous pourrez bâtir vos propres chemins et surmonter les défis à votre manière.

Côté contenu, Big Hops promet une avalanche de collectibles à usage réel. On ne collecte pas pour cocher des cases, mais pour améliorer ses capacités, débloquer des gadgets loufoques, personnaliser l’apparence de Hop ou découvrir de nouvelles zones. La direction artistique, quant à elle, bénéficie du talent de Steven Sugar, connu pour Steven Universe et The Owl House.

Avec des influences allant de Breath of the Wild à Psychonauts, SpongeBob ou Kingdom Hearts, Big Hops ne cache pas ses ambitions. Chris, son créateur, travaille sur ce projet depuis 2019 avec l’idée de moderniser le platformer 3D tout en y injectant de la liberté et de l’émergence, à la manière des jeux sandbox.

Cathedral: Crow’s Curse annoncé sur Nintendo Switch

Le studio suédois Decemberborn Interactive a officiellement annoncé le développement de Cathedral: Crow’s Curse sur Nintendo Switch. Cet épisode constitue une préquelle autonome du jeu Cathedral, déjà disponible sur la console de Nintendo. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été précisée, mais le titre promet une aventure inédite centrée sur le personnage de Crow et sur les origines de l’ordre des Sentinelles de l’Ombre.

Dans ce nouveau chapitre, les joueurs incarneront Crow, un personnage non-joueur introduit dans le premier jeu, désormais au centre d’une aventure sombre et rythmée. Alors que l’équilibre de la Forêt de l’Ombre se fragilise, Crow doit s’enfoncer dans des bois maudits et des ruines oubliées afin de comprendre la malédiction pesant sur les siens et d’affronter une menace enfouie au cœur de son monde.

Cathedral: Crow’s Curse s’éloigne de l’esthétique 8-bit de l’original pour adopter un style pixel art détaillé, agrémenté d’un éclairage dynamique et d’animations fluides. L’ensemble vise à offrir une expérience de jeu plus moderne, nerveuse et visuellement immersive, tout en conservant l’ADN rétro qui avait séduit les fans du premier opus.

Le gameplay repose sur un système de combat rapide et technique. Les affrontements exigent des réflexes aiguisés, de l’anticipation, et une bonne gestion du timing entre les esquives, parades, et attaques. La furtivité tient également une place importante dans l’exploration : les joueurs pourront choisir de contourner les ennemis silencieusement ou de les éliminer par surprise avec des attaques sournoises. Les réactions ennemies dépendront du bruit, de la visibilité et de la proximité, ajoutant une dimension tactique supplémentaire.

L’univers du jeu, entièrement dessiné à la main, mêle des lieux familiers issus du premier Cathedral à de vastes zones inédites, formant un monde plus ouvert, dense et interconnecté. La progression sera enrichie par l’acquisition de nouvelles capacités, de nombreux objets et d’un arbre de compétences étendu permettant de personnaliser le style de jeu du personnage principal.

Eric Lavesson, fondateur de Decemberborn Interactive, a exprimé l’enthousiasme de l’équipe : « Revenir dans l’univers de Cathedral et raconter cette histoire à notre manière est une aventure qui nous tient à cœur. Nous espérons que cette passion transparaîtra dans chaque aspect de Cathedral: Crow’s Curse. »

Griffin : un shoot ’em up arcade culte de 1991 arrive sur Nintendo Switch le 11 juillet 2025

Ratalaika Games poursuit son travail de préservation du patrimoine vidéoludique avec l’annonce de la sortie de Griffin sur Nintendo Switch. Ce shoot ’em up méconnu, initialement sorti dans les salles d’arcade japonaises en 1991, fera son grand retour en version numérique le 11 juillet 2025, au tarif de 5,99€.

Dans Griffin, les joueurs prennent les commandes d’un puissant tank de combat, conçu pour faire face à la menace croissante des nations voisines. L’histoire prend une tournure personnelle lorsque le concepteur du véhicule est capturé par l’ennemi. Sa petite-fille décide alors de piloter elle-même le Griffin et de partir seule en mission pour sauver son grand-père, dans une aventure explosive mêlant action, nostalgie et technologie rétro.

Une version modernisée avec de nombreuses options

Cette réédition du titre original inclura plusieurs fonctionnalités inédites destinées à moderniser l’expérience tout en respectant son identité arcade :

Fonctions de rembobinage et d’avance rapide : pour corriger une erreur ou passer les sections déjà maîtrisées.

: pour corriger une erreur ou passer les sections déjà maîtrisées. Système de sauvegarde à la volée : jouez à votre rythme, où que vous soyez, sans crainte de perdre votre progression.

: jouez à votre rythme, où que vous soyez, sans crainte de perdre votre progression. Filtres d’écran optionnels : ajoutez un effet rétro, noir et blanc ou d’autres styles pour retrouver l’ambiance des années 90.

: ajoutez un effet rétro, noir et blanc ou d’autres styles pour retrouver l’ambiance des années 90. Galerie d’art : découvrez les manuels d’époque et les visuels originaux du packaging japonais.

: découvrez les manuels d’époque et les visuels originaux du packaging japonais. Mode triche : facilitez votre partie avec des options comme la vie infinie ou l’invincibilité.

: facilitez votre partie avec des options comme la vie infinie ou l’invincibilité. Jukebox : écoutez à tout moment les 5 musiques emblématiques du jeu original.

Upin & Ipin Universe sortira sur Nintendo Switch, PC et PlayStation le 17 juillet

Le célèbre duo malaisien s’apprête à faire ses débuts dans le monde vidéoludique avec Upin & Ipin Universe, un jeu d’aventure en monde ouvert inspiré de la série télévisée culte. Le titre, développé par Les’ Copaque Production en partenariat avec Streamline Studios et Streamline Media Group, sortira le 17 juillet 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et 5, ainsi que sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

Dévoilé lors du Southeast Asia Summer Showcase, Upin & Ipin Universe s’est illustré à travers une première bande-annonce vibrante, mêlant nostalgie, gameplay moderne et richesse culturelle. Le jeu promet une aventure familiale immersive qui met à l’honneur le quotidien et les traditions de l’Asie du Sud-Est à travers une narration interactive.

Pensé pour un public international sans renier ses racines, le jeu propose une campagne scénarisée d’une durée de plus de 12 heures, dans un monde ouvert foisonnant de détails. À l’instar des jeux de type slice of life, le joueur sera invité à explorer un univers riche, vivant, et haut en couleur, fidèle à l’esprit de la série animée originale. Le tout est soutenu par des mécaniques modernes et accessibles, conçues pour plaire à toute la famille.

Le jeu sera notamment présenté au public à la Japan Expo de Paris ce 2 juillet, puis lors d’une conférence de presse le 4 juillet à Kuala Lumpur, en présence du Ministre du Numérique malaisien, YB Gobind Singh Deo.

« Upin & Ipin Universe marque un nouveau chapitre pour nous – au-delà de la télévision, du cinéma et des produits dérivés. En cette année de notre 20e anniversaire, ce lancement reflète notre volonté d’innover et de créer des moments inoubliables pour les familles du monde entier », déclare Haji Burhanuddin Md Radzi, directeur général de Les’ Copaque Production.

« Ce jeu est une lettre d’amour à la culture vibrante et aux traditions de l’Asie du Sud-Est », ajoute Alexander Fernandez, PDG de Streamline Media Group. « La Malaisie est aujourd’hui un acteur majeur dans les domaines de l’animation et du développement de jeux. Upin & Ipin Universe est la preuve que nos histoires locales peuvent toucher un public mondial. »

Quit Today débarque sur Nintendo Switch le 22 octobre 2025

L’éditeur Justdan et le développeur Yohcan ont annoncé aujourd’hui l’arrivée de Quit Today sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue pour le 22 octobre 2025. Ce beat ’em up déjanté en défilement horizontal propose une aventure au cœur du monde du travail… où donner sa démission tourne littéralement au carnage.

Dans Quit Today, vous incarnez un employé ordinaire pris dans une situation absurde : un matin banal, en arrivant au bureau, tous vos collègues sont convaincus que vous allez quitter l’entreprise. Pire encore, ils vous accusent de trahison et décident de régler ça… à coups de poings ! Débute alors un voyage musclé au sein de l’entreprise, armé de votre mallette de combat, pour comprendre ce qui se trame et, peut-être, quitter ce job en renversant la hiérarchie – au sens propre comme au figuré.

Caractéristiques principales :

Bourre-pifs au bureau : Chaque département est peuplé de collègues absurdes et hostiles. Ici, les conflits ne se règlent pas par e-mail, mais avec des combos bien placés.

: Chaque département est peuplé de collègues absurdes et hostiles. Ici, les conflits ne se règlent pas par e-mail, mais avec des combos bien placés. Mallette de justice : Votre attaché-case devient votre meilleure arme face à l’oppression managériale.

: Votre attaché-case devient votre meilleure arme face à l’oppression managériale. Compétences aléatoires et ressources adaptables : À chaque session, vous choisissez de nouvelles compétences pour optimiser votre efficacité au combat. Vous êtes le roi du multitâche (ou du multitapage).

: À chaque session, vous choisissez de nouvelles compétences pour optimiser votre efficacité au combat. Vous êtes le roi du multitâche (ou du multitapage). Camaraderie au travail : Malgré la folie ambiante, vous rencontrerez des collègues bienveillants, capables de vous soutenir en combat et d’apporter des améliorations aux différents départements.

Bendy: Lone Wolf – Terreur solo encre noire dès le 15 août sur Nintendo Switch et PS5, en physique le 24 octobre

Les cauchemars dessinés à la main reprennent vie. Silver Lining Interactive et Joey Drew Studios viennent d’annoncer que Bendy: Lone Wolf, le tout nouvel épisode de la série culte Bendy and the Ink Machine, sortira en version numérique le 15 août 2025 sur Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series, et PC. Une édition physique suivra le 24 octobre sur Nintendo Switch et PlayStation 5.

Un retour glaçant dans l’enfer de l’encre

Dans ce nouveau chapitre horrifique, les joueurs incarnent Boris le Loup, seul, piégé dans les méandres distordus du sinistre Joey Drew Studios. Armé d’une simple clé à molette et de vos instincts de survie, vous devrez explorer des couloirs mouvants, collecter des ressources, déjouer des pièges mortels et affronter des abominations animées par l’encre noire.

La mécanique de jeu met l’accent sur l’infiltration, la survie et la stratégie : chaque recoin peut dissimuler une menace, chaque bruit peut attirer le Démon d’Encre, jamais bien loin, prêt à vous traquer jusqu’à la moindre erreur.

Une version physique pour les fans de l’univers

Prévue pour le 24 octobre, l’édition physique de Bendy: Lone Wolf proposera un véritable objet de collection pour les amateurs de frissons : la matérialisation d’un cauchemar d’encre à ajouter à votre étagère. Un must pour les fans de la série et tous les passionnés de survival horror à l’ancienne, saupoudré de style rubberhose et d’une ambiance sonore suffocante.

“Avec cette sortie en digital et en boîte, les fans peuvent choisir leur manière de plonger dans cet univers macabre”, déclarent les développeurs. “Bendy: Lone Wolf est une lettre d’amour noire à tous ceux qui aiment les jeux où chaque recoin peut être fatal, et chaque son peut vous trahir.”

Soyez prêts à faire face à la machine

Grotesques, brutaux, imprévisibles : les cauchemars des Dark Puddles ne vous feront aucun cadeau. Chaque rencontre vous forcera à improviser, fuir ou piéger vos ennemis avant qu’ils ne vous réduisent à une flaque.

Bendy: Lone Wolf promet une expérience intense, solitaire et immersive, à la croisée de la survie, de l’horreur psychologique et de l’univers visuel unique des dessins animés cauchemardesques des années 30.

️ Sortie numérique : 15 août 2025

Sortie physique (Switch et PS5) : 24 octobre 2025

Anime Expo 2025 – Aksys Games dévoile un line-up éclectique sur Nintendo Switch, PS5 et PC

À l’occasion de l’Anime Expo 2025 de Los Angeles, Aksys Games a levé le voile sur une salve de nouveaux titres attendus sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC. Investigation surnaturelle, otome games envoûtants, métroidvania rétro, deck-building tactique ou puzzles collaboratifs : la diversité est au rendez-vous pour une année 2025-2026 riche en émotions et en expériences uniques.

Path of Mystery: A Brush with Death (Nintendo Switch – Printemps 2026)

Dans ce visual novel d’enquête teinté de surnaturel, le joueur incarne un étudiant membre du club de recherche sur les mystères. Trente ans après un meurtre jamais élucidé, l’affaire refait surface. Grâce à un pouvoir unique de remonter le temps, vous explorerez les souvenirs d’objets clés pour influencer vos entretiens avec suspects et témoins. Secrets enfouis, faux semblants et révélations vous attendent dans ce thriller psychologique intrigant.

Q Collection (Nintendo Switch – 2026)

Trois jeux de puzzle, plus de 1 800 défis, et une seule mission : faire travailler vos méninges. Cette compilation comprend :

Q REMASTERED , un jeu de physique où tout se dessine à la main,

, un jeu de physique où tout se dessine à la main, Q with VTUBERS , avec des énigmes créées par plus de 20 créateurs virtuels,

, avec des énigmes créées par plus de 20 créateurs virtuels, Q2: HUMANITY, intégrant de petits personnages aux comportements imprévisibles à contrôler en solo ou jusqu’à quatre joueurs.

Un indispensable pour les amateurs de casse-têtes originaux et conviviaux.

Tristia: Chronicles (Nintendo Switch – Printemps 2026)

Compilation des jeux Tristia: Legacy et Tristia: Restore, cette édition remasterisée nous entraîne dans la ville portuaire de Tristia, ravagée par des attaques de dragons. Dans Legacy, vous aurez un an pour redonner vie à la cité via un gameplay de gestion et crafting. Restore, plus orienté action, vous met au défi de gérer la boutique de l’héroïne avec efficacité dans un flux constant de commandes.

C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield (Nintendo Switch – Automne 2025, version physique uniquement)

Ce RPG stratégique hybride intègre deck-building et combats tactiques au tour par tour. Avec plus de 100 cartes aux effets variés et une grande liberté de composition, chaque mission est un nouveau défi. Le mode « Mini-Game » propose une approche rogue-lite sur grille, avec des décisions cruciales à chaque tour. Un titre de niche prometteur pour les fans de stratégie.

The Good Old Days (Nintendo Switch – Automne 2025)

Retour aux sources avec ce metroidvania narratif, hommage aux années 80-90. Incarnez Sean, un adolescent pris dans une aventure souterraine pour régler la dette de son père. Entre sauvetage d’amis et exploration de la ville rétro-futuriste d’Arostia, ce jeu bourré de références pop culture promet un voyage mélancolique et énergique dans les souvenirs d’une jeunesse perdue.

Otome Daoshi -Fighting for Love- (Nintendo Switch – Printemps 2026)

Dans un royaume d’arts martiaux, Shunlin, prêtresse taoïste, voit son destin basculer lorsqu’un attentat frappe le prestigieux tournoi de combat. Entre trahisons, romances et batailles pour la survie de la nation, ce nouvel otome vous propose un récit mêlant amour, action et choix décisifs, au cœur d’un Japon fantastique inspiré.

Project Code M (Plates-formes à confirmer)

Aksys tease un nouveau jeu d’enquête : Project Code M, une œuvre intrigante où vous alternerez entre tueur et enquêteur dans un Tokyo contemporain gangrené par le crime. Chaque crime pourra être commis de manière différente selon votre stratégie, tandis que l’investigation vous demandera de recouper indices et témoignages. Un projet très attendu.

DLC pour Fitness Boxing feat. Hatsune Miku (Nintendo Switch – 10 juillet 2025)

Trois nouveaux contenus téléchargeables arrivent :

BGM Vol.3 : arrangements instrumentaux de morceaux classiques,

: arrangements instrumentaux de morceaux classiques, BGM Vol.4 : remix de chansons emblématiques des personnages Piapro,

: remix de chansons emblématiques des personnages Piapro, Tenue rétro « jogging classique » pour Miku, pour allier sport et nostalgie.

De quoi prolonger l’expérience fitness rythmée avec votre idole virtuelle préférée.

Mistonia’s Hope -The Lost Delight- (Nintendo Switch – 13 novembre 2025)

Une jeune femme infiltrée comme domestique dans un manoir noble, un royaume féérique, et une quête de vengeance romantique marquent ce titre sombre et élégant. Une édition spéciale incluant la bande-son est prévue via la boutique Aksys.

Illusion of Itehari (Nintendo Switch – 18 septembre 2025)

Dans cette utopie flottante aux faux airs de paradis, Hinagiku rencontre un homme amnésique qui va bouleverser son quotidien. Premier projet du label LicoBiTs, cette création entièrement originale réunit de grands noms du visual novel dans un conte visuellement enchanteur, mêlant mystère et destin croisé. Une édition OST exclusive est aussi annoncée.