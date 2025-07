Nintendo a dévoilé le classement mensuel des jeux les plus téléchargés sur le Nintendo eShop en Europe, couvrant la période du 1er au 30 juin 2025. Ce classement concerne uniquement les jeux payants, en excluant les titres free-to-play, ceux obtenus via des codes de téléchargement gratuits ou des bons jeux Nintendo Switch Online, et même ceux en promotion durant le mois.

Sans surprise, ce mois de juin a été marqué par une forte poussée des titres Nintendo Switch 2, fraîchement lancés le 5 juin 2025. La quasi-totalité du Top 15 est composée de nouveautés conçues pour la nouvelle console, avec une domination totale du haut du classement.

En tête, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, une application interactive d’introduction à la nouvelle console, attire massivement les nouveaux acheteurs, proposée à un tarif très accessible. Elle est suivie par Fast Fusion, un jeu de course futuriste signé Shin’en Multimedia, qui s’offre une entrée fracassante à la seconde place.

Le podium est complété par Mario Kart World, la nouvelle référence du genre sur Switch 2, et fer de lance de la machine. Ce succès immédiat confirme l’attente des fans pour cette nouvelle mouture du mythique jeu de kart. Juste derrière, Fantasy Life i version Switch 2, Deltarune, et Cyberpunk 2077: Ultimate Edition s’installent confortablement dans le Top 6, preuve d’une variété de genres attirant tous les profils de joueurs.

Du côté des titres toujours actifs sur Switch première génération, on note la résistance impressionnante de Nintendo Switch Sports, toujours septième du classement, ainsi que Super Mario Party Jamboree et Minecraft, qui continuent d’attirer un large public. Enfin, Super Mario Bros. Wonder ferme la marche du classement, toujours bien placé malgré les nouveautés.

La série The Legend of Zelda se distingue avec deux entrées Switch 2 : Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, toutes deux relancées dans des éditions optimisées pour la nouvelle console. Elles prouvent la longévité exceptionnelle de la franchise.

01./00. [NS2] Nintendo Switch 2 Welcome Tour [05.6.2025] {9.99€ / £7.99}

02./00. [NS2] Fast Fusion (Shin’en Multimedia) [05.6.2025] {14.99€ / £13.49}

03./00. [NS2] Mario Kart World (Nintendo) [05.6.2025] {79.99€ / £66.99}

04./00. [NS2] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time Nintendo Switch 2 Edition (Level-5) [05.6.2025] {62.26€ / £52.03}

05./00. [NS2] Deltarune (8-4) [05.6.2025] {23.99€ / £20.99}

06./00. [NS2] Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (CD Projekt Red) [05.6.2025] {69.99€ / £59.99}

07./06. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo) [29.4.2022] {39.99€ / £30.99}

08./00. [NS2] Split Fiction (Electronic Arts) [05.6.2025] {49.99€ / £44.99}

09./05. [NSW] Super Mario Party Jamboree (Nintendo) [17.10.2024] {59.99€ / £49.99}

10./00. [NS2] The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) [05.6.2025] {79.99€ / £66.99}

11./00. [NS2] Street Fighter 6 (Capcom) [05.6.2025] {39.99€ / £34.99}

12./00. [NS2] Bravely Default Flying Fairy HD Remaster (Square-Enix) [05.6.2025] {39.99€/ £33.99}

13./02. [NSW] Minecraft (Microsoft) [21.6.2018] {29.99€ / £19.99}

14./00. [NS2] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo) [05.6.2025] {79.99€ / £66.99}

15./11. [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo) [20.10.2023] {59.99€ / £49.99}