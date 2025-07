Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer la liste des jeux qui seront présentés cette année à la Gamescom. Les visiteurs pourront essayer la démo jouable de Towa and the Guardians of the Sacred Tree et de Little Nightmares III, mais aussi s’immerger dans l’univers de The Blood of Dawnwalker sur le stand A20 du Hall 6.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree propose aux joueurs de défendre le village de Shinju contre Magatsu le maléfique et ses sbires dans un roguelite en 2D isométrique qui sortira le 19 septembre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Les joueurs choisiront deux Gardiens aux capacités uniques et partiront à l’aventure dans un monde haut en couleur dont le style s’inspire des peintures à l’encre japonaise.

Little Nightmares III lève un peu plus le voile sur ce jeu d’aventure à l’ambiance inimitable grâce à une nouvelle démo jouable. Les joueurs découvrent pour la toute première fois le Carnaval, un endroit sinistre où l’amusement et l’émerveillement ont cédé la place au danger et à l’horreur. Little Nightmares III sortira le 10 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PC.

The Blood of Dawnwalker mettra à l’honneur Vale Sangora et ses cosplayers vampiriques tout droit sortis du RPG-action en monde ouvert situé dans un 14e siècle de dark fantasy où le protagoniste Coen, un jeune homme transformé en Dawnwalker, est condamné à vivre entre le monde du jour et le royaume de la nuit. Développé par Rebel Wolves, The Blood of Dawnwalker sortira en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.