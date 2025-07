Avec l’arrivée prochaine de la Nintendo Switch 2, les grands studios internes de Nintendo commencent à se mobiliser en coulisses pour préparer le catalogue de demain. Deux noms emblématiques se distinguent ces derniers jours : Intelligent Systems et Monolith Soft, deux équipes aux profils bien différents, mais au palmarès impressionnant sur la génération actuelle.

D’un côté, Intelligent Systems, développeur de longue date et partenaire proche de Nintendo, annonce une vague de recrutements sur son site officiel. L’objectif est clair : renforcer ses équipes pour travailler sur un « titre populaire » en collaboration avec Nintendo. Aucune information précise n’est donnée sur la licence concernée, mais le passif du studio permet de deviner plusieurs pistes crédibles.

Ces dernières années, Intelligent Systems a surtout brillé sur trois fronts. D’une part, la série Fire Emblem, avec les très populaires Fire Emblem: Three Houses et Fire Emblem Engage, qui ont largement contribué à redéfinir le tactical-RPG moderne. D’autre part, Paper Mario, dont The Origami King a su séduire une large audience grâce à son humour et son style artistique raffiné. Enfin, le studio a également relancé la franchise WarioWare avec pas moins de trois titres récents : Get It Together!, Gold et Move It!.

Trois licences emblématiques donc, toutes susceptibles de revenir sur la prochaine console. Il paraît peu probable qu’Intelligent Systems se tourne vers une toute nouvelle IP dans un contexte aussi stratégique que le lancement de la Switch 2. Les indices convergent donc vers un retour attendu d’un de ces trois piliers, et la présence de Paper Mario: The Thousand-Year Door en remake cette année pourrait indiquer une volonté de relancer durablement la série.

De son côté, Monolith Soft, autre pilier du paysage Nintendo contemporain, semble engagé dans un chantier d’une toute autre envergure. Le studio, réputé pour ses productions ambitieuses et ses mondes ouverts foisonnants, est actuellement en pleine campagne de recrutement à grande échelle. Plusieurs postes-clés sont ouverts dans ses bureaux de Tokyo, notamment pour soutenir le développement d’un RPG de grande ampleur sur Switch 2.

Là encore, aucun nom de licence n’est officialisé, mais le pedigree du studio oriente naturellement les regards vers la franchise Xenoblade, fleuron du RPG japonais sur consoles Nintendo depuis plus de dix ans. Si Xenoblade Chronicles 3 a conclu de manière magistrale la trilogie initiée sur Wii, les rumeurs évoquent depuis un certain temps le développement possible d’un retour de Xenoblade Chronicles X, épisode à la structure plus ouverte et longtemps resté exclusif à la Wii U. Bien que ces spéculations restent à prendre avec prudence, elles s’accordent avec l’ambition d’un projet destiné à démontrer les capacités techniques d’une nouvelle console.

Que ce soit chez Intelligent Systems ou Monolith Soft, ces mouvements internes traduisent une volonté forte de Nintendo d’alimenter le lancement de la Switch 2 avec des titres solides, portés par des équipes expérimentées. Les deux studios ont prouvé leur capacité à livrer des expériences aussi grand public que profondes, et leurs prochaines productions pourraient bien jouer un rôle majeur dans la première vague de jeux de la future machine.