L’une des fonctionnalités les plus appréciées du service Nintendo Switch Online va bientôt tirer sa révérence : les bons pour jeux Nintendo Switch ne seront plus proposés à l’achat après le 30 janvier 2026 à 23h59 (heure locale). Cette décision concerne pour le moment l’Europe et le Japon, mais une annonce pour l’Amérique du Nord est très probable dans les prochaines heures.

Une offre avantageuse bientôt retirée

Lancée en mai 2019, cette initiative permettait aux abonnés du service en ligne de Nintendo d’acheter deux bons pour environ 99,98 € (le prix variant légèrement selon les pays), chacun étant ensuite échangeable contre un jeu parmi une sélection de titres Nintendo Switch majoritairement composée de jeux Nintendo, souvent à prix plein. Cela ramenait le prix individuel des jeux sélectionnés à environ 49,99 €, offrant une réduction attractive sur des sorties récentes ou majeures comme Super Mario Bros. Wonder, Zelda: Tears of the Kingdom ou encore Metroid Dread.

Une disparition anticipée

En début d’année, Nintendo avait déjà annoncé que ces bons ne pourraient pas être utilisés pour des jeux exclusifs à la Nintendo Switch 2, nouvelle génération de la console prévue pour 2025. Beaucoup y voyaient déjà un signe avant-coureur d’une disparition de l’offre. L’annonce de ce jour ne fait que confirmer ces soupçons : il ne sera plus possible d’acheter de nouveaux bons après le 30 janvier 2026, bien que les bons déjà acquis resteront valables jusqu’à 365 jours après leur achat.

Pas de panique pour les bons déjà en votre possession

Si vous avez déjà acheté un ou plusieurs bons avant la date fatidique, rassurez-vous : leur validité n’est pas remise en cause. Chaque bon reste utilisable pendant 365 jours après la date d’achat, même si l’achat a été effectué le jour même de la fin de la vente. Ainsi, un bon acheté le 30 janvier 2026 pourra être utilisé jusqu’au 30 janvier 2027.

Il reste néanmoins impératif de conserver un abonnement actif au service Nintendo Switch Online pour pouvoir utiliser un bon. Si votre abonnement expire, vous devrez le renouveler avant de pouvoir utiliser à nouveau vos bons, sans que cela n’allonge leur période de validité.

De nouveaux jeux toujours ajoutés à la liste

Fait notable : Nintendo continuera d’ajouter de nouveaux jeux à la liste des titres échangeables, même après la fin de la commercialisation des bons. Cela signifie que les joueurs ayant encore des bons actifs après janvier 2026 pourront les utiliser sur des titres à venir, à condition qu’ils ne soient pas exclusifs à la Switch 2.

Parmi les prochains jeux qui pourraient être compatibles avec cette offre, on peut raisonnablement s’attendre à voir apparaître Tomodachi Life: Living the Dream ou encore Rhythm Heaven Groove, tous deux très attendus et édités par Nintendo.

Détails pratiques et limitations

Voici un rappel des règles essentielles entourant les bons pour jeux Nintendo Switch :

Limite d’achat : un utilisateur ne peut posséder plus de huit bons actifs à la fois.

: un utilisateur ne peut posséder plus de à la fois. Utilisation indépendante : les deux bons achetés ensemble peuvent être utilisés séparément et à tout moment pendant leur période de validité.

: les deux bons achetés ensemble peuvent être utilisés et à tout moment pendant leur période de validité. Compatibilité régionale : les bons sont valables uniquement dans la région d’achat (un bon acheté en France ne pourra être utilisé que sur le catalogue européen).

: les bons sont valables (un bon acheté en France ne pourra être utilisé que sur le catalogue européen). Inéligibilité Switch 2 : les jeux Nintendo Switch 2 ne pourront jamais être achetés via ces bons.

: les jeux Nintendo Switch 2 être achetés via ces bons. Pas de transfert ni de cadeau : les bons ne peuvent pas être cédés à un autre compte Nintendo.

: les bons ne peuvent pas être cédés à un autre compte Nintendo. Pas de remboursement : sauf exception légale ou décision expresse de Nintendo, les bons ne sont ni remboursables ni échangeables, même s’ils arrivent à expiration.

Comment vérifier ses bons restants et leur expiration

Il est possible de consulter vos bons actifs ainsi que leur date d’expiration via deux méthodes :

Sur Nintendo Switch / Switch 2

Rendez-vous dans le Nintendo eShop avec le compte concerné, cliquez sur votre icône utilisateur puis sélectionnez Nintendo Switch Online (ou allez dans la section correspondante sur Switch 2). Les informations sur les bons apparaîtront dans la section dédiée. Sur le site Internet Nintendo

Connectez-vous sur accounts.nintendo.com/portal et accédez à la section Historique d’achat. Vous y trouverez les détails de vos bons, y compris la manière dont ils ont été utilisés.