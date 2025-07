Les fans de la série Atelier peuvent se réjouir : Koei Tecmo a officiellement dévoilé le Atelier Ryza Secret Trilogy Deluxe Pack, une compilation numérique des trois opus de la trilogie « Secret », attendue en 2025 sur Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation et Steam.

Présentée comme l’édition la plus complète de cette trilogie culte, cette collection regroupera les versions DX de Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, et Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key. En plus de regrouper les trois titres, ce pack inclura du contenu inédit, notamment de nouveaux personnages jouables ainsi que des éléments scénaristiques inédits pour chaque épisode, apportant une nouvelle dimension narrative à l’ensemble de la saga.

Koei Tecmo promet ainsi une version ultime de la trilogie, pensée à la fois pour les fans de longue date et pour les nouveaux venus désireux de découvrir l’univers magique de Ryza dans sa forme la plus enrichie à ce jour.

Pour accompagner cette annonce, l’éditeur a également prévu une diffusion spéciale en direct le 4 août 2025 à 21h (heure japonaise). Ce live stream, exclusivement en japonais, présentera de nouvelles images et des informations inédites sur le contenu de ce pack. Un rendez-vous incontournable pour tous les alchimistes en herbe souhaitant en savoir plus sur les ajouts prévus.