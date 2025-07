Square Enix pourrait bien s’apprêterait à revisiter l’un de ses épisodes les plus ambitieux avec Dragon Quest VII, sorti à l’origine sur la première PlayStation en 2000. Selon des informations relayées par MP1st, qui affirme avoir consulté des documents internes confidentiels, un remake complet du jeu serait actuellement en développement et viserait une sortie début 2026. À ce stade, rien n’a été officiellement confirmé par l’éditeur japonais.

D’après cette fuite, le projet serait désigné en interne sous l’intitulé explicite de remake, et non de remaster ou de HD remake comme ce fut le cas pour d’autres titres de la franchise. Si l’information se vérifie, cela suggérerait une relecture en profondeur du jeu original, avec des changements potentiellement significatifs au niveau graphique, structurel ou même dans les mécaniques de gameplay.

Pour rappel, Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past avait déjà connu une réédition sur Nintendo 3DS en 2013 au Japon (puis en 2016 en Occident), saluée pour ses améliorations visuelles et son confort de jeu. Mais le remake actuellement évoqué irait bien au-delà, visant sans doute un niveau de refonte comparable à celle de FF7.

Le document en question placerait le lancement de ce Dragon Quest VII Remake à la fin de l’exercice fiscal en cours, ou au tout début du suivant, ce qui signifie une sortie envisagée pour début 2026, sous réserve d’éventuels retards. Toujours selon les mêmes sources, un court teaser interne aurait été produit, mettant en scène le logo du jeu sur fond nuageux.

En revanche, le rapport ne fait aucune mention du mystérieux Dragon Quest XII, annoncé en mai 2021 mais resté silencieux depuis, renforçant l’impression que Square Enix concentre pour l’instant ses efforts sur ses projets de remakes.