Un vent de fraîcheur souffle sur le genre du jeu de gestion et de simulation d’idoles avec l’annonce de Heroic Songs: The Remix, un titre mêlant city-builder, rythme et narration fantastique. Prévu pour une sortie sur Nintendo Switch le 18 septembre 2025, le jeu bénéficiera d’un support complet de la langue anglaise dès sa sortie, selon l’éditeur Frontier Works.

Développé par Emma Create, Heroic Songs: The Remix place le joueur dans un monde inconnu baptisé le Void. Après avoir assisté à un concert de la légendaire idole Ruri Tsukuyomi, le protagoniste se réveille dans cet étrange univers parallèle sans espoir immédiat de retour. C’est là qu’il fait la rencontre d’Akari Sunohara, une fille ordinaire avec une passion brûlante pour les idoles. Ensemble, ils découvrent qu’il leur faudra ériger un sanctuaire pour idoles – le Fanctuary – afin de rallumer les liens entre les mondes et espérer rentrer chez eux.

Le cœur du gameplay repose sur une double mécanique : construire une ville et faire évoluer des idoles à travers des concerts inspirés de jeux de rythme. Le joueur devra poser routes, bâtiments, scènes et autres infrastructures pour faire croître la Fanctuary, attirer des fans, récolter des Likes et débloquer de nouveaux spectacles. Chaque succès permet d’avancer dans l’histoire principale mais aussi dans les récits personnels des idoles rencontrées.

Parmi les figures principales de l’histoire, on retrouve :

Akari Sunohara , héroïne principale, novice dans le monde des idoles mais animée d’une passion sincère et d’un potentiel latent.

, héroïne principale, novice dans le monde des idoles mais animée d’une passion sincère et d’un potentiel latent. Ruri Tsukuyomi , l’idole suprême, dont le souvenir hante les mondes explorés.

, l’idole suprême, dont le souvenir hante les mondes explorés. Lynalelle Singulant , souveraine et idole du royaume fantasy Seven Falls, véritable otaku des idoles elle-même.

, souveraine et idole du royaume fantasy Seven Falls, véritable otaku des idoles elle-même. Haru , idole issue de Discordia, un monde de science-fiction, mentor énigmatique d’Akari.

, idole issue de Discordia, un monde de science-fiction, mentor énigmatique d’Akari. Kagura, l’idole du royaume japonais traditionnel Karan Ashihara, qui se dresse en rivale imposante sous l’identité du « Behemoth of Befoulment ».

L’univers promet une histoire riche, entre parcours initiatique, quête identitaire et aventures musicales, le tout enveloppé d’une esthétique anime chatoyante. Les joueurs seront amenés à progresser par des concerts, des explorations de mondes fantastiques et une gestion poussée de la ville sanctuaire, qui évolue en parallèle de la carrière des idoles.