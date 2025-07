La Nintendo Switch 2 pourrait connaître un véritable tournant dans son soutien tiers. C’est du moins ce qu’avance Nate the Hate, insider bien connu de l’industrie, dans son dernier podcast. Selon lui, plusieurs éditeurs majeurs comme Capcom, Sega, Ubisoft, Bandai Namco et d’autres auraient déjà des jeux prêts à être annoncés sur la nouvelle console — mais attendraient le moment stratégique pour les dévoiler.

Cette rumeur intervient en parallèle de celle évoquant un Nintendo Direct prévu pour la fin juillet, juste après la sortie de Donkey Kong Bananza. Toujours selon Nate, ce Direct pourrait justement servir de tremplin pour mettre en avant le soutien massif des développeurs tiers envers la Switch 2. Il s’agirait d’un moment crucial pour Nintendo, désireux de montrer que sa console est désormais capable d’accueillir des titres ambitieux, visuellement compétitifs, et alignés avec les standards des autres plateformes du marché.

« Capcom, Sega, Ubisoft, Namco et bien d’autres attendent. Ils ont des jeux qu’ils veulent annoncer. Le soutien est là, et la Switch 2 va en profiter », affirme Nate. Il estime que Nintendo veut profiter d’un événement fort, comme un Direct, pour affirmer la viabilité de sa plateforme hybride auprès des éditeurs tiers, aussi bien sur le plan graphique que sur le plan technique.

Cette stratégie n’est pas nouvelle : attendre un Nintendo Direct pour maximiser l’impact d’une annonce est une pratique courante. Mais certains observateurs avancent aussi d’autres explications possibles à ce silence : des studios n’auraient pas encore reçu les kits de développement à temps, ou préféreraient observer les premiers résultats commerciaux de la console avant de s’engager publiquement.

Quoi qu’il en soit, des signes concrets de soutien tiers commencent déjà à émerger. Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 est arrivé sur Switch 2 la semaine dernière, porté par Activision et soutenu par Microsoft. À cela s’ajoutent Elden Ring, Star Wars Outlaws, et Final Fantasy VII Remake Intergrade, tous attendus plus tard cette année sur la nouvelle machine. The Duskbloods, une exclusivité de FromSoftware, est prévue pour 2026, tandis que 2K a déjà confirmé NBA 2K26 après WWE 2K25.