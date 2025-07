Shigeru Miyamoto, créateur emblématique de The Legend of Zelda, a pris la parole ce matin pour dévoiler deux informations majeures concernant l’adaptation cinématographique tant attendue de la célèbre franchise de Nintendo. Dans une brève déclaration publiée sur les réseaux sociaux, il a confirmé l’identité des deux acteurs principaux du film ainsi que sa date de sortie en salle.

Bo Bragason incarnera la princesse Zelda, tandis que Benjamin Evan Ainsworth prêtera ses traits à Link, le héros emblématique de la saga. Si Bo Bragason est encore relativement peu connue du grand public, Benjamin Evan Ainsworth a déjà fait ses preuves dans des productions telles que The Haunting of Bly Manor ou Son of a Critch, et devrait apporter à Link une combinaison de jeunesse, d’intensité et de vulnérabilité qui correspond à l’esprit du personnage.

Le film sortira dans les salles le 7 mai 2027, marquant ainsi la toute première adaptation en prise de vue réelle de The Legend of Zelda. Miyamoto, qui agit en tant que producteur sur le projet, s’est dit enthousiaste à l’idée de voir ces deux jeunes talents donner vie à l’univers de Hyrule sur grand écran.

Aucun détail supplémentaire sur le scénario, le réalisateur ou les autres membres du casting n’a été partagé pour le moment. Toutefois, cette annonce confirme que le projet avance bien et que Nintendo mise gros sur cette adaptation, qui s’inscrit dans la volonté de la firme de Kyoto d’élargir ses licences emblématiques au-delà du jeu vidéo, après le succès colossal du film Super Mario Bros. en 2023.