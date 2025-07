Nintendo France vient d’annoncer le retour du Nintendo Switch Online: Playtest Program, une phase de test fermée pour un service en ligne encore non identifié. Ce second test se déroulera du 29 juillet au 11 août 2025 et sera ouvert exclusivement aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel, possédant un compte éligible.

Une seconde session, toujours aussi mystérieuse

Tout comme le test organisé en octobre 2024, ce Playtest portera sur le même service non encore dévoilé officiellement. Aucune annonce publique n’a été faite à ce jour sur la nature du jeu ou service concerné, mais Nintendo précise que ce nouveau test inclura des ajustements, fonctionnalités et correctifs basés sur les retours du premier.

Les participants sélectionnés devront télécharger un logiciel spécifique sur leur console Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2.

Conditions pour candidater

Pour être éligible à la candidature, il faudra :

Avoir au moins 18 ans à compter du 18 juillet 2025 à 00:00 (HAEC)

à compter du Être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel à cette même date

à cette même date Posséder un compte Nintendo enregistré au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Canada, au Brésil ou au Mexique

Modalités de candidature

La procédure de sélection variera selon les régions :

Japon : les participants seront tirés au sort

: les participants seront tirés au sort Reste du monde : les places seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi

Jusqu’à 40 000 joueurs pourront être sélectionnés à travers le monde.

Déroulement

Étape 1 – Création de la candidature

Du 19 juillet à 00:00 au 21 juillet à 16:59 (HAEC)

Les joueurs peuvent candidater seuls ou en groupe de 2 à 4 personnes (tous doivent remplir les critères). Le contenu du test est identique quelle que soit la méthode de candidature. En groupe, certaines données de sauvegarde seront partagées via un site dédié.

Étape 2 – Dépôt de candidature

Du 21 juillet à 17:00 au 23 juillet à 16:59 (HAEC)

Si la participation dépasse le nombre de places disponibles, la sélection commencera immédiatement le 21 juillet à 17:00. Une seule candidature est autorisée par compte. Les groupes ne garantissent pas une sélection groupée : chaque membre est évalué individuellement.

Période du test

Du 29 juillet 2025 à 03:00 au 11 août 2025 à 02:59 (HAEC)

Informations complémentaires