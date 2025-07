Annoncé en avril dernier, Mouse Work est le prochain party-game signé Nitrome, le studio à l’origine de Shovel Knight Dig. Exclusivement conçu pour la Nintendo Switch 2, le jeu mise sur une prise en main très originale : il se joue uniquement à l’aide des nouvelles commandes souris intégrées aux Joy-Con 2. Et aujourd’hui, les développeurs ont publié une deuxième bande-annonce dévoilant plusieurs nouveaux mini-jeux à venir.

Dans Mouse Work, jusqu’à quatre joueurs incarnent de petites souris en quête de boulot, prêtes à tout pour gagner un maximum de cheddar. Grâce à une série de mini-jeux aux mécaniques toutes basées sur le contrôle du curseur, les joueurs devront prouver leur efficacité dans des tâches aussi variées qu’improbables.

Le nouveau trailer permet d’apercevoir des métiers encore inédits, tout en revenant sur certains déjà présentés dans la première vidéo. On découvre notamment le rôle de moniteur d’escalade, où il faut déplacer les bras de ses élèves maladroits pour leur faire atteindre des prises, ou encore celui d’artiste, où la précision du curseur est mise à l’épreuve pour compléter des dessins sous pression. D’autres activités comme professeur de sport ou espion rétro exploitent également les fonctionnalités de la souris pour proposer des défis aussi inventifs que loufoques.

Si Mouse Work peut tout à fait se jouer en solo, le jeu prend toute sa dimension en coopération locale jusqu’à quatre joueurs. En multijoueur, chaque job devient plus complexe et encore plus amusant, notamment grâce à des contraintes collaboratives comme être physiquement liés, devoir s’entraider pour franchir des obstacles ou encore manipuler des objets trop lourds pour une seule souris. Certaines épreuves vont même plus loin avec des capacités asymétriques : chaque joueur devra alors remplir une tâche totalement différente des autres, rendant la coordination essentielle.

Chaque mission accomplie permet de récolter du cheddar, la monnaie du jeu, que l’on peut ensuite dépenser pour personnaliser ses souris avec une panoplie d’accessoires craquants : nœuds papillon, casquettes, baskets… tout est bon pour se démarquer au bureau ou sur le terrain.

Il est important de noter que malgré l’officialisation du jeu sur Switch 2, Nitrome ne dispose toujours pas de kits de développement de la console. La bande-annonce a donc été capturée sur PC, avec des visuels supposés refléter le rendu attendu sur le matériel final. L’absence de devkits n’empêche toutefois pas le studio de mettre en avant la jouabilité spécifique au curseur de la Switch 2, véritable cœur de l’expérience.