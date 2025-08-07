Le mélange entre drame criminel et simulateur de mascottes s’enrichit avec de nouvelles cartes de héros, du grinding en camionnette, de nouveaux modes de difficulté et bien plus encore dans la mise à jour Prepare to Grind. Et tout cela est entièrement gratuit.

Kaizen Game Works est heureux de dévoiler une toute nouvelle mise à jour, Prepare to Grind, pour Promise Mascot Agency. Ce mélange de drame criminel et de simulateur de mascottes reçoit du contenu gratuit sur PC, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch – avec en prime des collaborations avec les jeux indépendants Tanuki Pon’s Summer et Sorry We’re Closed.

Les fans du célèbre titre indépendant pourront dès aujourd’hui profiter de nombreuses nouveautés, parmi lesquelles des modes de difficulté, des contre-la-montre, des designs d’ongles pour la redoutable Pinky, ainsi que diverses améliorations de confort de jeu.

Le petit camion kei a lui aussi droit à une amélioration : il peut désormais effectuer du grind sur des rails, une fonctionnalité très demandée par la communauté, tout comme la possibilité de passer des morceaux musicaux en jeu.

Pour les collectionneurs dans l’âme, Kaizen Game Works a également collaboré avec plusieurs autres jeux indépendants dans le cadre de cette mise à jour, ajoutant de nouvelles cartes de héros issues notamment de Tanuki Pon’s Summer, Unbeatable, Sorry We’re Closed, Dunk Dunk et Paradise Killer, le précédent succès du studio.

Promise Mascot Agency connaît des mois de lancement spectaculaires, avec un taux d’évaluations positives de 97 % sur Steam et un score Metacritic de 77. Les critiques n’ont pas tari d’éloges : “l’un des meilleurs jeux auxquels j’ai joué ces dernières années” (PCGamesN) et “probablement le meilleur jeu que vous jouerez cette année” (PCGamer).

Promise Mascot Agency est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, avec actuellement sa plus grande réduction jamais proposée : -25 %. La mise à jour gratuite est disponible dès aujourd’hui sur toutes les plateformes. Les joueurs peuvent accéder à son contenu depuis une nouvelle partie, une sauvegarde en cours ou une partie déjà terminée.