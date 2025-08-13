L’éditeur indépendant Dodo Tako s’associe au studio Triple Boris pour lancer Hack ’n’ Stack, un party game aussi chaotique qu’imprévisible attendu sur Nintendo Switch au deuxième trimestre 2026. Mélange explosif de tower defense et de bac à sable burlesque, le jeu fera sa toute première démonstration jouable au public lors de la Gamescom 2025, du 22 au 25 août dans le Hall 10.2 F-011L, avec des sessions de 10h à 18h CEST. Et petit avertissement : dans Hack ’n’ Stack, absolument tout peut servir d’arme… y compris vos coéquipiers.

Pensé pour 2 à 4 joueurs, en local ou en ligne, Hack ’n’ Stack vous demande de construire, défendre, mais aussi détruire sans pitié. Les joueurs récoltent des ressources, empilent des blocs comme bon leur semble, érigent des forteresses improbables, puis regardent le tout s’effondrer dans un chaos de blocs volants, d’ennemis étourdis et d’amis projetés à l’autre bout de la carte. Chaque élément du décor peut être utilisé à votre avantage ou se retourner contre vous.

Le concept repose sur une physique intégrale où chaque bloc compte, chaque lancer peut faire basculer la partie, et chaque personnage — allié ou ennemi — est un projectile potentiel. La créativité est au cœur du gameplay : construisez n’importe quoi, n’importe où, détournez l’environnement pour piéger vos adversaires, ou transformez vos défenses en armes improvisées.

Côté personnalisation, plus de 28 accessoires esthétiques sont à débloquer pour affirmer votre style en combat. Comme le résume Dodo Tako : “Si vous devez périr, autant le faire avec classe.” L’expérience se veut modulable, allant de la coopération sincère à la trahison assumée, avec la possibilité de saboter discrètement vos coéquipiers pour un maximum de fous rires.