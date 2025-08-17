Après plus de cinq ans de mises à jour, de collaborations et de nouveaux contenus, il semblerait que l’aventure touche à sa fin pour Ninjala, le jeu multijoueur free-to-play de GungHo lancé exclusivement sur Nintendo Switch en 2020.

Cette semaine, la saison 21 vient tout juste de démarrer, mais avec une annonce surprenante : elle sera la dernière. Selon GungHo, la saison 21 « se déroulera indéfiniment », afin de garantir une expérience stable et agréable aux joueurs sur le long terme. Concrètement, cela signifie qu’aucune nouvelle saison ne sera proposée à l’avenir. Le studio précise que le Pass Ninjala de la saison 21 restera lui aussi valable indéfiniment, et que les joueurs pourront continuer à profiter d’événements ponctuels, tels que les Excursions WNA ou encore le retour de distributeurs spéciaux garantissant certains objets cosmétiques.

Une saison 21 symbolique

Officiellement lancée le 14 août 2025, cette nouvelle saison met en avant quelques objets d’avatar inédits comme le Costume Goro ou la Robe ballon rebondissant. Elle introduit également une nouvelle campagne autour du Distributeur à pièces spécial garanti, qui permet d’obtenir des cosmétiques rares tels que le T-shirt emblème, le serre-tête oreilles de chien dévoué ou encore le mini béret œuf.

Même si le contenu majeur s’arrête, GungHo a profité de ce dernier patch pour proposer un important travail d’équilibrage sur les armes chewing-gum. Plusieurs techniques spéciales ont été modifiées :

Le Katana Ippon bénéficie d’un délai de récupération réduit sur sa technique « Ruée ».

bénéficie d’un délai de récupération réduit sur sa technique « Ruée ». La Batte maïs et ses variantes infligent désormais plus de dégâts avec « Tunnel », en plus d’un cooldown réduit.

et ses variantes infligent désormais plus de dégâts avec « Tunnel », en plus d’un cooldown réduit. Le Marteau de fer a vu sa technique « Mur du son » renforcée.

a vu sa technique « Mur du son » renforcée. Le Cerbère profite d’un délai de récupération réduit pour « Champ pleins gaz ».

profite d’un délai de récupération réduit pour « Champ pleins gaz ». Le Yo-yo shinobi inflige plus de dégâts avec « Téléportation ».

inflige plus de dégâts avec « Téléportation ». L’ OVNI tournoyant et ses variantes voient la technique « Métamorphose » devenir plus facile à utiliser grâce à un cooldown réduit.

et ses variantes voient la technique « Métamorphose » devenir plus facile à utiliser grâce à un cooldown réduit. La Moto de l’extrême gagne un délai plus court sur « Accélérateur cahoteux ».

gagne un délai plus court sur « Accélérateur cahoteux ». Le Canon Oedo inflige désormais plus de dégâts avec « Canon foudroyant ».

inflige désormais plus de dégâts avec « Canon foudroyant ». L’Éclair de fureur a vu les dégâts de « Tir tornadique » renforcés.

En parallèle, de nombreux bugs ont été corrigés afin d’assurer une expérience plus fluide.

Et après ?

Bien que la saison 21 ait officiellement une date de fin fixée au 31 décembre 2037, rien n’indique pour l’instant si les serveurs resteront actifs aussi longtemps. Ce qui est sûr, c’est que plus aucun nouveau contenu ne sera développé pour le jeu. Depuis son lancement en 2020, Ninjala a su fédérer une communauté fidèle grâce à son gameplay accessible, ses nombreuses collaborations et même une série animée de plus de 100 épisodes. Mais l’annonce de cette saison « finale » confirme que GungHo a tourné la page en termes de développement actif.

