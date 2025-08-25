La semaine démarre avec une curiosité qui n’a pas échappé aux fans de la saga Xenoblade. Monolith Software a publié sur X (ex-Twitter) une nouvelle offre d’emploi pour renforcer son équipe en charge des effets visuels. À première vue, rien d’anormal : le studio recrute régulièrement pour ses projets en cours. Mais ce qui a fait tiquer la communauté, c’est le mini-clip de Xenoblade Chronicles 2 qui accompagnait la publication.

Si la séquence utilisée est bien tirée de l’épisode sorti en 2017 sur Switch, certains détails intriguent. Les effets lumineux paraissent retravaillés, les arrière-plans semblent plus détaillés, et l’ensemble affiche une finition qui dépasse ce que la console hybride de Nintendo proposait à l’époque. Simple réutilisation d’assets améliorés pour la communication ou véritable extrait d’un projet en cours ? Les spéculations vont bon train.

L’hypothèse qui revient avec insistance est celle d’un Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition pour Nintendo Switch 2. Après tout, Monolith n’en est pas à son coup d’essai : le premier Xenoblade avait déjà eu droit à une version « Definitive » sur Switch, et Xenoblade Chronicles 3 a démontré tout le savoir-faire technique du studio. De plus, certains dataminers rappellent que Xenoblade Chronicles X possède déjà des traces d’un mode 60 FPS caché dans son code, preuve que MonolithSoft avait anticipé des performances plus élevées que celles de la Wii U.

Un remaster ou une definitive edition de Xenoblade Chronicles 2 sur Switch 2 ne serait donc pas surprenant. Ce serait même une occasion idéale pour corriger quelques choix de game design critiqués à l’époque, tout en sublimant l’aspect visuel du titre grâce aux capacités de la nouvelle console de Nintendo.

En attendant une confirmation officielle, difficile de savoir si ce clip « embelli » était un simple choix esthétique pour accompagner une offre d’emploi, ou bien un discret clin d’œil à un projet en cours. Mais connaissant MonolithSoft et son historique avec Xenoblade, les joueurs ont toutes les raisons de rester attentifs aux prochains mois.