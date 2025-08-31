Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en septembre 2025, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Star Wars Outlaws

(4 septembre, Switch 2)

Découvrez l’aventure galactique ultime avec Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2 ! Que vous soyez à la maison ou en déplacement, profitez de commandes tactiles intuitives pour parcourir les menus, d’une sélection de mini-jeux, du mode portable optimisé, ainsi que de commandes immersives avec détection des mouvements pour les fonctionnalités principales.

Daemon X Machina: Titanic Scion

(4 septembre, Switch 2)

Incarnez le techno-guerrier ultime dans ce volet inédit et percutant de la série Daemon X Machina. Envolez-vous vers le champ de bataille dans votre Arsenal personnalisé et enchaînez des attaques adaptées à votre style de jeu. Plongez dans la frénésie du combat et explorez librement un monde ouvert où rôde la mort, sur terre et dans les airs. Une fois vos ennemis éliminés, récupérez leurs armes et équipements pour améliorer vos propres compétences et vos options sur le champ de bataille. Un scénario de science-fiction sombre, dans lequel vous affronterez des boss titanesques, en solo ou avec deux amis en coopération en ligne. Que vous soyez novice ou un vétéran de Daemon X Machina, vous trouverez une aventure à votre mesure dans ce nouvel épisode de Marvelous First Studio.

EVERYBODY’S GOLF HOT SHOTS

(5 septembre, Switch 1)

Le jeu de golf que tout le monde adore fait son grand retour sur le fairway ! Venez fouler le green avec une ribambelle de personnages sur des parcours uniques, en ligne ou hors ligne, ET en mode solo ou multijoueur !

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles

(30 septembre, Switch 1 et Switch 2)

Ivalice, un royaume gouverné par un lion à deux têtes, béni par les auspices du soleil et du sceau sacré… Un an après la défaite de la Guerre de Cinquante Ans contre Oldaria, le roi fut emporté par la maladie. Le jeune prince Orinus devant monter sur le trône au tendre âge de deux ans, le véritable pouvoir échoirait de fait à celui qui serait désigné comme son tuteur.Le duc Larg et le duc Goltanna, d’anciens généraux s’étant distingués par leurs faits d’armes lors du conflit, se disputaient cet honneur. La tension était à son comble entre Goltanna, qui avait pour emblème un lion noir, et Larg, qui arborait les armoiries d’un lion blanc. Ces événements marquèrent le début de ce que l’on allait appeler la Guerre des Lions.En parallèle, deux jeunes hommes s’apprêtaient à voir leurs destins bouleversés. Ramza, troisième fils de l’illustre famille de chevaliers des Béoulve, avait grandi auprès de son meilleur ami Delita, un jeune homme issu du petit peuple. Ils ignoraient encore qu’ils allaient être happés par le puissant courant des événements de l’Histoire…

Final Fantasy Tactics : The Ivalice Chronicles propose des batailles tactiques qui tiendront en haleine les joueurs les plus stratèges. Les combats au tour par tour se font dans des zones en 3D isométrique aux dénivelés variés ; la maîtrise du positionnement de chaque unité et de l’ordre des actions est cruciale pour remporter la victoire.

Grâce aux différentes classes et compétences disponibles pour les combattants, les possibilités sont sans fin et permettent de toujours découvrir de nouvelles dimensions dans la stratégie de jeu.

Chaque unité a accès à différentes classes et peut assimiler les compétences de chacune d’entre elles. En associant les compétences acquises à des classes différentes, il devient possible de créer des combinaisons uniques et de bâtir son propre style de jeu en conjuguant les points forts de plusieurs classes.

Le jeu propose plus de 20 classes et des centaines de compétences. Les mages blancs, mages noirs, chevaliers dragon et autres figures emblématiques de la série Final Fantasy sont bien sûr de la partie, et les monstres tels que les chocobos peuvent aussi être recrutés en tant qu’alliés pour participer au combat.

Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles permet de choisir entre deux modes de jeu indépendants l’un de l’autre : la version optimale, modernisée, et la version classique, fidèle à l’originale.

La version optimale offre des graphismes enrichis, un meilleur confort de jeu, une interface revue et bien d’autres améliorations, en plus d’ajouter un doublage intégral en japonais et anglais. De plus, le jeu est intégralement traduit en français et en allemand pour la première fois, apportant ainsi un sentiment d’immersion maximal dans le riche univers d’Ivalice. Afin de rendre le jeu plus accessible aux nouveaux joueurs, la difficulté peut à présent être modifiée grâce à trois modes de jeu. La jouabilité ainsi que la prise en main ont également été améliorées.

La version classique propose quant à elle de jouer à une version quasiment identique à sa sortie initiale de 1997, afin de permettre aux nostalgiques de retrouver l’expérience du jeu original. Elle bénéficie elle aussi d’une traduction japonais-français.

Trails in the Sky 1st Chapter

(19 septembre, Switch 1 + patch Switch 2 (1€))

The Legend of Heroes: Trails in the Sky, le RPG qui a décollé en tant que premier volet de la célèbre série Trails, fait l’objet d’un remake complet !Le royaume de Liberl, où se déroule l’aventure, prend vie dans une 3D magnifique, avec une esthétique raffinée pour tous les personnages, y compris la charmante Estelle au caractère bien trempé et l’imperturbable et mystérieux Joshua.Alternez avec fluidité entre deux modes de combat : action sur le terrain et combat au tour par tour. Le remake met également en avant les capacités spéciales de chaque personnage (Crafts) et de la magie élémentaire (Arts), offrant ainsi des expériences de combat exaltantes.Tout en conservant le charme pittoresque de Liberl, le jeu propose diverses quêtes et un vaste contenu annexe, permettant aux joueurs de plonger dans ce voyage à travers le royaume sous un nouveau point de vue.Estelle et Joshua se lancent dans un voyage à travers le royaume de Liberl, poussés par la mystérieuse disparition de leur père, Cassius.

EA SPORTS FC 26

(19 septembre, Switch 1 et 2)

Le club vous appartient dans EA SPORTS FC™ 26.

Jouez à votre façon avec une expérience de jeu remaniée grâce aux retours de la communauté. L’option de jouabilité réaliste offre une expérience footballistique plus vraie que nature en mode Carrière, tandis que l’option de jouabilité compétitive – basée sur des fondamentaux peaufinés, une cohérence accrue et une réactivité améliorée – est parfaite pour jouer dans Football Ultimate Team™ et Clubs.

Mettez votre équipe de rêve à l’épreuve dans Football Ultimate Team™ avec de nouveaux événements Live et des modes Compétition, ainsi qu’une expérience renouvelée dans les modes Rivals et Champions.

Explorez la Carrière de manager comme jamais auparavant avec les nouveaux Défis Manager Live. Obtenez des récompenses tout au long de la nouvelle saison en affrontant divers scénarios réels et des récits alternatifs pouvant prendre quelques minutes de jeu ou s’étendre sur plusieurs saisons.

Les archétypes inspirés par les stars du jeu introduisent de nouvelles classes dans Clubs et Carrière de pro, apportant plus d’individualité à votre pro. Développez vos compétences en améliorant les attributs et en débloquant des atouts d’archétypes pour donner à votre pro un style distinct sur le terrain.

Vivez The World’s Game (le jeu Universel) comme jamais auparavant dans EA SPORTS FC™ 26, avec les données de match des championnats du monde entier alimentant plus de 20 000 joueurs et joueuses authentiques.

Ce jeu inclut des achats facultatifs de monnaies virtuelles dans le jeu pouvant être utilisées pour acquérir des objets virtuels, y compris une sélection aléatoire d’objets virtuels.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

(19 septembre, Switch 1)

Plongez dans le monde perdu de ce Roguelite où forces ancestrales et chaos s’éveillent. Aidez Towa et les enfants célestes à forger des liens et des sabres puissants pour combattre l’armée de Magatsu et décider du sort du village de Shinju.

– UN MONDE VIBRANT, AUX MILLE ET UNE MERVEILLES ET DANGERS

Incarnez Towa et les enfants célestes dans leur quête salvatrice et explorez de mystérieuses contrées menacées par la corruption de Magatsu. Dans ce monde où merveilles et dangers sont les faces d’une même pièce, l’unique voie est celle du courage. Sur fond des mélodies de Hitoshi Sakimoto et de paysages sauvages à couper le souffle, sauvez le village de Shinju au fil de votre lame.

– UN ROGUELITE HALETANT EN DUO

Towa, la prêtresse de Shinju, se joint à ses huit fidèles compagnons pour vaincre Magatsu. Combattez aux côtés d’un enfant céleste en maniant le pouvoir sacré du sabre (Tsurugi) et du bâton (Kagura). Chaque enfant céleste possède ses propres capacités et sabres, ce qui rend les styles de combats et les duos totalement uniques. Ensemble, tracez votre chemin dans ces terres colorées, menez à bien des expéditions, et terrassez les serviteurs de Magatsu !

– FORGEZ DES SABRES ET LIENS À L’ÉPREUVE DU TEMPS

À mesure que les héros poursuivent leur quête à travers les âges, le village évolue. Tissez des liens uniques avec ses habitants tout en découvrant les coutumes et histoires qui font du village de Shinju ce qu’il est. Chacune de vos visites est l’occasion de vous entraîner au dojo, d’obtenir de puissants dons, et de créer de nouveaux sabres à la forge.

Hollow Knight: Silksong

(4 septembre, Switch 1 et Switch 2)

Découvrez un immense empire hanté dans Hollow Knight: Silksong, la suite du jeu d’action-aventure récompensé. Incarnez Hornet, la princesse protectrice de Hallownest et aventurez-vous dans un tout nouveau royaume régi par la soie et les chants ! Capturée et transportée dans ce monde inconnu, Hornet devra combattre ses ennemis et résoudre des mystères dans sa périlleuse ascension pour atteindre le sommet du royaume.

Agatha Christie – Mort sur le Nil

(25 septembre, Switch 1)

Dans Mort sur le Nil, une paisible croisière est perturbée par un épouvantable crime. Heureusement, le célèbre détective Hercule Poirot est à bord. En parallèle, la traque d’un meurtrier mène une détective privée de Londres à Majorque, en passant par New York et enfin l’Égypte. Les deux enquêtes convergent à Abou Simbel. Ce duo dynamique d’enquêteurs devra élucider une affaire complexe et pleine de rebondissements. Mais le scénario du jeu ne se résume pas simplement au récit du livre, car il recèle bien des mystères et des retournements de situation, y compris pour les passionnés de l’œuvre d’Agatha Christie.

Deux protagonistes : incarnez Hercule Poirot et Jane Royce, deux personnages aux perspectives et aux intrigues uniques qui convergent vers un final épique.

Cadre original : Plongez dans ce récit se déroulant dans les années 70, décennie de transformations sociales majeures. Entre mouvements féministes, émergence des droits des minorités et libération des mœurs, cette époque vibrante conjugue discothèques, pattes d’éph et psychédélisme, où des personnages hauts en couleur donnent vie à une intrigue captivante.

Scénario enrichi : découvrez une toute nouvelle enquête qui se poursuit après les événements du livre et qui réserve ainsi son lot de surprises aux fans de longue date comme à ceux qui découvrent cette œuvre pour la première fois.

Destinations variées : explorez toute une série de lieux époustouflants, de la croisière exotique sur le Nil aux villes animées de Majorque, Londres et Le Caire.

Carte mentale améliorée : recueillez des indices et établissez des liens logiques grâce à une carte mentale dynamique qui vous permettra de tirer des déductions et de faire avancer l’histoire.

Système de confrontation : utilisez les preuves obtenues pour affronter les suspects, révéler les mensonges et dévoiler les vérités cachées.

Profils de personnages : complétez les profils des personnages en collectant des informations à leur propos par l’intermédiaire de dialogues et d’observations.

Sonic Racing: CrossWorlds

(25 septembre, Switch 1)

Version Switch 2 pour noël

Fais la course sur terre, dans l’eau, dans les airs et à travers l’espace dans Sonic Racing: CrossWorlds ! Téléporte-toi dans de nouvelles dimensions grâce aux Rings de transfert où des surprises t’attendent à chaque tournant.Fonce jusqu’à la victoire en solo ou en équipe dans divers modes en ligne ou hors ligne et affronte des joueuses et joueurs des quatre coins du monde. Crée le véhicule ultime qui reflétera ton style de conduite, déverrouille des gadgets pour dominer la course et active des améliorations pour rafler la victoire !

Fonce à toute vitesse sur 24 circuits et téléporte-toi dans 15 CrossWorlds grâce aux Rings de transfert ! Cette mécanique de jeu unique transporte les personnages emblématiques des univers de Sonic et SEGA à travers de nouvelles dimensions ! Profite de l’effet de surprise en modifiant la topographie de chaque course !

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC

(26 septembre, Switch 1 et Switch 2)

Des Fantômes se sont introduits dans le Pac-Village et ont volé les fruits dorés, libérant sans le vouloir le puissant roi fantôme, Spooky ! PAC-MAN doit traverser tout Pac-Land pour récupérer les fruits dorés et arrêter l’affreux Spooky !

Courez, croquez, rebondissez et bien plus encore pour relever le défi et profiter des merveilles de Pac-Land ! Faites du trampoline sur les cimes, ou du patin sur la Montagne enneigée, sans oublier la bataille navale à bord du Pac-marin tout au fond de l’océan. Faites des roulades dans la Prairie paradisiaque, bondissez par-dessus des coulées de lave, lancez des attaques de Pac-billes dans toute l’Île fantôme ! PAC-MAN est paré à l’action !

Avec des graphismes modernisés, des niveaux et un Pac-Village plus grands, des améliorations qualitatives, et des doublages revisités, le jeu original a été entièrement revu pour plaire à tous les fans. Mais ce n’est pas tout : dans Re-PAC, vous trouverez aussi de nouvelles actions pour PAC-MAN, des combats de boss mis à jour, de nouveaux personnages, objets à collectionner, personnalisations, et même un mode 2 joueurs !

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian

(26 septembre, Switch 1)

Deux jeunes adultes retournent dans leur ville natale pour découvrir la vérité et ramener à la vie tout ce qui compte pour eux.

La ville de Hallfein était naguère au croisement de trois provinces et vivait du commerce et des mines. Mais elle fut frappée par un mystérieux désastre qui fit disparaître la plupart de ses habitants et la transforma en zone interdite. Au fil du temps, les restrictions furent levées et un plan de reconstruction initié. Saisissant l’occasion, deux jeunes gens veulent revenir dans la région qui était naguère leur foyer. Tous deux se lancent dans une quête pour découvrir la vérité, ignorants des rencontres et des révélations qui les attendent…

Cette aventure se déroule sur le Lantarna mainland. On y trouve des donjons multi-niveaux, les « Dimensional Paths », où la carte change à chaque visite et où l’on peut obtenir des ingredients plus rares au fur et à mesure que le niveau de difficulté augmente. Explorez les dimensional paths à la recherche des meilleurs ingrédients de synthèse !

Les combats s’effectuent selon un déroulé des ordres hautement stratégique. Jusqu’à trois coéquipiers peuvent être placés sur les lignes avant et arrière. Utilisez de nouveaux éléments (Multi-Actions, Item Mix, Unite Attacks…) pour ajouter de l’énergie aux combats.

Créez des objets via « Gift Color Synthesis » en reliant les Gift Colors des ingredients. En plus des ingredients requis pour chaque recette, jusqu’à trois ingredients peuvent être ajoutés pendant la synthèse pour transférer des caractéristiques. Ainsi, les synthesis sont à la fois simples et riches. Utilisez le « Recipe Morph », qui change le type d’objet créé, ainsi que le « Catalyst Ingredients », qui modifie les Gift Colors des ingredients et les catégories d’ingredients qui peuvent être ajoutés, afin de créer les meilleurs objets possibles.

Vendez les objets que vous synthétisez (synthesize) dans votre shop pour développer la ville. Au fur et à mesure, vous obtiendrez de nouvelles synthesis recipes et débloquerez la suite de l’histoire.

NBA BOUNCE

(26 septembre, Switch 1)

Prêts à entrer sur le terrain avec votre équipe favorite ?

Choisissez parmi 30 équipes de la NBA dont les Boston Celtics, Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets et plus, dribblez et marquez pour gagner.

Jouez sur des terrains à thème avec des mascottes et des foules déchaînées. Battrez-vous le buzzer de fin ?

Passez de débutant à pro et débloquez des maillots, baskets et mascottes super cool. Jouez en solo ou en coop grâce à des commandes faciles et des modes de jeu comme Entraînement, Saison complète et Fête.

Jouez pour vivre une expérience de basket amusante et inédite. La balle est dans votre camp !

Garfield Kart 2 – All You Can Drift

(10 septembre, Switch 1)

Prêts à faire la course avec un véritable poids lourd ? Retrouvez Garfield, Odie, Nermal et toute la bande, prêts à s’affronter sur la ligne de départ ! Incarnez l’un des 8 personnages cultes de l’univers de Garfield, préparez vos karts, personnalisez votre look et lancez-vous dans des courses effrénées. Plongez dans un univers délirant où chaque virage vous réserve une surprise. Pirate, western ou détective : Garfield traverse des mondes hauts en couleur pour prouver que même dans ses rêves, il est le roi ! Utilisez des raccourcis ou des objets bonus pour changer le cours des courses et créez des moments inoubliables avec vos amis grâce à un mode multijoueur local ou en ligne.

Mystères, Trésors et Rodéos !

Défiez vos amis sur des circuits déjantés à travers trois univers uniques ! Filez dans l’ambiance mystérieuse des détectives, bravez les mers des Pirates, ou dévalez les pistes poussiéreuses des cowboys.

Retrouvez Garfield et sa bande

Incarnez Garfield, Odie, Jon et bien d’autres personnages emblématiques de la bande dessinée ! Chaque pilote a sa propre personnalité, pour une expérience de course unique et immersive.

Des courses lasagnesques entre amis !

Affrontez jusqu’à 8 joueurs en ligne dans le monde entier ou profitez du mode multijoueur en écran partagé jusqu’à 4 joueurs ! Parfait pour des compétitions endiablées entre amis ou des soirées en famille.

Un kart à votre image

Personnalisez votre bolide et créez le kart parfait pour votre style de conduite ! Choisissez votre pare-chocs, vos roues, votre aileron, ainsi qu’une livrée et sa couleur pour une touche unique. Affirmez votre style sur la piste et montrez qui est le véritable roi de la course !

LEGO Voyagers

(15 septembre, Switch 1)

Les créateurs de LEGO® Builder’s Journey nous offrent une nouvelle aventure en coop pour 2 joueurs sur l’amitié et le jeu. Quand deux amis partent en mission pour sauver un vaisseau abandonné, ils embarquent dans un voyage qui surpassera leurs rêves les plus fous, pour finir par découvrir toute la valeur du lien qui les unit.

● Incarnez une brique LEGO. Roulez, sautez, emboîtez-vous et construisez dans de riches mondes de briques.

● Découvrez un récit poétique et non verbal, dans de magnifiques environnements en briques, soutenu par une bande-son atmosphérique.

● Résolvez les nombreux défis du jeu en coopération et découvrez que deux briques valent mieux qu’une. Jouez en local sur le même écran ou en ligne.

● Invitez un ami à rejoindre votre aventure gratuitement grâce au Pass ami. Tant que l’un de vous possède LEGO Voyagers, vous pourrez jouer ensemble à l’expérience coopérative complète.

LEGO Voyagers pose des questions ouvertes sur la construction des amitiés, le partage des rêves et l’espace disponible. Cette aventure nous rappelle que même si jouer et être créatif est accessible à tous, c’est toujours mieux quand on le partage avec un ami.

Mandragora: Whispers of the Witch Tree

(4 septembre, Switch 1)

Taillez-vous un chemin dans ce RPG d’action dark fantasy épique. Affrontez des monstres, fabriquez de puissantes améliorations pour vos armes et votre équipement, et explorez les secrets de ce vaste monde interconnecté.

DÉFIEZ VOTRE DESTIN

Vous êtes un Inquisiteur. Alors que le mal s’insinue dans Faelduum à travers les déchirures de la réalité, défiez votre vocation et empruntez un chemin qui mènera au destin de ce monde qui se défait. De l’imposante majesté de la Ville cramoisie aux horreurs de l’Entropie, en passant par les ténèbres… que deviendrez-vous à la fin du voyage ?

MAÎTRISEZ DES COMBATS À LA SOULS

Choisissez parmi six classes uniques et maniez les lames et la magie pour maîtriser votre art dans des batailles brutales. Esquivez, parez et frappez avec un timing parfait pour chasser les créatures malfaisantes et les boss cauchemardesques.

SUCCOMBEZ À UN MONDE DE DARK FANTASY

Plongez dans une histoire sinistre aux fins multiples, écrite par Brian Mitsoda et accompagnée d’une bande-son envoûtante de Christos Antoniou (Septicflesh) et du FILMharmonic Orchestra de Prague. 60 quêtes et 75 lieux uniques vous attendent dans un vaste monde interconnecté.

TAILLEZ-VOUS UN CHEMIN

Créez votre Inquisiteur et développez-le grâce à six arbres des Talents. Des centaines d’améliorations de compétences et de combat sont disponibles, et vous pouvez fabriquer des armes et des équipements puissants pour définir votre style de jeu, mourir moins et tuer plus vite.

SHUTEN ORDER

(5 septembre, Switch 1)

« Il reste 168 personnes avant la fin du monde… »

L’humanité approche de sa fin.

Dans un monde plongé dans le désespoir et le chaos, une étrange organisation religieuse appelée l’Ordre Shuten émerge, aspirant à la fin de l’humanité. Le groupe gagne rapidement des adeptes et finit par former un petit État-nation appelé Shuten.

Une tragédie frappe lors de la grande fête célébrant la fondation de leur nation : le chef de l’Ordre Shuten est assassiné. Peu après, le protagoniste se réveille amniotique, accueilli par deux « anges » autoproclamés. Ils révèlent une vérité bouleversante : le protagoniste est le Fondateur assassiné, ressuscité par la puissance divine. Cependant, la résurrection est incomplète : ses souvenirs ont disparu et sa vie est limitée à quatre jours seulement.

Pour survivre, le protagoniste doit surmonter « l’épreuve divine » : identifier et tuer son meurtrier.

Le temps presse, le protagoniste, sous le pseudonyme de Rei, se lance dans la ville tumultueuse en tant que détective. Les suspects ? Cinq ministres de l’Ordre Shuten. Le temps manque pour enquêter sur eux tous. Des choix s’imposent, et la quête de la vérité exige des sacrifices.

Qui a tué le Fondateur ? Pour quelle raison ? La mission sera-t-elle accomplie avant la fin du temps imparti ?

C’est ainsi que commence une quête de vérité de quatre jours aux enjeux élevés.

Call of the Sea

(9 septembre, Switch 1)

Nous sommes en 1934, au fin fond du Pacifique Sud. Après avoir traversé l’océan sur les traces de l’expédition disparue de son mari, Norah se retrouve sur une île luxuriante inconnue, un lieu sans nom où subsistent les vestiges d’une civilisation disparue. Quels sont ses secrets, et quelles découvertes Norah va-t-elle faire dans sa quête de vérité ?

– Explorez une superbe île tropicale qui regorge de paysages fantastiques, de ruines étranges et de mystères occultes

– Menez l’enquête en suivant les indices laissés par un précédent voyage, apprenez ce qui s’est passé et résolvez diverses énigmes passionnantes.

– Découvrez le portrait touchant d’une femme prête à tout pour apprendre ce qui est réellement arrivé à son mari disparu, dans une quête qui lui permettra également de se trouver elle-même. Norah est intégralement doublée par Cissy Jones.

– Plongez dans une aventure pleine d’émotion, de suspense et de surprises.

LEGO® Party!

(30 septembre, Switch 1)

LEGO® Party! est un jeu délirant pour 4 joueurs qui casse des briques! Affrontez vos amis dans des zones de défi loufoques et 60 mini-jeux hilarants inspirés de vos thèmes LEGO préférés tels que LEGO Pirates, LEGO Espace, LEGO NINJAGO® et bien plus encore. Rejoignez vos amis en ligne sur n’importe quelle plateforme ou réunissez-vous pour une soirée LEGO Party! Avec les nombreux modes de jeu et la myriade de minifigurines à débloquer, vous allez pouvoir construire la partie parfaite! Défiez des joueurs proches de vous ou non, personnalisez votre personnage et participez à une multitude de super mini-jeux pour remporter un maximum de briques d’or par n’importe quels moyens! Évitez les monstres, les pièges et les lancers de dindes rôties, et progressez pour devenir la prochaine star de LEGO Party!

Jouez à votre façon:

Invitez vos amis et déchaînez-vous sur le canapé en multijoueur ou choisissez l’option multijoueur en ligne pouvant réunir jusqu’à 4 joueurs. Luttez pour obtenir le score parfait dans Astro-ball, entraînez-vous contre l’horrible kraken dans Saute-kraken ou déhanchez-vous dans Cours d’aéro-brique, à plusieurs ou en solo !

Visez l’or:

Le but de LEGO Party! est simple: être le joueur à récolter le plus de briques d’or! Utilisez des bonus pour prendre l’avantage et disposez des pièges pour pénaliser vos adversaires dans différentes zones de défi personnalisables inspirées de thèmes LEGO.

Tout est super génial:

Testez vos réflexes, votre intelligence et votre connaissance de l’univers LEGO dans une multitude de mini-jeux délirants. Soyez le plus rapide à cuisiner pour des extraterrestres, courez dans des tombes qui s’effondrent, faites la course sur des circuits et bien plus encore, dans 60 mini-jeux uniques et hilarants.

Class of Heroes 3 Remaster

(18 septembre, Switch 1)

C’est la rentrée des classes ! Après 15 ans d’attente, Class of Heroes 3, la série de dungeon crawler RPG renommée sur fond d’école débarque enfin ! Rejoignez l’une des trois écoles proposées et participez à une aventure épique de style dungeon crawler avec vos camarades de classe. Découvrez la vie scolaire du campus et faites-vous de nouveaux amis grâce à un large éventail de personnages et de classes. Composez votre groupe en fonction de votre style de jeu, puis partez à l’assaut des vastes donjons en 3D pour éliminer vos adversaires et amasser le butin qui vous permettra de renforcer votre groupe. Avec des centaines de combinaisons de races, de classes, d’armures, d’armes et d’objets, vous pourrez créer un large panel de groupes pour relever les défis qui vous attendent ! Remasterisé pour réjouir une toute nouvelle génération, Class of Heroes 3 est l’apogée de cette série tant adorée ! Bienvenue dans le donjon : Class of Heroes 3 fait passer le dungeon crawler RPG 3D à la vitesse supérieure : plus de personnages et des donjons plus vastes que jamais !

Bienvenue dans le donjon : Class of Heroes 3 fait passer le dungeon crawler RPG 3D à la vitesse supérieure : plus de personnages et des donjons plus vastes que jamais !

Reprise des cours : choisissez l’une des trois écoles proposées ! Pour chacune, vous changerez d’uniforme, de difficulté et d’histoire !

Liez-vous d’amitié : le nouveau système de relations vous permettra de nouer (ou de rompre) des liens avec les élèves de votre groupe ! Plus le lien est fort, plus les avantages sont grands !

Faites la fête : joignez-vous à d’autres élèves de toutes races et de toutes classes pour former le meilleur groupe possible et explorer les donjons ensemble.

Pillez les donjons : explorez de gigantesques donjons labyrinthiques avec votre groupe. Combattez les adversaires et pillez le butin pour gagner en puissance à chaque passage !

Grandissez à votre façon : grâce à des centaines d’armes, d’armures et d’objets, ainsi qu’aux combinaisons de races et de classes. Personnalisez votre équipe en fonction de votre style de jeu !

Nouveautés et améliorations : pour cette troisième version de la série, tous les aspects des jeux originaux ont été améliorés pour rendre ce jeu le plus agréable possible.

Folly of the Wizards

(19 septembre, Switch 1)

Folly Of The Wizards est un jeu d’action roguelike en 2D plein d’humour dans lequel vous incarnez un apprenti sorcier plutôt maladroit. Rejoignez un extravagant culte de sorciers ! Lancez des sorts uniques pour vaincre vos adversaires, explorez des donjons générés aléatoirement et sauvez le monde en proie au chaos. Mais attention : le sort du monde est entre vos mains, et même la plus infime des décisions peut avoir d’énormes conséquences. Avec ses splendides graphismes dessinés à la main, ses personnages farfelus et son expérience de jeu surprenante, Folly of the Wizards est l’aventure idéale pour les fans d’humour, de magie et de chaos.

EXPLOREZ UN MONDE MAGNIFIQUE EN 2D

Partez à l’aventure dans un superbe monde aux graphismes en 2D regorgeant de détails captivants et pleins de charme. Entre les cultes de sorciers excentriques et les créatures magiques qui le peuplent, découvrez un monde plein d’humour et de magie. Chaque pixel a été créé avec amour et soin afin de donner vie à cet univers unique.

FAITES-VOUS DES AMIS… OU DES ENNEMIS

Dans Folly of the Wizards, votre sociabilité est aussi importante que vos talents de sorcier. Allez-vous vous lier d’amitié avec les sorciers d’élite pour en faire de puissants alliés, ou leur tiendrez-vous tête au risque de provoquer leur colère ? Chaque décision et chaque conversation peut redéfinir vos relations et modifier le cours de votre aventure.

REJOUABILITÉ

Chaque fois que vous partez à l’aventure dans Folly Of The Wizards, de nouvelles expériences et de nouvelles relations vous attendent. Avec plus de 100 objets à découvrir, plus de 10 régions à explorer et des relations en constante évolution, chaque partie promet une expérience unique.

APPRENEZ DE PUISSANTS SORTS

Réveillez le sorcier qui sommeille en vous et apprenez de puissants sorts dans Folly of the Wizards ! Mais attention, vos talents de sorcier seront mis à rude épreuve, et vous risquez de commettre des erreurs en lançant vos sorts maladroitement ou incorrectement. Comme si cela ne suffisait pas, vous n’êtes même pas capable de lire les glyphes ensorcelés tracés sur vos parchemins !

Baki Hanma: Blood Arena

(11 septembre, Switch 1)

Plongez dans l’univers brutal de Baki Hanma : Blood Arena. Un jeu 2D palpitant inspiré du phénomène animé.Son gameplay rappelle les classiques du combat, mêlant précision, timing et style shonen pour des batailles intenses.

Inspector Waffles: Early Days

(12 septembre, Switch 1)

Inspector Waffles Early Days est un jeu d’enquête en vue de dessus. Résolvez des casse-tête dans ce point’n’click inspiré des grands classiques du genre. Suivez le jeune Waffles, un chat rusé et plein d’esprit, dans ses premiers jours en tant qu’inspecteur. Pancakes, votre partenaire, est un inspecteur chevronné, et sans doute le seul chat policier du commissariat un tant soit peu compétent. Avec une telle équipe, attraper les méchants peut sembler facile, mais attention… Votre futur ennemi juré rôde, à l’affût de la moindre erreur. Inspector Waffles Early Days est une préquelle d’Inspector Waffles, mais vous pouvez aussi bien apprécier ce jeu sans avoir joué au premier ! Le jeu est divisé en 5 chapitres correspondant à 5 enquêtes à résoudre. Qu’il s’agisse de vol, d’incendie criminel ou de trafic de drogue, vous devrez suivre trois étapes :

– Trouver des indices

Examinez les scènes de crimes, suivez les traces de pattes, interagissez avec le décor… Il existe de nombreuses façons de trouver des indices !

– Interroger les potentiels suspects

Suspects, témoins, victimes… vous rencontrerez une pléiade d’animaux qui auront beaucoup de choses à raconter, ou bien à cacher. Interrogez-les pour démêler le vrai du faux : posez les bonnes questions et utilisez les indices pour leur prouver qu’ils ont tort !

– Faire un rapport

À la fin de chaque affaire, une fois les interrogations terminées, vous devez faire un rapport à votre partenaire, Pancakes. Prouvez-lui que vous tenez le coupable.

Gloomy Eyes

(12 septembre, Switch 1)

C’est avant l’aube que la nuit est la plus noire… Mais depuis combien de temps n’a-t-on pas vu la lumière du jour ? Dans cette nuit infinie, entre colère et solitude, naissent parfois des complicités inattendues.

L’âge des ténèbres

Las de la bêtise humaine, le Soleil a décidé de ne plus jamais se lever, plongeant le monde dans une nuit éternelle et un conflit entre morts et vivants. Une lueur d’espoir brille cependant dans le cœur de Gloomy, un zombie, et Nena, une humaine. Alors que tout semble les opposer, ils vont braver la haine et le chaos ambiants dans le but de retrouver le Soleil grâce à leur candeur et espièglerie.

Une aventure en solo-coop

Incarnez successivement Gloomy et Nena et mettez leurs compétences à profit pour résoudre des casse-têtes environnementaux. Tous deux disposent d’aptitudes uniques que vous devrez conjuguer au cours de votre périple dans cet univers délicieusement sombre. Affrontez la lumière avec Nena, traversez des nuées de zombies grâce à Gloomy et progressez petit à petit pour débusquer le Soleil !

Des décors aux doux airs de maison de poupées

Les niveaux ont été conçus comme des dioramas rotatifs dotés d’un charme macabre à souhait et remplis de détails tantôt sombres, tantôt drôles. Chacune de ces scènes non dépourvues de poésie est un petit monde à part entière, truffé d’énigmes à résoudre et de secrets à découvrir. Surprenez un zombie au petit coin, admirez des arbres luminescents, échappez à des chasseurs sans pitié… L’aventure n’est jamais loin.

Un conte sur l ‘amitié et la différence

Faites l’expérience d’un récit poignant, narré par le mystérieux fossoyeur. Au milieu d’une guerre cruelle entre morts et vivants, deux êtres que tout oppose se rencontrent et se lient d’amitié. Le lien qui unit Gloomy et Nena transcende la haine et la peur de l’inconnu. Il est le point de départ d’un voyage obscur et semé d’embûches, mais d’une immense richesse émotionnelle qui transformera l’existence du duo et le monde qui l’entoure.

HELLCARD

(10 septembre, Switch 1)

« Hellcard est un jeu de création de deck roguelike coopératif, qui peut être joué en mode solo ou multijoueur. Le jeu se déroule dans les donjons de papier de Book of Demons, et ses principales mécaniques sont la construction de decks et les combats de cartes tactiques au rythme effréné. Ce qui différencie HELLCARD des autres jeux de création de deck, c’est que le placement des monstres compte réellement et peut être utilisé à votre avantage. Redéployez les ennemis sur le plateau pour modifier leurs cibles et optimiser les attaques de zone en les regroupant. Ou alors, maintenez-les étourdis jusqu’à ce que vous ayez préparé LE combo de cartes qui tue. Doté d’un style papercraft bien à lui qui évoque les livres animés, HELLCARD est une déclaration d’amour au genre RPG et à ses titres les plus influents des années 90. Sans se prendre trop au sérieux, il recrée méticuleusement une atmosphère unique, celle de l’exploration de donjons sombres et étouffants jusqu’à l’affrontement héroïque contre le Mal ultime. HELLCARD propose des combats coopératifs, dans lesquels jusqu’à trois héros affrontent les hordes de l’Archidémon. En mode solo, vous pouvez vous aventurer dans les donjons en solitaire ou recruter des compagnons contrôlés par l’ordinateur. En mode multijoueur, vos amis ou des inconnus peuvent vous aider à combattre les hordes infernales. »

Mai: Child of Ages

(25 septembre, Switch 1)

Suivez Mai dans son voyage à travers un monde en ruines, alors qu’elle cherche son identité et l’origine des créatures mystérieuses qui menacent l’équilibre de l’univers. Voyagez avec elle à travers le passé et le futur grâce à la Plante Sacrée, qui relie le temps et l’espace.

Cardboard Town

(25 septembre, Switch 1)

Avec ses nombreuses améliorations, festivals aléatoires, catastrophes et quêtes, chaque partie est unique !

Essayez de battre votre meilleur score à chaque fois et débloquez encore plus de contenu aléatoire : nouvelles cartes de construction, festivals, éléments cosmétiques et même des ressources !

Cardboard Town propose plus de 100 cartes de construction et d’action, sans même compter les cartes de quête, festivals, améliorations et catastrophes.

Grâce à ce vaste éventail de possibilités, vous pourrez construire une ville différente à chaque partie !

Prenez un jeu de construction de ville, ajoutez des mécaniques de cartes et une touche de roguelite, appelez-le Cardboard Town (parce que “cartes”, “plateau” et “ville”, vous voyez l’idée ?), rendez-le super mignon et vous voilà en train de remplir une page Steam pour en parler. Plutôt sympa, non ?

Dans le jeu, vous posez des cartes de construction en dépensant de l’argent et en gérant vos statistiques : électricité, eau, environnement et sécurité. Votre population détermine aussi combien d’argent vous pouvez obtenir à chaque tour.

Si vous ne parvenez pas à gérer les catastrophes aléatoires ou vos statistiques, vous recevrez une alerte rouge. Trois alertes rouges… et c’est la fin !

Dark Deity 2

(4 septembre, Switch 1)

Un quart de siècle s’est écoulé. Irving et l’Ordre Éternel ont patiemment reconstruit Verroa pour le préparer aux conflits à venir. Mais leurs efforts seront mis à rude épreuve bien plus tôt que prévu. L’Empire Saint d’Asverell, voisin, cherche de nouvelles terres à conquérir, et Verroa, instable et divisé, semble une cible idéale. Seuls l’Ordre et vingt jeunes héros en devenir s’opposent à cette menace. Prenez le commandement de la Délégation Éternelle, dirigée par les descendants d’Irving. Gwyn et Riordian devront manœuvrer à travers les jeux de pouvoir de Verroa et tisser des alliances pour espérer inverser le cours de la guerre. Vos décisions façonneront ces alliances et définiront votre armée. Grâce aux nombreuses options de personnalisation, aucune partie ne se ressemblera. En résumé, Dark Deity 2 vous permet de jouer à votre manière, du début à la fin.

Le combat tactique au tour par tour est au cœur de Dark Deity 2. Vos 20 héros disposent de 45 classes évolutives, avec leurs propres compétences, effets passifs et rôles tactiques uniques.

Mais en expérimentant les compétences, capacités et équipements, vous pourrez transformer totalement les performances de vos unités et réinventer vos stratégies.

Les héros tisseront des liens face à des épreuves insurmontables. L’adversité peut forger des amitiés solides… ou tout briser. Saurez-vous trouver l’équilibre ?

Une défense désespérée face à un ennemi écrasant. Une terre rongée par la guerre, la panique et les luttes de factions. Les traîtres se cachent à chaque coin de rue. Pour espérer gagner, des choix difficiles seront nécessaires.

Verroa est déchiré par les factions, elles-mêmes souvent divisées. Décidez qui soutenir et qui sacrifier — chaque choix influencera profondément vos futures batailles.

Chaque choix modifie fondamentalement votre façon de jouer. Aucune partie ne se ressemble : ce qui marche une fois peut tourner au désastre la fois suivante.

Mais Dark Deity 2 va encore plus loin : inspiré par les randomizers créés par la communauté RPG, il propose dès sa sortie un système de randomisation et de personnalisation de campagne complet. Ordre de recrutement aléatoire, ajustement de difficulté, sliders de stats, d’expérience, d’or et bien plus — pour une rejouabilité presque infinie.

Adventure of Samsara

(4 septembre, Switch 1)

Adventure of Samsara est un mystérieux Metroidvania en 2D d’action-aventure qui capture l’esprit du titre original d’Atari 2600, Adventure, et l’emmène dans une toute nouvelle direction unique. Avec de superbes graphismes en pixel art, Adventure of Samsara combine un gameplay classique, un monde profondément connecté et un récit captivant et tortueux parlant de la mort, de la renaissance et de la mémoire. Développé par le studio brésilien Ilex Games, les joueurs prennent le contrôle du champion solaire, un plutonien mort depuis longtemps, mais ressuscité par la lumière primordiale du soleil. Chargé de réactiver une mystérieuse forteresse interdimensionnelle, le champion doit rétablir l’équilibre dans le multivers. Alors que les joueurs se battent à travers une série de biomes divers et interconnectés et affrontent des boss mutants brutaux, ils débloquent de nouvelles capacités et améliorations, chacune révélant des couches plus profondes du récit énigmatique et cosmique du jeu. Le jeu fait usage du paysage spirituel du jeu original Adventure, avec ses fondamentaux d’exploration, de curiosité et de secrets cachés. Ni un remake ni une suite, Adventure of Samsara demande plutôt aux joueurs de rechercher des références subtiles à Adventure tandis qu’ils voyagent dans un monde à la profondeur remarquable.

NBA 2K26

(5 septembre, Switch 1 et Switch 2)

Au cœur des nouveautés se trouve le moteur ProPLAY, une technologie déjà présente dans NBA 2K24, mais qui évolue ici de façon spectaculaire. En utilisant des séquences réelles de matchs NBA, le jeu reproduit les mouvements, animations et styles propres à chaque joueur avec un réalisme impressionnant. Ce nouveau moteur s’accompagne d’un système dynamique de mouvements, qui fait de NBA 2K26 l’épisode le plus fluide et le plus naturel à ce jour. Les déplacements, les changements d’appuis et les mouvements sans ballon gagnent en crédibilité et immersion.

NBA 2K26 repousse aussi les limites du « Rhythm Shooting », système de tir introduit précédemment. Les tirs ne sont plus qu’une simple affaire de timing : le mouvement du stick influence directement l’animation du tir, du début jusqu’au relâchement. Un système qui permet de contrôler la rapidité du tir, d’ajuster face aux défenseurs et de rendre chaque panier plus gratifiant.

L’attaque gagne en profondeur avec l’ajout de nouveaux tirs au poste (baby hooks, shimmy floaters…), et la personnalisation complète des layups. Il est désormais possible de combiner les styles de stars NBA pour créer son propre arsenal offensif : euro-steps à la Harden, flotteurs à la Curry, spins à la Jokic…

Autre nouveauté majeure : le « Green or Miss », qui impose une précision maximale dans les tirs sur les modes compétitifs. Seuls les tirs parfaitement exécutés ont une chance de rentrer, accentuant le rôle du talent et du timing.

Dragon Ball: Gekishin Squadra

(9 septembre, Switch 1)

Pensé comme un jeu 4 contre 4, Gekishin Squadra plongera les joueurs dans des affrontements intenses où stratégie, coopération et montée en puissance seront les clés de la victoire. Chaque partie permettra de faire progresser son personnage, débloquer des attaques puissantes et même affronter des boss, en plus des autres joueurs.

Trois rôles bien définis structurent les combats :

Damage : offensif, direct, il excelle dans l’élimination rapide des adversaires.

: offensif, direct, il excelle dans l’élimination rapide des adversaires. Tank : robuste et difficile à mettre K.O., il est l’ancre de l’équipe, capable de tenir une position.

: robuste et difficile à mettre K.O., il est l’ancre de l’équipe, capable de tenir une position. Technical : le soutien par excellence, boostant ses alliés et entravant les ennemis.

Pour refléter sa touche personnelle, chaque joueur pourra personnaliser ses héros préférés : apparences alternatives, animations d’entrée sur le terrain ou encore attaques finales spectaculaires sont au menu. De quoi exprimer sa passion pour l’univers Dragon Ball dans les moindres détails.

ShapeHero Factory

(18 septembre, Switch 1)

Dans ShapeHero Factory, vous incarnez un ingénieur-artiste aux pouvoirs magiques, protégeant l’art lui-même contre l’invasion de monstres-encres. Vous et vos minions maniant le stylo renversez la situation en dessinant des formes simples (inspirées des objets de votre carte de table), en récoltant des pigments magiques, puis en créant des chaînes de production pour transformer ces gribouillis primitifs en héros vivants prêts à combattre sur le front!

Créer des héros est aussi intuitif que de gribouiller sur un carnet. Utilisez des tapis roulants pour combiner un cercle pour la tête et un triangle pour le corps, et vous obtenez votre combattant de base. Ajoutez un autre triangle au-dessus pour le transformer en magicien au chapeau pointu, ou un carré en dessous pour lui donner un bouclier défensif.

À chaque vague conquise, vous débloquerez de nouvelles recettes pour créer des héros plus avancés, nécessitant des formes, encres et outils artistiques de plus en plus complexes. Mais n’oubliez pas, le temps est compté ! La magie peut vous accorder un peu de répit, mais aucun artiste n’échappe à une échéance. Construisez vite, intelligemment et efficacement!

Chaque parcours ramifié propose une progression de type rouguelite et des combats inspirés du tower defense contre une variété d’ennemis. Maîtrisez l’art de la création pour affronter des boss massifs et redoutables qui mettront vos héros dessinés à la main à l’épreuve. Mais même après avoir vaincu les vilains les plus encrés, survivre n’est que le début.

ShapeHero Factory propose une difficulté évolutive, des modes de défi sans fin et des Maîtres alternatifs à débloquer, chacun avec son propre style esthétique, son arbre de recherche et ses besoins en ressources. Passez de simples héros gribouillés à des créatures aquarelles complexes issues du mythe et de la légende pour vraiment laisser votre empreinte sur le champ de bataille!

Jelly Troops

(18 septembre, Switch 1)

Dans Jelly Troops, oubliez la gestion de ressources complexe ou les unités spécialisées à la StarCraft. Ici, tout repose sur la vitesse, l’intelligence tactique et la capacité à improviser en temps réel. Votre but ? Capturer des drapeaux plus vite que votre adversaire dans des affrontements en trois manches où chaque seconde compte. Pour y parvenir, vous dirigerez une armée de slimes gélatineux capables de récolter des “fruits magiques”, d’attaquer ou de capturer des objectifs. Plus vous affectez de slimes à une tâche, plus elle sera réalisée rapidement.

Le titre propose également un système de murs à placer stratégiquement pour détourner les troupes ennemies, des Gardiens géants capables d’écraser tout sur leur passage, et des sorts destructeurs comme des météores, des bombes ou des invocations. Il faudra jouer malin : un bon mur ou une diversion bien pensée peut totalement renverser l’issue d’un match.

En plus d’un mode solo avec des défis, Jelly Troops proposera du multijoueur local en écran partagé ainsi qu’un mode en ligne, pour affronter des stratèges du monde entier dans des batailles aussi courtes que tendues. Avec ses visuels charmants, son gameplay accessible mais profond et ses matchs rapides, le jeu entend bien séduire un large public.

SWORN

(25 septembre, Switch 1)

SWORN propose une relecture sombre et stylisée de la légende du roi Arthur. Dans un Camelot déchu, corrompu par les ténèbres et dirigé par un Arthur tyrannique, vous incarnez un chevalier « Soulforged » en quête de rédemption. Le jeu peut se vivre en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs, avec des combats intenses contre les Chevaliers de la Table Ronde.

Au fil de votre progression, vous croiserez des figures mythiques de la légende arthurienne comme Merlin ou la fée Viviane, qui vous guideront dans votre reconquête d’Avalon.

Un des piliers du gameplay repose sur les Seigneurs des Fées, auxquels vous pouvez prêter allégeance. Plus de 200 bénédictions uniques sont disponibles, offrant une variété impressionnante de stratégies. Feux purificateurs de Titania, rafales dévastatrices d’Obéron… chaque choix influencera votre style de combat et vos chances de survie.

La richesse du système permet de tester des milliers de combinaisons possibles, grâce à l’association entre bénédictions, armes et capacités spécifiques à chaque personnage.

Vos exploits vous permettront d’améliorer votre écuyer à travers la Flamme d’Avalore, qui le transformera progressivement en champion. Mais attention : même avec ces progrès, affronter Arthur lui-même reste un défi redoutable, pensé pour les joueurs les plus expérimentés.

L’univers visuel de SWORN s’inspire du style de l’artiste américain Mike Mignola, créateur de Hellboy. Cette identité graphique marquée, combinée à une bande-son originale, confère au jeu une atmosphère unique, entre bande dessinée sombre et épopée mythologique.