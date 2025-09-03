Lors du Nintendo Direct d’avril 2025, 007 First Light s’était imposé comme l’une des annonces les plus marquantes de la Switch 2. Développé par IO Interactive, studio derrière la trilogie Hitman: World of Assassination, ce nouvel opus n’est pas une adaptation, mais une aventure originale qui revisite les origines de James Bond. Grâce au State of Play diffusé aujourd’hui, nous savons désormais que le jeu sortira simultanément sur Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 27 mars 2026, au prix de 79,99 € / 79,99 $ / 69,99 £. La version Switch 2 bénéficiera malheureusement d’une édition physique au format Game-Key Card.

Une immersion totale dans la jeunesse de James Bond

007 First Light propose une histoire indépendante qui plonge les joueurs dans la peau d’un Bond âgé de 26 ans, encore loin de l’agent chevronné que l’on connaît. Ancien membre de l’aéronavale britannique, il est repéré pour son courage et sa perspicacité et se voit intégré au programme exigeant du MI6. C’est dans ce contexte qu’il entame son parcours vers la légendaire section 00.

Ce récit d’origine permettra d’explorer une facette plus humaine du personnage, où son esprit rebelle et sa détermination forgent petit à petit le futur espion. Le jeu alternera entre missions d’infiltration, diplomatie, choix tactiques et séquences d’action intense, tout en laissant aux joueurs la liberté d’incarner Bond à leur façon : charme, brutalité ou subtilité.

IO Interactive reprend son savoir-faire en matière de level design et d’approche immersive. Les joueurs pourront opter pour plusieurs styles :

Spycraft : observation, filatures, fouille de l’environnement, vol d’objets cruciaux et collecte d’informations ouvrent de multiples solutions dans chaque mission.

: observation, filatures, fouille de l’environnement, vol d’objets cruciaux et collecte d’informations ouvrent de multiples solutions dans chaque mission. Instinct : une mécanique permettant d’influencer l’issue des confrontations en manipulant les ennemis, en bluffant face aux soupçons, ou en améliorant la précision et la puissance des attaques.

: une mécanique permettant d’influencer l’issue des confrontations en manipulant les ennemis, en bluffant face aux soupçons, ou en améliorant la précision et la puissance des attaques. Gadgets de Q Branch : du piratage aux diversions en passant par les outils d’infiltration, l’arsenal technologique évoluera au fil du jeu pour offrir toujours plus de possibilités.

: du piratage aux diversions en passant par les outils d’infiltration, l’arsenal technologique évoluera au fil du jeu pour offrir toujours plus de possibilités. Combat fluide et cinématique : entre tir de précision, corps-à-corps chorégraphié et un système d’escalade de la violence qui aboutit au fameux License to Kill, chaque affrontement se veut viscéral, cinématographique et fidèle au mythe 007.

Des lieux et des visages familiers… et nouveaux

Le State of Play a révélé deux missions représentatives de cette diversité : une infiltration lors d’un tournoi d’échecs en Slovaquie, et une opération sous couverture dans un gala londonien. Ces environnements variés soulignent la volonté de proposer un véritable tour du monde digne des films.

Côté casting, IO Interactive a confirmé un ensemble prestigieux :

Patrick Gibson (Dexter: Original Sin) dans le rôle de James Bond

(Dexter: Original Sin) dans le rôle de James Bond Priyanga Burford (Steeltown Murders) en M

(Steeltown Murders) en M Alastair Mackenzie (Andor) en Q

(Andor) en Q Kiera Lester (Death in Paradise) en Moneypenny

(Death in Paradise) en Moneypenny Lennie James (The Walking Dead) en John Greenway, mentor inédit de Bond

(The Walking Dead) en John Greenway, mentor inédit de Bond Noemie Nakai (Tokyo Vice) en Miss Roth

Le choix de jeunes acteurs pour incarner cette nouvelle génération de personnages s’inscrit dans la volonté de raconter une histoire d’origine distincte des films existants, mais respectueuse de l’univers de Ian Fleming.

Selon Hakan Abrak, PDG d’IO Interactive, l’objectif est clair : offrir une expérience « à la fois ancrée dans la tension de l’espionnage et dans le spectaculaire propre à James Bond », tout en restant fidèle à l’approche immersive chère au studio.