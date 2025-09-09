Alors que Square Enix multiplie les annonces rassurantes sur l’avancée de Final Fantasy VII : Part III ou encore Kingdom Hearts IV, un autre projet majeur de l’éditeur semble, lui, connaître un parcours plus compliqué. Lors d’une table ronde organisée en marge du Napoli Comicon, Yuji Horii, créateur légendaire de la saga Dragon Quest, a confirmé que la production de Dragon Quest XII rencontrait « quelques difficultés ».
Un développement plus laborieux que prévu
Annoncé officiellement il y a maintenant quatre ans, Dragon Quest XII s’était jusque-là montré extrêmement discret. Présenté comme un épisode à l’atmosphère plus sombre que ses prédécesseurs, il devait marquer une évolution notable dans le ton et, selon les premières rumeurs, dans le système de combat. Mais depuis l’annonce, aucun visuel, trailer ou détail concret n’a été communiqué.
Lorsqu’on lui a demandé si ce virage plus sérieux pouvait menacer l’équilibre tonale habituel de la série, Yuji Horii s’est contenté de confirmer que le développement rencontrait bien des obstacles :
« La production de Dragon Quest XII rencontre quelques difficultés. Nous ne sommes pas autorisés à vous fournir autre chose que les informations publiées. Nous travaillons d’arrache-pied et nous espérons que vous avez hâte de le découvrir. »
Difficile d’en savoir plus, mais ces propos laissent entendre que le projet n’avance pas aussi vite que prévu.
Reste à déterminer la nature de ces difficultés. Plusieurs hypothèses circulent :
- Des contraintes techniques, le jeu étant développé sur Unreal Engine 5, une technologie récente et exigeante.
- Des ajustements créatifs, liés au ton plus sombre promis ou à de potentielles révisions du système de combat.
- Des considérations stratégiques, Square-Enix pouvant attendre que la Nintendo Switch 2 dispose d’un parc installé suffisamment important pour accueillir un tel mastodonte.
Dragon Quest I & II HD-2D en ligne de mire
En parallèle, Yuji Horii s’est montré bien plus loquace sur le Dragon Quest I & II HD-2D Remake, attendu pour le 30 octobre 2025 sur toutes les plateformes. Le long trailer de présentation a révélé des ajouts de confort similaires à ceux de Dragon Quest III HD-2D Remake, un nouveau protagoniste pour le second opus et des ajustements de gameplay. De quoi faire patienter les fans avant l’arrivée du tant attendu Dragon Quest XII.
J’adore la serie.
Cependant, je trouve qu’un ton plus sombre, n’irait pas forcement.
Le jeu a toujours eu une certaine dose d’humour et un ton assez leger. A commencer par les noms des ennemis, ou les différentes relations entre les personnages/pnj ou alors le design des personnages.
passer à un jeu plus sombre, trancherait nettement avec ce qui faisait la série. Et se renouveler ainsi est sans doute bien compliqué
Compliqué également, quand ils avaient annoncé vouloir changer un peu le système de combat, pour avoir quelques chose de plus orienté action. Quand on voit les résultats que ca a donné avec les Final Fantasy, l’inspiration n’était peut être pas la bonne.
Ils tâtonnent peut être également a trouver le bon gameplay pour ce jeu.
Que des suppositions, mais c’est clair que cela peut être des difficultés de développement.
J’ai tout de même hâte de découvrir ce DQXII, en esperant que ce ne soit pas un massacre, comme ils ont fait avec FF XVI