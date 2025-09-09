Alors que Square Enix multiplie les annonces rassurantes sur l’avancée de Final Fantasy VII : Part III ou encore Kingdom Hearts IV, un autre projet majeur de l’éditeur semble, lui, connaître un parcours plus compliqué. Lors d’une table ronde organisée en marge du Napoli Comicon, Yuji Horii, créateur légendaire de la saga Dragon Quest, a confirmé que la production de Dragon Quest XII rencontrait « quelques difficultés ».

Un développement plus laborieux que prévu

Annoncé officiellement il y a maintenant quatre ans, Dragon Quest XII s’était jusque-là montré extrêmement discret. Présenté comme un épisode à l’atmosphère plus sombre que ses prédécesseurs, il devait marquer une évolution notable dans le ton et, selon les premières rumeurs, dans le système de combat. Mais depuis l’annonce, aucun visuel, trailer ou détail concret n’a été communiqué.

Lorsqu’on lui a demandé si ce virage plus sérieux pouvait menacer l’équilibre tonale habituel de la série, Yuji Horii s’est contenté de confirmer que le développement rencontrait bien des obstacles :

« La production de Dragon Quest XII rencontre quelques difficultés. Nous ne sommes pas autorisés à vous fournir autre chose que les informations publiées. Nous travaillons d’arrache-pied et nous espérons que vous avez hâte de le découvrir. »

Difficile d’en savoir plus, mais ces propos laissent entendre que le projet n’avance pas aussi vite que prévu.

Reste à déterminer la nature de ces difficultés. Plusieurs hypothèses circulent :

Des contraintes techniques, le jeu étant développé sur Unreal Engine 5, une technologie récente et exigeante.

Des ajustements créatifs, liés au ton plus sombre promis ou à de potentielles révisions du système de combat.

, liés au ton plus sombre promis ou à de . Des considérations stratégiques, Square-Enix pouvant attendre que la Nintendo Switch 2 dispose d’un parc installé suffisamment important pour accueillir un tel mastodonte.

Dragon Quest I & II HD-2D en ligne de mire

En parallèle, Yuji Horii s’est montré bien plus loquace sur le Dragon Quest I & II HD-2D Remake, attendu pour le 30 octobre 2025 sur toutes les plateformes. Le long trailer de présentation a révélé des ajouts de confort similaires à ceux de Dragon Quest III HD-2D Remake, un nouveau protagoniste pour le second opus et des ajustements de gameplay. De quoi faire patienter les fans avant l’arrivée du tant attendu Dragon Quest XII.