Après des années d’attente et de silence radio, Panzer Dragoon Zwei: Remake refait surface. Annoncé pour la première fois en 2018 par Forever Entertainment, le projet avait suscité l’enthousiasme des fans avant de s’enliser, au point que beaucoup doutaient de sa sortie effective. Initialement prévu pour 2021, le remake avait complètement disparu des radars. Bonne nouvelle : le studio confirme aujourd’hui sa présence au Tokyo Game Show 2025, avec une version jouable directement sur le stand de Rainy Frog.

Cette nouvelle annonce s’accompagne d’une confirmation attendue : le jeu sortira bien sur Nintendo Switch, en plus des autres plateformes, et de premières captures officielles viennent illustrer l’avancée du développement.

Un retour d’un classique culte

Panzer Dragoon Zwei est le deuxième épisode de la légendaire série de rail shooters initiée sur Sega Saturn. Le joueur incarne Jean Jacque Lundi, un jeune cavalier qui croise la route de Lagi, un dragon encore en pleine évolution. Ensemble, ils s’élancent dans une quête périlleuse à travers un monde envahi par des forces impériales, des créatures étranges et les vestiges d’anciennes civilisations.

Le remake reprend la structure originale tout en y ajoutant un véritable lifting graphique et sonore, fidèle à l’esprit du jeu de 1996 mais adapté aux standards actuels. La bande-son, par exemple, sera disponible à la fois dans sa version originale et dans un remix arrangé par Saori Kobayashi, compositrice emblématique de la série.

Les principales nouveautés annoncées