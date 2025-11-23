Il fut un temps où voir un jeu Yakuza sur une console Nintendo relevait du fantasme. Aujourd’hui, Sega et le Ryu Ga Gotoku Studio semblent avoir pour mission d’inonder la Switch 2 de titres de la saga à un rythme effréné. Après Yakuza 0: Director’s Cut à la sortie de la console, voici que débarquent Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2, avec Yakuza Kiwami 3 déjà en vue pour février prochain. Dans ce contexte, la question qui se pose est de savoir si cette version de Kiwami 2, remake du deuxième opus originel, tient toutes ses promesses sur la plateforme hybride. Après de nombreuses heures passées dans les rues de Kamurocho et Sotenbori, la réponse est un « oui » retentissant, malgré quelques inévitables concessions techniques.

Le Dragon en terrasse Nintendo

Derrière cette expérience se trouve le Ryu Ga Gotoku Studio, le studio maison de Sega dédié à la saga Yakuza/Like a Dragon. Des mains de ces passionnés sont nés tous les opus de la série, connus pour leur mélange unique de drame criminel poignant et d’absurdité hilarante. Leur expertise est palpable à chaque instant de Kiwami 2, un titre qui a marqué un tournant technique pour la licence en 2017 en étant le deuxième jeu, après Yakuza 6, à utiliser le puissant Dragon Engine.

On incarne une fois de plus Kazuma Kiryu, le « Dragon de Dojima ». À peine sorti de l’univers criminel pour élever Haruka, sa fille adoptive, le voilà contraint d’y replonger les deux pieds. La trêve fragile entre le Clan Tojo et l’Alliance Omi vole en éclats après l’assassinat de son président, propulsant Kiryu au cœur d’une guerre des gangs qui menace de consumer tout le Japon. Sa quête pour rétablir l’ordre le mènera de son fief familier de Kamurocho (inspiré de Kabukichō, Tokyo) à la ville rivale de Sotenbori (inspiré de Dōtonbori, Osaka), où il fera face à son antagoniste le plus charismatique : Ryuji Goda, le « Dragon de Kansai », qui ne rêve que d’un combat titanesque pour déterminer le seul et unique dragon légendaire.

L’histoire est un mélange envoûtant de trahisons, de révélations chocs et de loyautés mises à l’épreuve, le tout porté par des performances vocales japonaises exceptionnelles, notamment celle de Takaya Kuroda dans le rôle de Kiryu. C’est du grand mélodrame, servi par une réalisation cinématographique qui n’a rien à envier aux plus grosses productions.

Du bruit, de la fureur et de l’absurdité

Le gameplay de Yakuza Kiwami 2 repose sur trois piliers : l’exploration, les mini-jeux et le combat.

L’exploration et les mini-jeux : Les villes sont des personnages à part entière, incroyablement denses et vivantes. On se perd avec bonheur dans leurs ruelles, distrait à chaque coin de rue par une nouvelle activité. La transition entre l’extérieur et la plupart des intérieurs est désormais parfaitement fluide, une grande victoire du Dragon Engine qui modernise énormément l’expérience. L’immersion est renforcée par des sons diégétiques – musique lointaine d’un salon d’arcade, bavardages des PNJ – qui donnent l’impression d’être vraiment sur place.

Et que faire sur place ? Tout, ou presque. On peut jouer aux fléchettes, dérober des peluches dans des machines à griffes, chanter en karaoké, se mesurer à d’autres au mahjong ou au poker. L’absurdité atteint des sommets avec, par exemple, un concours de… pissage dans les toilettes publiques. Les amateurs de nostalgie se précipiteront dans les Club Sega pour jouer à des bornes d’arcade authentiques comme Virtua Fighter 2 et Virtual On: Cyber Troopers. On peut aussi consommer dans des établissements réels comme le restaurant Zuboraya ou acheter des boissons authentiques comme du Yamazaki, servant à la fois à restaurer sa santé et à approfondir l’immersion.

Le combat : Contrairement à Yakuza 0 et Kiwami, le système de combat est ici uniformisé. Finis les styles de combat multiples ; Kiryu ne dispose que de son style unique, mais profondément personnalisable. Le système, bien que simplifié en apparence, reste extrêmement satisfaisant. On enchaîne les combos acrobatiques, utilise l’environnement (vélos, panneaux) comme armes et déclenche des « Actions Heat » spectaculaires.

Les points d’expérience gagnés au combat permettent d’améliorer Kiryu dans quatre catégories : ses statistiques de base, ses compétences de combat, ses Actions Heat et ses compétences de vie (comme la capacité à manger plus). Ce système de progression est moins fastidieux que dans les opus précédents et on sent une réelle évolution de la puissance de notre personnage au fil de la partie.

Une aventure aussi longue que folle

C’est ici que le portage sur Switch 2 est le plus fascinant. Le Dragon Engine offre des visuels qui tiennent encore la route aujourd’hui. Les enseignes au néon de Kamurocho brillent intensément, la rivière de Sotenbori reflète avec réalisme les bâtiments, et les rues sont bondées de PNJ bien modélisés. L’ambiance sonore, entre la bande originale épique et les bruits de la ville, est impeccable.

Cependant, la puissance du moteur a un coût : le jeu tourne à 30 FPS, là où Yakuza 0 et Kiwami sur Switch 2 affichent un 60 FPS stable. La différence est frappante au début, surtout si l’on enchaîne les jeux. Heureusement, une fois plongé dans l’aventure, on s’y habitue rapidement. Le framerate reste stable dans la grande majorité des situations, même lors des combats les plus chargés en effets. Les temps de chargement, eux, sont considérablement réduits par rapport aux versions PS4/Xbox One, grâce au stockage rapide de la Switch 2.

Quelques problèmes de frame pacing (décalage dans la régularité des images) subsistent, notamment dans les zones très peuplées ou pendant le karaoké, ce qui peut nuire au rythme. De plus, l’interface utilisateur et les menus ne semblent pas rendus en résolution native sur un écran 4K, apparaissant parfois flous. Malgré cela, dans l’ensemble, c’est une version très soignée qui offre une expérience portable de grande qualité.

Comptez une vingtaine d’heures pour l’histoire principale, mais la vraie longévité du jeu réside dans ses sous-quêtes et ses mini-jeux. On peut facilement y passer 50 heures ou plus sans s’ennuyer. En plus du scénario principal, une campagne secondaire mettant en scène le fan-favori Goro Majima est déblocable. Elle retrace ce qu’il est advenu du « Mad Dog » après les événements du premier jeu. C’est une distraction courte mais savoureuse qui ravit les amateurs du personnage.

Le jeu inclut également tous les DLCs et mises à jour gratuites, ainsi que des contenus comme le mode « Créateur de Clan » (un jeu de stratégie) et le « Grand Prix du Club de Cabaret » (un simulateur de gestion).