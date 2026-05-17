LEGO a annoncé le retrait progressif de plusieurs sets liés à l’univers Nintendo, une décision qui marque la fin de leur disponibilité pour de nombreux fans. Parmi les ensembles concernés, le The Legend of Zelda Great Deku Tree 2-in-1 Set se distingue comme l’un des plus emblématiques, et son départ du catalogue est imminent. Sorti en septembre 2024, ce set de 2 500 pièces, qui permet de recréer le Grand Arbre Dékou en version Ocarina of Time ou Breath of the Wild, sera retiré de la vente dès juillet 2026. Une fenêtre de quelques semaines seulement pour se procurer ce set, qui allie aventure, nostalgie et détails méticuleux.

Le Great Deku Tree 2-in-1 Set est bien plus qu’un simple set de construction : il incarne l’essence des deux jeux en offrant deux builds distincts. Le modèle Breath of the Wild permet d’animer le visage de l’arbre via un levier, tandis que la version Ocarina of Time révèle un mécanisme où sa bouche s’ouvre pour laisser descendre une Skulltula, un ennemi emblématique de la série. Le set inclut également des éléments iconiques comme le piédestal de l’Épée de Légende (Breath of the Wild) et la maison de Link (Ocarina of Time), ainsi que des figurines de Link, Princesse Zelda, Hestu le Korok, des Koroks, des Deku Babas, Navi la fée, et bien d’autres. Une véritable célébration de l’univers Zelda, conçue pour être exposée grâce à son socle élégant.

Liste complète des sets Nintendo concernés par le retrait

LEGO retire également plusieurs autres sets liés à Animal Crossing, Super Mario et The Legend of Zelda. Voici la liste exhaustive des références à saisir avant leur disparition (nom en anglais):

Animal Crossing

Leif’s Caravan & Garden Shop (77054) – 29,99 €

(77054) – Creative Houses: Season of Fun (77057) – 89,99 €

Super Mario