La Taiwan Entertainment Software Rating Information (TESRI) a récemment classé Lumencraft pour le Nintendo Switch 2, confirmant ainsi son arrivée sur la nouvelle console de Nintendo. Initialement annoncé pour le Nintendo Switch 1 en 2023, le jeu n’avait jamais été commercialisé sur cette plateforme. Ce classement suggère que le titre pourrait être officiellement révélé prochainement.

Lumencraft est un jeu de tir roguelike en vue aérienne, combinant construction de base, défense de tours et exploration procédurale. Le joueur incarne un mineur chargé d’éclairer et de creuser des tunnels sombres dans un environnement intégralement destructible, afin d’extraire le Lumen, un cristal énergétique vital pour la survie de l’humanité dans un monde plongé dans les ténèbres.

Contexte et gameplay

En 2221, après deux siècles sans électricité ni lumière, l’humanité découvre le Lumen, une source d’énergie salvatrice. Les éclaireurs, devenus mineurs, établissent une base souterraine pour extraire ce cristal des profondeurs. Cependant, les grottes et tunnels regorgent de dangers, et c’est désormais au joueur de s’aventurer dans ces abysses pour sauver l’espèce humaine.

Le jeu propose :

Un mode campagne de 27 missions narratif.

de narratif. Un mode roguelike avec des cartes générées procéduralement.

avec des cartes générées procéduralement. Un éditeur de niveaux permettant de créer et partager des cartes personnalisées via le Steam Workshop .

permettant de créer et partager des cartes personnalisées via le . Des modes multijoueurs (local ou en ligne via Steam Remote Play).

Mécaniques et caractéristiques