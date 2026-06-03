Aujourd’hui, Amazon Game Studios, Crystal Dynamics et Flying Wild Hog ont annoncé que les précommandes de Tomb Raider: Legacy of Atlantis, la réinterprétation très attendue du jeu Tomb Raider original de 1996, sont officiellement ouvertes. Le jeu sortira le 12 février 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch 2. La bande-annonce dévoilée lors du State of Play offre aux fans un premier aperçu du nouveau gameplay:

Éditions en précommande

Les précommandes sont désormais ouvertes sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam. Les joueurs ont le choix entre ces trois éditions

Édition Standard (59,99 €)

Tomb Raider: Legacy of Atlantis (jeu complet en téléchargement numérique)

La tenue Survivant (bonus de précommande)

Édition Deluxe (69,99 €)

Comprend l’Edition Standard ainsi que :

Accès anticipé de 48 heures (bonus de précommande)

La tenue « Parisian Fugitive »

Le DLC post-lancement

Édition Collector (199,99 €)

Comprend l’Edition Deluxe ainsi que :

Un boîtier Premium en acier

Une Statue « Lara Croft vs le T-Rex »

Un mini Artbook

Une broche avec sceau Croft

Un porte-clés Talisman du Triumvirat

Disponibilité de la version Nintendo Switch 2 le jour de la sortie du jeu

Cette annonce confirme que Tomb Raider: Legacy of Atlantis sera également disponible sur Nintendo Switch 2 dès le jour de sa sortie, le 12 février 2027. Les joueurs pourront profiter de la même ambiance cinématographique et d’un gameplay fluide, entièrement optimisé pour la Nintendo Switch 2, chez eux, en déplacement et partout où l’aventure les mènera.

Localisation

À sa sortie, Tomb Raider: Legacy of Atlantis sera entièrement localisé, avec une prise en charge complète de l’audio et du texte en anglais, français, allemand, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), polonais et chinois simplifié. Une localisation en texte seul sera disponible en italien, espagnol (Espagne), japonais, coréen et chinois traditionnel.

A propos de Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, les joueurs incarnent Lara Croft dans une quête périlleuse à travers le monde pour découvrir les secrets perdus de l’Atlantide. Des graphismes remarquables, un gameplay modernisé et de nouvelles surprises rendent hommage à l’esprit du jeu original. Des environnements immersifs, des énigmes familières redéfinies avec de nouveaux mécanismes et des moments inoubliables – comme la légendaire bataille contre le T-Rex – se transforment en rencontres de gameplay épiques à l’échelle cinématographique. C’est l’aventure légendaire dont se souviennent les fans, réinventée d’une manière qui n’était pas possible auparavant, et avec de nouvelles surprises.

Dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, les joueurs pourront :

Percer les mystères du passé : l’histoire classique a été enrichie de liens plus profonds qui relient l’aventure fondatrice de Lara Croft à son avenir.

Découvrir des mondes extraordinaires et dangereux perdus dans le temps : explorer des paysages traîtres remplis d’artefacts anciens et de secrets cachés, des jungles du Pérou aux ruines délabrées de Grèce, en passant par les déserts d’Égypte et une île mystérieuse enveloppée de mythes.

Traverser habilement des environnements mortels : les joueurs devront utiliser la force, l’agilité et le grappin de Lara pour escalader, sauter et se balancer à travers des terrains périlleux.

Résoudre d’ingénieux mécanismes anciens : en manipulant des mécanismes cachés et l’environnement pour dévoiler des secrets enfouis depuis des siècles. Chaque solution combine les connaissances déjà acquises et une réflexion astucieuse.

Affronter des prédateurs mortels : armés des doubles pistolets emblématiques de Lara et d’autres armes à débloquer, les joueurs devront utiliser leurs capacités acrobatiques pour lancer des attaques dévastatrices contre une faune sauvage, des mercenaires et des créatures mythologiques.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est la version ultime de ce jeu emblématique. Pour les fans de longue date, c’est l’occasion de revivre l’aventure qui a tout déclenché, avec un regard neuf et de nouvelles surprises. Pour les nouveaux venus, c’est le moment de découvrir l’une des aventures les plus célèbres du monde du jeu vidéo sous un angle moderne.