Outright Games, en collaboration avec Nickelodeon, vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce​ de PAW Patrol: Dino World, le prochain jeu d’aventure de la PAT’ Patrouille se déroulant sur l’île des dinosaures. Inspiré de l’univers du film « PAW Patrol: The Dino Movie™ », produit par Spin Master Entertainment et qui sortira au cinéma en août 2026, le jeu sera disponible le 31 juillet 2026 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.​

La nouvelle bande-annonce donne aux joueurs un premier aperçu des aventures palpitantes qui les attendent. Ils retrouveront de nouveaux chiots aux côtés de personnages familiers de l’univers de PAT’ Patrouille et découvriront les plaines des dinosaures, l’une des magnifiques zones de l’île des dinosaures. Missions de sauvetage, mini-jeux amusants et activités coopératives : la bande-annonce dévoile les nombreuses possibilités d’aventure qui s’offrent aux jeunes joueurs.

Chase, Marcus et Stella sont rejoints par Zuma, Ruben et Rocky, chacun apportant son véhicule et ses compétences à l’équipe. Zuma peut nager et plonger lors des missions de sauvetage sous-marines, Ruben peut abattre les obstacles et dégager des chemins grâce à son marteau-piqueur, et Rocky peut réparer toutes les pannes et les passerelles de l’île.

Au cours du jeu, les joueurs croiseront la route de personnages familiers qui les guideront dans leur aventure. Ryder, le meneur de la PAT’ Patrouille, rejoint les chiots sur l’île des dinosaures pour coordonner des missions de sauvetage tandis que les paléontologues Eugenia et Heidi, du film PAW Patrol: The Dino Movie, aideront les joueurs à explorer cet environnement préhistorique. Les joueurs pourront organiser des missions de sauvetage et découvrir de nombreuses interactions amusantes avec les dinosaures qui vivent sur l’île.

La bande-annonce dévoile également les plaines des dinosaures, première région de l’île des dinosaures, dont les vastes vallées, les zones rocailleuses et les étendues d’eau sont spécialement conçues pour exploiter les compétences et les véhicules des chiots. Et ce n’est que le début : les joueurs peuvent se préparer à découvrir de nouvelles régions de l’île avant le lancement du jeu.

Pensé pour les enfants, PAW Patrol: Dino World offre une introduction accessible au jeu vidéo qui encourage l’exploration, le travail d’équipe et la réflexion. En solo ou en mode coopératif à deux joueurs, ils pourront enchaîner les missions de sauvetage et les mini-jeux pour vivre une expérience familiale adaptée aux plus jeunes.