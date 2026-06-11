Deux titres en développement pour la Nintendo Switch 2 bénéficient aujourd’hui de nouvelles présentations visuelles, offrant aux joueurs un premier aperçu de leurs univers respectifs. CRYMELIGHT, suite spirituelle de CRYSTAR (2019) et CRYMACHINA (2023), et ANOMALITH, un nouveau venu dans le genre survival horror action, dévoilent chacun leurs mécaniques de gameplay et leurs ambiances à travers des bandes-annonces et des vidéos dédiées.

CRYMELIGHT poursuit l’exploration des thèmes chers à la série en proposant une aventure centrée sur une jeune fille surnommée « Alice », qui se réveille sans aucun souvenir de son passé. Son parcours la conduit vers les profondeurs du Purgatoire, où elle doit accomplir un rituel de « Renaissance » pour retrouver son identité. Le récit s’articule autour d’un voyage débutant au Tea Party Hall, où Alice devra affronter des ennemis issus des abysses de la folie, tout en confrontant les péchés qu’elle a commis. Ce titre, classé comme un action roguelike, met l’accent sur une progression émotionnelle marquée, où chaque défaite et chaque victoire contribuent à forger le caractère du personnage. La sortie de CRYMELIGHT est prévue pour le 5 novembre 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2, avec un prix de lancement fixé à 19,99 USD.

De son côté, ANOMALITH se positionne comme un jeu de survival horror action se déroulant dans un Japon envahi par des créatures qualifiées d’« anomalies » et des environnements déformés par des forces incompréhensibles. Le joueur est plongé au cœur d’une réalité alternative, où des personnages aux motivations troubles évoluent dans un monde où la frontière entre normalité et horreur s’estompe. L’expérience s’inspire des classiques du genre survival horror ainsi que des récits d’« anomaly horror », mêlant exploration, survie et combats dynamiques. Le jeu promet une narration riche, portée par des personnages aux profils intrigants et une atmosphère oppressante. ANOMALITH sortira le 29 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, avec deux éditions disponibles : la version standard au tarif de 49,99 USD, et une édition Digital Deluxe proposée à 69,99 USD, incluant des contenus supplémentaires.