La sortie du jeu est prévue le 2 octobre en versions physique et numérique.

Imagineer Co., Ltd. a le plaisir d’annoncer que la sortie du jeu Nintendo Switch™ Magical Craft: My Enchanted Dress Shop est prévue en Europe, Amérique du Nord et Australie le 2 octobre 2026. Il s’agit de la version internationale de Magical Craft: Neko to Maho no Dress, déjà disponible au Japon.

Pour permettre à encore plus de joueurs d’apprécier ce titre, sa sortie se fera à la fois en formats physique et numérique, et en sept langues : japonais, anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, coréen, allemand, et français.

A propos du jeu :

Magical Craft: My Enchanted Dress Shop est un jeu de simulation de vie basé sur la confection de vêtements et l’habillage. L’action se déroule dans le magnifique village de Fleune, en pleine nature, entouré de rues pittoresques. Les joueurs incarnent Lilia, une couturière qui répond aux demandes des villageois tout en oeuvrant pour devenir une “couturière de légende” grâce à la création d’une grande variété de robes.

Les joueurs pourront ainsi vivre une expérience relaxante et réconfortante dans un univers doux, aux allures d’aquarelle, où le temps s’écoule à un rythme tranquille.