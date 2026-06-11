GungHo Online Entertainment a officiellement révélé Ninjala 2: The Uncharted Planet, la suite de l’original Ninjala, qui sortira exclusivement sur Nintendo Switch 2 au printemps 2027. Ce nouvel opus marque une évolution majeure pour la série en abandonnant le modèle de jeu compétitif en arène pour une expérience en monde ouvert, tout en conservant les mécaniques de combat rapides caractéristiques de la franchise.

Une première démo du jeu sera présentée lors de l’Anime Expo 2026, qui se tiendra du 2 au 5 juillet au Los Angeles Convention Center. Les visiteurs pourront tester deux parcours distincts : un Planetary Exploration Course axé sur les combats et mettant en avant les mécaniques de jeu, ainsi qu’un Photography Course permettant une exploration touristique du monde ouvert. Chaque joueur ayant participé à la démo recevra un objet souvenir à édition limitée.

L’histoire de Ninjala 2: The Uncharted Planet s’articule autour d’un récit en deux parties, le premier chapitre devant sortir en 2027 avant une suite à une date ultérieure. L’aventure débute à l’Académie WNA, où un inconnu manipule le protagoniste pour briser le Forbidden Seal. Ce geste entraîne l’ensemble de l’académie dans une dimension spatiale, la transportant vers une planète inconnue, tandis que l’armée ennemie des Xenos est simultanément libérée. Les joueurs, désormais échoués sur ce monde inexploré, devront s’allier à leurs compagnons pour tenter de rentrer sur Terre, tout en découvrant les pouvoirs cachés du Shinobi qui sommeillent en eux.

Le gameplay s’enrichit d’une exploration libre dans des paysages naturels vastes, où les mécaniques de combat dynamiques de la série, regroupées sous le terme Ninja-Gum Action, restent au cœur de l’expérience. Les joueurs pourront utiliser des attributs d’armes variés, un système de craft d’objets, ainsi qu’un mécanisme de cuisine utilisant les ressources collectées sur le terrain. Les déplacements s’effectuent à haute vitesse grâce à des capacités comme le Gum Boost, le Gum Balloon ou encore le nouveau Gum Hook, permettant de traverser rapidement le monde et de remporter des victoires spectaculaires, appelées IPPON, contre des ennemis de taille imposante.

Ninjala 2: The Uncharted Planet propose un mode solo pour ceux qui souhaitent vivre l’aventure à leur rythme, ainsi qu’un mode coopératif permettant de s’allier à jusqu’à trois autres joueurs, que ce soit en local ou en ligne. Les donjons et les affrontements contre des boss colossaux deviennent ainsi accessibles en équipe, offrant une expérience partagée dans un univers inédit.

Les joueurs incarneront un jeune étudiant ninja de l’Académie WNA, tandis que des personnages emblématiques de l’original feront leur retour, dont Lucy, Berecca et Van. GungHo n’a pas encore précisé si ce nouvel opus adoptera un modèle économique similaire à celui du premier jeu, qu’il s’agisse d’un titre payant ou d’un modèle free-to-play, et aucune information concernant un éventuel retour du mode compétitif traditionnel n’a été communiquée à ce stade.

Cette annonce s’inscrit dans un contexte où le premier Ninjala a récemment bénéficié d’une mise à jour de compatibilité pour la Nintendo Switch 2, confirmant l’engagement du studio envers la nouvelle console. Pour marquer le lancement de cette suite, une campagne promotionnelle est actuellement en cours : les joueurs peuvent récupérer 1 000 Jala gratuitement pendant une période limitée, tandis que les épisodes 1 à 63 de l’anime Ninjala sont de nouveau disponibles sur YouTube. GungHo souligne que cette série animée s’inscrit directement dans la continuité narrative de Ninjala 2, invitant les spectateurs à se familiariser avec l’univers avant la sortie du jeu.