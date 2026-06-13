Capcom a officiellement dévoilé les spécifications techniques d’Onimusha : Way of the Sword pour la Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue le 25 septembre 2026 sur cette console, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC via Steam. Le jeu représente le premier nouvel opus de la franchise Onimusha depuis deux décennies, marquant ainsi un retour attendu pour cette série d’action et d’aventure en monde ouvert.

La version Switch 2 proposera deux modes de résolution distincts selon l’utilisation de la console. En mode docké, le jeu fonctionnera en 1080p upscalé à 30 images par seconde, tandis qu’en mode portable, la résolution sera de 900p upscalé pour le même taux de rafraîchissement. Une option permettra d’activer un framerate variable oscillant entre 30 et 40 fps, offrant ainsi une alternative aux joueurs privilégiant la fluidité plutôt que la stabilité. Ces informations, confirmées par la fiche technique officielle du jeu, précisent que ces performances sont obtenues sans sacrifier la qualité visuelle, malgré les contraintes matérielles de la console portable.

Onimusha : Way of the Sword s’inscrit dans la continuité de la série en introduisant un nouveau chapitre centré sur Miyamoto Musashi, un jeune samouraï dont la légende s’ancre dans l’histoire japonaise. Le joueur incarne ce personnage dans une aventure dark fantasy où Kyoto de l’époque Edo est envahie par des créatures démoniaques appelées Genma. L’arsenal du jeu repose sur l’Oni Gauntlet, un artefact mystique conférant des pouvoirs surhumains, permettant des combats intenses mêlant profondeur stratégique et intensité visuelle. L’accent est mis sur des affrontements dynamiques, où la maîtrise des capacités du gauntlet devient essentielle pour triompher des ennemis issus des enfers.