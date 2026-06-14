Frozax Games, studio connu pour ses créations comme Tents and Trees, annonce aujourd’hui la sortie prochaine de Grids of Thermometers, un jeu de puzzle disponible sur Nintendo Switch (1, compatible Switch 2). Le titre, dont la démo est déjà accessible, sortira officiellement le 1er juillet 2026. Bien que la page dédiée ne soit pas encore visible sur le site officiel de Nintendo France, le jeu est d’ores et déjà présent dans le Nintendo eShop, accessible directement depuis la console.

Grids of Thermometers s’inspire des meilleurs jeux de réflexion papier, proposant une expérience de puzzle pure où chaque niveau consiste à remplir correctement une grille de thermomètres avec du mercure. Les chiffres placés en bordure de grille indiquent le nombre exact de cases à remplir dans chaque ligne et colonne. Contrairement à de nombreux titres du genre, le jeu ne repose pas sur des mécaniques aléatoires : la résolution des énigmes repose exclusivement sur la logique et l’analyse, sans place pour le hasard.

Avec des milliers de niveaux disponibles, Grids of Thermometers propose également des énigmes inédites chaque jour. La pression est absente du concept : il est possible de commencer une grille, de l’interrompre et de la reprendre ultérieurement, offrant ainsi une liberté totale dans l’avancement. Pour varier les niveaux de difficulté, le titre propose différentes tailles de grilles, s’adressant aussi bien aux débutants qu’aux joueurs expérimentés en quête de défis plus complexes.