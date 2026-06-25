La date de sortie du jeu d’action roguelite rythmique « Ratatan », développé par Ratata Arts et édité par Game Source Entertainment, a malheureusement été reportée au jeudi 15 octobre 2026.

À l’heure actuelle, l’équipe de développement continue de travailler sur des améliorations, en se concentrant principalement sur la stabilité du mode multijoueur et la correction de bugs, sur la base des retours et des réactions recueillis via la version en accès anticipé sur Steam.

Par ailleurs, les derniers ajustements sont en cours sur les différentes plateformes afin de garantir une expérience de jeu stable.

Afin de s’assurer que ces améliorations répondent aux normes de qualité les plus élevées possibles, la date de sortie est repoussée au jeudi 15 octobre 2026.

Suite à la décision de reporter la sortie, nous offrirons les codes DLC de contenu bonus Deluxe suivants en compensation aux joueurs ayant déjà effectué leur précommande initiale :

Coffret Cobun (Cobun x8)

Coffret Équipement et Accessoires (Armes spéciales x8 + Accessoires x1)

Coffret de Ravitaillement

※ Les codes DLC de l’Édition Deluxe seront uniquement disponibles pour les personnes ayant déjà une précommande existante.

※ Le contenu bonus est également inclus dans l’Édition Digital Deluxe.

Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour la gêne occasionnée à nos clients et partenaires qui attendaient avec impatience la sortie de Ratatan. Toute l’équipe de développement et de production travaille de concert pour améliorer le jeu, afin de vous le livrer avec la plus haute qualité possible.

Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience. Nous espérons que vous comprendrez que ce délai supplémentaire est nécessaire pour offrir le niveau de qualité que les joueurs attendent et méritent.