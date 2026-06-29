Le livestream fournira environ 15 minutes d’infos inédites sur la nouvelle aventure en solo de Splatoon, attendue en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Connectez-vous le mardi 30 juin à 16h CEST pour assister au Splatoon Raiders Direct, qui diffusera environ 15 minutes d’informations inédites sur la nouvelle aventure solo de Splatoon. Splatoon Raiders sortira le 23 juillet en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Pour vous connecter, rendez-vous sur le site Nintendo Direct ou la chaîne YouTube de Nintendo France, où l’émission sera diffusée en livestream.

Par ailleurs, une bande dessinée préquelle de Splatoon Raiders, Les mésaventures insulaires des Tridenfer, sera désormais publiée quotidiennement jusqu’au 22 juillet sur l’application Nintendo Today! pour smartphones et tablettes.