Un nouveau modèle d’écran LCD pour la Nintendo Switch 2 a été identifié sur un site chinois de revente, suggérant une révision majeure du panneau d’affichage par rapport à la version de lancement. Selon les informations disponibles, ce composant proviendrait de Sharp, alors que le modèle actuel est fourni par Innolux.

Les différences techniques entre les deux versions sont significatives. Le nouveau panneau, dont le numéro de modèle est LS079T1SX10P, présente un circuit, un connecteur et des câbles distincts de ceux du modèle initial. Ces modifications indiquent une refonte complète plutôt qu’une simple mise à jour mineure. Le numéro de modèle suggère une dalle Sharp LTPS de 7,9 pouces en résolution 1080p, bien que les détails complets de l’identification restent partiellement indéterminés.

Cette découverte s’appuie également sur des éléments financiers. Sharp a mentionné dans un rapport trimestriel que son site de production de Hakusan avait « élargi ses ventes pour des applications mobiles » à partir de septembre 2025, une période correspondant à la commercialisation de la Nintendo Switch 2. Il est à noter que Sharp fournissait déjà le verre LTPS (ou open cell) utilisé par Innolux pour assembler les écrans de lancement, ce qui soulève des questions sur l’ampleur réelle des améliorations apportées par ce nouveau panneau.

Les rumeurs concernant des problèmes de rémanence (ghosting) sur l’écran actuel pourraient également trouver une réponse avec cette révision, bien que cela n’ait pas été confirmé officiellement. Pour l’instant, il reste incertain si le modèle de lancement a été retiré du marché ou si Nintendo opte désormais pour un double sourcing. Les listings chinois, bien que révélateurs, ne permettent pas de déterminer la légalité de leur diffusion, et aucun lien direct vers ces annonces n’est disponible.