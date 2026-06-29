Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition dévoilé pour une sortie japonaise le 29 octobre 2026.

Aniplex et CyberConnect2 ont annoncé Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition, confirmant une sortie au Japon prévue pour le 29 octobre 2026. Un premier trailer officiel a été publié pour présenter cette édition spécifique à la console de nouvelle génération.

Un pack d’upgrade est proposé aux joueurs possédant déjà Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sur Nintendo Switch. Ce pack, disponible au prix de 550 yens, permet de bénéficier des améliorations techniques de la version Switch 2 Edition. Celle-ci affiche un framerate de 60 images par seconde et une résolution supérieure, bien que les détails précis concernant cette dernière n’aient pas été communiqués. Les données de sauvegarde de la version Switch originale seront transférables vers cette édition.

The Hinokami Chronicles 2 s’inscrit comme un arena fighter développé par CyberConnect2, suite directe du premier opus dont les ventes cumulées (physiques et digitales) ont dépassé les quatre millions d’unités à l’échelle mondiale. Le mode histoire du jeu reprend la narration là où le premier titre l’avait laissée, permettant aux joueurs d’incarner à nouveau Tanjiro Kamado. Plusieurs arcs narratifs majeurs sont inclus dans cette suite, notamment l’Arc du Quartier des Geishas, l’Arc du Village des Forgerons et l’Arc de l’Entraînement des Piliers.