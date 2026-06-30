Le jeu de course Cruis’n Blast a été retiré de l’eShop Nintendo Switch, une décision qui marque la fin de sa disponibilité en version numérique sur la console. Sorti initialement sur la plateforme en septembre 2021, le titre n’est désormais plus accessible à l’achat en ligne, bien que des copies physiques continuent d’être distribuées dans certains points de vente. Aucune réimpression n’est prévue, ce qui signifie que les exemplaires physiques encore en circulation pourraient représenter les dernières unités disponibles pour les collectionneurs.

La franchise Cruis’n trouve ses origines dans les salles d’arcade en 1994 avec Cruis’n USA, un jeu de course qui a rapidement établi des records de ventes. Cette licence s’est rapidement imposée comme l’une des séries d’arcade les plus rentables de l’histoire, avec des suites comme Cruis’n World et Cruis’n Exotic contribuant à son succès. Après plus d’une décennie sans nouvelle sortie console, la série a connu un regain d’intérêt en 2017 avec Cruis’n Blast, un titre d’arcade qui a ensuite été adapté sur Nintendo Switch.

Dans Cruis’n Blast, les joueurs prennent le volant de près de 30 circuits aux décors excentriques, au volant de 23 véhicules personnalisables. La sélection inclut des supercars sous licence, des camions monstres ainsi que des montures plus fantaisistes comme des licornes. Le jeu prend en charge jusqu’à quatre joueurs en multijoueur, offrant ainsi une expérience compétitive accessible. Le retrait de l’eShop ne concerne que la version numérique, laissant aux joueurs la possibilité de se procurer une copie physique tant que les stocks ne sont pas épuisés.