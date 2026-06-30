Un nouveau titre de miHoYo pourrait rejoindre la bibliothèque de la Nintendo Switch 2, si l’on en croit les dernières informations disponibles. Le jeu en question, Petit Planet, n’a pas encore fait l’objet d’une annonce officielle de la part de l’éditeur ou de Nintendo, mais son évaluation récente par l’ESRB pour la console suggère une compatibilité prochaine avec le système.

Développé par miHoYo, studio derrière le succès Genshin Impact, Petit Planet s’inscrit dans un genre encore peu exploré par l’entreprise : la simulation de vie. Annoncé en septembre 2025, ce projet se distingue par une approche cosmique du genre, invitant les joueurs à façonner leur propre planète et à en étendre l’influence à travers une galaxie interconnectée. Le slogan du jeu, « Weave Your Dreams Beneath the Stars », résume une expérience centrée sur la création, la découverte et les liens communautaires, transformant l’univers en un terrain de jeu infini.

L’aventure débute sur une planète personnelle, où le joueur cultive son environnement et interagit avec des voisins aux personnalités variées. Ces derniers, décrits comme des créatures floues, peuvent s’installer sur la planète et contribuer à son épanouissement. Le système de jeu repose sur des activités quotidiennes typiques des simulations de vie, telles que le jardinage, la pêche, la cuisine ou l’artisanat, tout en intégrant des mécaniques de personnalisation poussées. Les joueurs peuvent ainsi modifier l’apparence de leurs personnages, aménager leurs intérieurs, organiser leurs espaces extérieurs et même transformer des éléments naturels comme le ciel, les prairies ou les plages.

L’aspect social occupe une place centrale dans Petit Planet. Les relations avec les voisins évoluent à travers des conversations, des échanges de cadeaux et des interactions uniques, renforçant les liens au fil du temps. Ces connexions ne se limitent pas à une seule planète : les joueurs peuvent embarquer à bord d’un véhicule avec leurs compagnons pour des voyages interstellaires, explorant des îles lointaines, découvrant des créatures rares et participant à des événements communautaires comme le Galactic Bazaar, un marché social où se nouent des amitiés durables.

Le jeu se distingue également par son style visuel, entièrement en 3D cartoon, marquant ainsi la première incursion de miHoYo dans le genre de la simulation de vie. Une bêta fermée est actuellement ouverte pour les joueurs intéressés par le projet.

L’évaluation du jeu par l’ESRB pour la Nintendo Switch 2, révélée aujourd’hui, confirme que le titre est en bonne voie pour une sortie sur la future console de Nintendo. Cependant, ni miHoYo ni Nintendo n’ont encore officiellement communiqué sur cette éventuelle compatibilité.