LiTMUS a confirmé le portage de Mamon King sur Nintendo Switch 2, avec une date de sortie fixée au 8 octobre 2026. Cette annonce s’accompagne de la confirmation d’une édition physique sous forme de GameKey Cards, disponible exclusivement au Japon. Il est important de noter qu’aucune migration de sauvegarde depuis la version originale de la Nintendo Switch ne sera possible vers la nouvelle console.

Le titre avait initialement été lancé sur Nintendo Switch et PC via Steam le 11 décembre 2025, avant une sortie sur PlayStation 5 le 20 mars 2026. Mamon King se présente comme une simulation de monstres à élever, où le joueur incarne un être capable de communiquer avec des créatures appelées Mamons, originaires d’un autre monde. L’objectif principal consiste à élever et entraîner ces Mamons avec une combinaison de bienveillance et de fermeté, dans l’espoir de remporter suffisamment de tournois pour finalement vaincre le monstre le plus puissant et revendiquer le titre de Mamon King.

Le jeu propose un système de gameplay centré sur l’élevage et l’entraînement de 38 Mamons uniques, chacun se distinguant par une apparence, des spécialisations et une durée de vie propres. Ces créatures peuvent exceller dans différents domaines d’entraînement, ce qui impose au joueur de bien comprendre leurs caractéristiques pour maximiser leur potentiel. En parallèle, le jeu intègre un système de compétences composé de plus de 170 capacités, allant bien au-delà des simples mécaniques d’attaque et de défense. Les compétences évoluent au fil de leur utilisation, permettant de forger des armes toujours plus puissantes et d’adapter la stratégie de combat en conséquence.

L’aspect tactique occupe une place centrale dans Mamon King, avec un système de combat en un contre un basé sur des commandes. Chaque utilisation de compétence consomme des points de SP (Skill Points), et les capacités les plus puissantes exigent soit un investissement important en SP, soit des sacrifices stratégiques. Le timing des actions devient alors déterminant pour l’issue des affrontements, offrant une profondeur tactique accessible tout en maintenant un niveau de challenge élevé. Ce système de combat se veut à la fois intuitif pour les nouveaux joueurs et suffisamment complexe pour satisfaire les joueurs expérimentés.

L’élevage des Mamons ne se limite pas à des séances d’entraînement classiques. Le joueur doit également prendre des décisions hebdomadaires concernant l’organisation de sa ferme, tout en participant à des tournois contre des adversaires humains ou en lançant des expéditions dans des territoires inexplorés. Ces expéditions, présentées sous la forme d’un plateau de jeu, permettent de progresser à travers des terres hostiles et de découvrir des Mamons anciens aux pouvoirs uniques. Chaque choix effectué au cours de ces activités influence directement la croissance et les capacités des créatures sous la responsabilité du joueur.

La personnalisation et l’évolution des Mamons constituent un autre pilier du gameplay. Chaque créature possède un potentiel qui se révèle à travers l’habileté et la chance du joueur. Le système d’Inheritance Summoning permet de transmettre les pouvoirs d’un Mamon entraîné à un autre, tandis que des alliés aux profils variés – comme un scientifique au passé trouble ou un entraîneur doté d’une force physique impressionnante – peuvent aider à transcender les limites naturelles des créatures. Ces interactions ajoutent une couche supplémentaire de stratégie et de narration, tout en renforçant l’aspect immersif du jeu.