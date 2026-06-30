Selon un article de Variety relayant des sources proches du dossier, Netflix serait en développement d’une adaptation live-action de la franchise Persona, un projet qui marquerait une première pour cette série de jeux de rôle japonais. L’information, non confirmée officiellement par le géant du streaming, fait état d’une production en phase active, avec une équipe créative déjà en place.

Christopher Monfette est annoncé comme scénariste principal, producteur exécutif et showrunner du projet. Ce dernier dispose d’un parcours varié dans l’écriture pour la télévision, ayant notamment contribué à des séries comme 12 Monkeys (Syfy), Star Trek: Picard (Paramount+), et 9-1-1 (Fox/ABC). Il occupe par ailleurs le rôle de scénariste et co-producteur exécutif sur la série Marvel VisionQuest pour Disney+. Monfette sera donc chargé de superviser l’écriture et la direction créative de cette adaptation.

Côté production, le projet est mené par deux studios : 21 Laps Entertainment et Story Kitchen. Chez 21 Laps, les producteurs exécutifs incluent Shawn Levy, Dan Levine et Robert Atwood, tandis que Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg et Timothy I. Stevenson représentent Story Kitchen. Shawn Levy, figure centrale de 21 Laps, est également connu pour avoir réalisé et co-écrit Deadpool & Wolverine (Marvel Studios) et produit la série à succès Stranger Things pour Netflix. Emily Feher, employée de 21 Laps, supervise spécifiquement ce projet, dans le cadre d’un accord global entre le studio et Netflix.

Toru Nakahara, employé de Sega et représentant d’Atlus (la division à l’origine de la franchise Persona), fait également partie des producteurs exécutifs, confirmant ainsi l’implication directe de l’éditeur dans cette adaptation. Cette collaboration entre Netflix, les studios de production et Sega/Atlus souligne l’importance stratégique accordée à ce projet.

La franchise Persona, développée par P-Studios (une branche d’Atlus) et publiée par Sega, s’inscrit comme l’une des séries de RPG les plus populaires au Japon et à l’international. Depuis ses débuts avec Revelations: Persona en 1996, la franchise a connu six titres principaux et quinze spin-offs, tous ancrés dans un univers mêlant vie lycéenne et affrontements surnaturels. Les jeux se distinguent par leur narration centrée sur des adolescents japonais gérant à la fois leurs routines quotidiennes, leurs relations sociales et des menaces d’ordre métaphysique. Les récentes entrées de la série incluent Persona 5: The Phantom X (2025), tandis que Persona 4 Revival est annoncé pour le 18 février 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, et que Persona 6 a été officiellement confirmé en juin 2026 pour les mêmes plateformes.

Si ce projet aboutit, il ne s’agirait pas de la première adaptation d’un univers de jeu vidéo en série live-action par Netflix. Le service a déjà produit des adaptations de franchises comme The Witcher, Resident Evil, ainsi que des séries animées telles que Arcane, Cyberpunk: Edgerunners ou Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Story Kitchen, fondée en 2022 par Dmitri M. Johnson (producteur de Sonic the Hedgehog), Michael Lawrence Goldberg et Timothy I. Stevenson, se spécialise dans l’adaptation d’IP non traditionnelles, avec des projets en cours comme la série live-action Tomb Raider et une adaptation de Life Is Strange, toutes deux prévues pour Amazon Prime Video.

Pour l’heure, Netflix n’a pas réagi officiellement à cette annonce. Les détails concernant le contenu exact de la série restent inconnus : il n’est pas précisé si l’adaptation s’appuiera sur un jeu spécifique de la franchise ou si elle proposera une histoire originale puisant dans plusieurs titres. De même, aucune information n’a été communiquée concernant d’éventuels choix de casting ou une date de sortie potentielle. La structure de production en place suggère cependant que le projet avance à un rythme soutenu.