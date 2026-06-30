Rhythm Paradise est de retour avec des tonnes de mini-jeux hauts en couleur et de nouvelles façons de jouer avec le rythme, seul ou entre amis.

Les joueurs vont pouvoir s’amuser en rythme avec une collection de mini-jeux décalés dans Rhythm Paradise Groove, un titre attendu le 2 juillet sur Nintendo Switch. Le jeu est également disponible sur Nintendo Switch 2.

Dans cette sélection de plus de 80 nouveaux mini-jeux solo, faciles à prendre en main et jubilatoires à maîtriser, c’est la musique qui rythme le jeu. Chaque mini-jeu propose une façon unique de ressentir le tempo dans des situations surprenantes : en attrapant des légumes volants, en faisant rebondir des fruits sur vos biceps, en maniant des marteaux, et bien plus encore, le tout en cadence. En outre, il est possible de réunir jusqu’à quatre joueurs*1 autour d’une même console dans plus de 30 jeux de rythme coopératifs et compétitifs pour faire une course de catcheurs, épiler un oignon géant ou trancher des flèches, entre autres activités.

Rhythm Paradise Groove inclut également un RPG rythmique appelé Beatspell, dans lequel la magie du rythme vous permet d’avancer dans les chapitres pour faire progresser l’histoire. En suivant différents rythmes, les joueurs peuvent lancer toutes sortes de sorts et renforcer leurs capacités. En terminant d’autres mini-jeux solo avec de bons scores, vous débloquerez de nouveaux chapitres, ce qui vous permettra d’affiner votre sens du rythme.

Il y a beaucoup d’autres choses à découvrir et à faire dans Rhythm Paradise Groove. Les Cours de batterie proposent des leçons pour maîtriser les bases de la batterie, tandis que le mode Jeu libre s’adresse à ceux qui préfèrent jouer comme bon leur semble. Le jeu vous propose également de découvrir et de vous amuser avec les Jouets rythmés, ou de vous détendre au Café, et bien plus encore. De nombreux secrets et surprises vous attendent dans Rhythm Paradise Groove, notamment des morceaux originaux et des titres du célèbre musicien japonais Tsunku♂.

Rhythm Paradise Groove propose des paramètres que chacun peut personnaliser à sa guise. L’assistante du jeu, Lecturina, peut lire à voix haute les textes affichés à l’écran, tandis que les options de calibrage permettent de régler avec précision la synchronisation des pressions sur les boutons pour qu’elle corresponde à celle du téléviseur.

Vous pouvez d’ores et déjà vous mettre dans le rythme avec Rhythm Paradise Groove (version démo), la version démo gratuite du jeu, qui vous permet de jouer aux cinq premiers mini-jeux en solo, ou de tester vos performances épilatoires face à vos amis. La démo gratuite est disponible sur le Nintendo eShop*2, et votre progression pourra être transférée vers le jeu complet.

Rhythm Paradise Groove sortira le 2 juillet sur Nintendo Switch. Le jeu propose plus de 80 mini-jeux solo et plus de 30 mini-jeux multijoueur en coopération et en compétition. Rhythm Paradise Groove contient également un RPG rythmique appelé Beatspell, une série de Cours de batterie, et encore plus de contenu à débloquer.

*1 Le jeu multijoueur nécessite une manette compatible par joueur. Des manettes supplémentaires (vendues séparément) peuvent être nécessaires.

*2 Pour pouvoir acheter et/ou télécharger des jeux et des démos et logiciels gratuits sur le site officiel Nintendo eShop, vous devez disposer d’un compte Nintendo associé à votre console. Vous devez enregistrer votre console en tant que console active pour les téléchargements sur votre compte Nintendo en vous rendant au moins une fois sur le Nintendo eShop depuis l’appareil sur lequel vous souhaitez effectuer le téléchargement. Pour le téléchargement automatique, votre console doit être mise à jour et connectée à Internet avec les téléchargements automatiques activés, et elle doit disposer d’un espace de stockage suffisant pour effectuer le téléchargement. Pour en savoir davantage, rendez-vous dans notre section Assistance : https://www.nintendo.com/fr-fr/Assistance/Achats-et-abonnements/FAQ-sur-les-achats-de-jeux-en-version-numerique-sur-le-site-Internet-de-Nintendo-1379003.htm. Les achats effectués ou les téléchargements de démos activés sur le site Web de Nintendo sont traités via le Nintendo eShop.